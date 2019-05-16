Bakan Abdulhamit Gül: Öcalan'la görüşme yasağı kaldırıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine ilişkin, “Daha önce verilen kısıtlama kararları söz konusuydu. Bu kısıtlama kararları kaldırıldı. Görüşme yasağına ilişkin bu kararlar kaldırıldı ve görüşme imkanı getirildi” dedi.

Gül, Avrupa İşkencenin Önleme Komitesi üyelerini kabulünün ardından gazetecilere açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.

Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüştürülmesine ilişkin soru üzerine Gül, hükümlülerin avukatlarıyla görüşmesinin kanuni bir hak olduğunu söyledi. İnfaz Kanunu'nun hükümlülerin avukatlarıyla görüşme hakkını düzenlendiğini bildiren Gül, kanunda belli kısıtlama lhallerinin de düzenlendiğini söyledi. Bu sınırlamanın, kısıtlamanın yargının denetimine açık olduğuna dikkati çeken Gül, şöyle devam etti:

“Daha önce verilen kısıtlama kararları söz konusuydu. Bu kısıtlama kararları kaldırıldı. Görüşme yasağına ilişkin bu kararlar kaldırıldı ve görüşme imkanı getirildi. Hukuken bu konudaki engeller kalktıktan sonra avukatının görüşme imkanı da hukuken söz konusu olmuştur.”

AVRUPA HEYETİ İMRALI'YI DA ZİYARET ETTİ

Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesinin Türkiye'de yaptığı temasların sorulması üzerine Gül, heyetin farklı cezaevlerini ziyaret ettiğini, gidilecek yerleri komitenin belirlediğini dile getirdi. Gül, yapılan ziyaretlere ilişkin şunları kaydetti:

“İstanbul, Diyarbakır, Silivri, Şanlıurfa cezaevlerine gidildi, İmralı'ya da gidildi, orayı da ziyaret ettiler. İlgili şahıs, tutuklu, mahkumlarla görüşmeler sağlandı.”

Heyette yer alanların Öcalan'la görüşüp görüşmediği sorusuna Adalet Bakanı Gül, “İmralı ziyareti oldu” yanıtını verdi.

AV. NEWROZ UYSAL: BİZİM İÇİN GÜNCEL BİR DURUM YOK

Bakan Gül’ün açıklamalarına ilişkin Öcalan’ın avukatlığını yürüten Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından da açıklama geldi. Evrensel’e konuşan Öcalan’ın avukatı Nevroz Uysal ise, haftada iki kez başvuru yapmalarına rağmen olumlu yanıt alamadıklarını belirterek “Bizim için güncel bir şey yok” dedi.

Uysal, kısıtlandırma kararının 22 Nisan’da kendilerine bildirildiğini, bu kararın yeni olmadığını söylerken “Haftada iki kez görüşme başvurusu yapıyoruz. Hukuki bir engel olmadığı halde 2 Mayıs’tan sonra yapılan görüşme başvurularına olumlu yanıt alamadık. Onun ötesinde de eylemcilerin talebi, Adalet Bakanlığının yasal hakların tesisi ve devamlılığı konusunda bir açıklama yapması… Bakanın açıklaması, sorulmuş bir soruya cevaptır, aslolan onun açıklama yapmasıdır. Bizim için içeriğinde güncel bir şey yok” dedi.

2 MAYIS SONRASINDA YAPILAN BAŞVURULARA YANIT VERİLMEDİ

Öcalan’ın avukatlarından İbrahim Bilmez de 2 Mayıs’tan sonra yaptıkları başvurulara olumlu ya da olumsuz bir yanıt verilmediğini belirterek, “Müvekkilimizle görüşme taleplerine yanıt verilmediği için bugüne kadar taleplerimiz zımni olarak reddedilmiş oldu” dedi.

‘BAKANIN AÇIKLAMASI YENİ DEĞİL’

Asrın Hukuk Bürosu üyesi Bilmez, Bakan Gül’ün açıklamasının yeni bir durum olmadığını ifade ederek, “Bakanın yaptığı açıklama bizim için yeni bir durum değil. Biz Bursa İnfaz Hakimliği’nin o hukuka aykırı olan kararını 17 Nisan’da kaldırdığını zaten biliyorduk. Ki bunu da kamuoyu ile zaten paylaştık. 2 Mayıs’ta gerçekleşen avukat görüşü de söz konusu mahkeme kararının ardından gerçekleşebilmişti. Biz her gün için müvekkilimizle görüş yapmak için başvuru yapıyoruz. Önemli olan Bakanın da açıklamasında ifade ettiği gibi, her hangi bir yasal engel olmadığı için bundan sonra müvekkilimizle görüştürülüp görüştürülmeyeceğimizdir. Dediğim gibi önemli olan yaptığımız başvurulara olumlu yanıt verilmesidir. Biz hukukun gereğini yerine getirilmesini istiyoruz” dedi.

‘TALEPLERİMİZ ZIMNİ OLARAK REDDEDİLDİ’

2 Mayıs’tan sonra yaptıkları başvurulara olumlu ya da olumsuz her hangi bir yanıt verilmediğini kaydeden Bilmez, “Bugüne kadar yaptığımız başvurulara ne olumlu, ne de olumsuz yanıt verilmedi. Ama müvekkilimizle görüşme taleplerine yanıt verilmediği için bugüne kadar taleplerimiz zımni olarak reddedilmiş oldu” dedi.

‘GEÇ ATILMIŞ BİR ADIMDIR’

CPT’nin İmralı ziyaretini de değerlendiren Bilmez, “CPT’nin normalde 2019 takviminde Türkiye’yi ziyaret etme planlaması yoktu. Fakat öyle anlaşılıyor ki açlık grevcilerinin ve ölüm orucundakilerin sağlık durumundaki aciliyet geç de olsa CPT’yi de harekete geçirmek zorunda bırakmıştır. Geç atılmış bir adım olsa da bunu olumlu karşılıyoruz. Muhtemelen CPT, müvekkilimiz Sayın Abdullah Öcalan ile görüşmüştür. Fakat oradaki gözlemlerini öğrenmemiz için bu ziyarete ilişkin gözlem raporunu yayınlamasını beklememiz gerekecek” şeklinde konuştu.

2011'DEN BU YANA TECRİT UYGULANIYORDU

Öcalan'ın avukatlarının yaptığı görüşme başvuruları 2011'den bu yana "Koster bozuk", "hava muhalefeti" gibi gerekçeler öne sürülerek engelleniyordu. Öcalan'a dönük tecritin son bulması talebiyle HDP Milletvekili Leyla Güven, 190 gündür açlık grevini sürdürüyordu. Güvenle birlikte cezaevlerinde bulunan binlerce mahkum da tecrite karşı çeşitli zamanlarda açlık grevi eylemi başlatmıştı. Yine bazı mahkumlar ise tecridin kaldırılması talebiyle 17 gündür ölüm orucu eylemi sürdürüyordu. Açlık grevi ve ölüm orucu eylemleri üzerine 8 yıl aranın ardından ilk kez; avukatları 2 Mayıs'ta Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti.

Öcalan avukatlara ilettiği mesajında "demokratik müzakere yöntemine şiddetle ihtiyaç olduğu” vurgusunda bulunurken, 2013 Newroz’unu işaret etmişti. Öcalan açlık grevlerine ilişkin “Cezaevleri içindeki ve dışındaki arkadaşların direnişlerine saygı duymakla birlikte, sağlıklarını tehlikeye atacak ve ölümle sonuçlandıracak konumlara taşıracak noktaya taşımamalarını önemle belirtmek isteriz” açıklaması yapmıştı. (HABER MERKEZİ)

Öcalan'ın avukatlarından Newroz Uysal, Öcalan'la görüşmeyi anlattı