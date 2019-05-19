Diyarbakır'daki anneler: Asker ve polis anneleri de bizimle olsun

Diyarbakır'da açlık grevindeki ve ölüm orucundaki çocukları için Koşu Yolu Parkı’nda oturma eylemi yapmak isteyen annelere yine izin verilmedi. Anneler, polis bariyerleriyle çevrili parkta eylemin yapılmasına izin verilmemesinin ardından eski un fabrikası önünde oturma eylemi yaptı. Mahpus annelerinin eyleminden basın mensuplarının görüntü almasına izin verilmezken annelerin bulunduğu noktaya TOMA’lar yerleştirilerek sesleri bastırılmak istendi. Bir süre polis çemberi içerisinde oturma eylemi yapan anneler daha sonra Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TUAY-DER) önüne yürüdü. Burada açıklama yapan tutuklu annesi Hızal Yıldırım “Asker ve polis anneleri de barış istiyoruz desin” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

GAZETECİLERE “SIRAYLA 10 SANİYELİK GÖRÜNTÜ” ALMA İZNİ VERİLDİ

Cezaevlerinde açlık grevinde ve ölüm orucunda olan Diyarbakır’daki mahpus annelerinin eylemleri 19 gündür devam ediyor. Koşu Yolu Parkı’nda izin verilmeyen eylem bugün de park yakınında eski bir un fabrikası önünde oturma eylemiyle başladı. Annelerin oturma eyleminden basın mensuplarının görüntü almasına izin verilmedi. Basın mensuplarının ısrarı sonrası “Sırayla 10 saniyelik” görüntü alınmasına izin verildi.

“BAŞIMIZI YASTIĞA KOYAMIYORUZ”

Fotoğraf: Evrensel

Anneler, kaldırımdaki oturma eylemlerinin ardından, TUAY-DER önüne yürüdü. Anneler adına burada açıklama yapan tutuklu annesi Hızal Yıldırım Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılmasını istediklerini söyleyerek ölümlerin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti. Barış isteklerinde ısrarlı olduklarını vurgulayan Yıldırım “Asker, polis anneleri de bizimle olsun. Onlar da biz barış istiyoruz desin” dedi. Yıldırım şöyle devam etti: “Çocuklarımız kilo kaybı yaşamış. O kadar zayıflamışlar ki görmek istemiyoruz. Kimse ölmesin. Artık dayanamıyoruz, başımızı yastığa koyamıyoruz” dedi.

Mahpus annelerinin eylemine HDP milletvekilleri Saliha Aydeniz, Hişyar Özsoy, Musa Farisoğullari, Remziye Tosun ve Semra Güzel ile birlikte HDP İl Eş Başkanları Hülya Alökmen Uyanık ve Zeyat Ceylan da katıldı. (Diyarbakır/EVRENSEL)

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