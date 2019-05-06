Abdullah Öcalan'dan "Demokratik çözüm" ve "Açlık grevleri" mesajı

İmralı F Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 2 Mayıs 2019'da avukatıyla görüştüğü duyuruldu. Avukatları, Öcalan'ın "İçinden geçtiğimiz tarihi süreçte derin bir toplumsal uzlaşmaya ihtiyaç vardır. Bizim için onurlu barış ve demokratik siyaset tarzı esastır" mesajını paylaştı. Öcalan ayrıca cezaevlerindeki açlık grevleri için de "Direnişe saygı duymakla birlikte ölümle sonuçlandıracak konumlara taşınmasın" dedi.

İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’ndaki PKK Lideri Abdullah Öcalan’la 27 Temmuz 2011 tarihinden bu yana görüşemeyen avukatları, süren açlık grevleri ve ölüm orucu eylemleri sonrasında 2 Mayıs’ta bir görüşme gerçekleştirdi.

Avukatların, 27 Temmuz 2011 tarihinden bu yana yaptığı tüm görüşme başvuruları, “Hava muhalefeti”, “Koster bozuk”, “Koster onarımda”, “OHAL” ve "5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun gereğince hükümlüler hakkında getirilen kısıtlamalar" gerekçeleriyle reddediliyordu.

Öcalan’ın müdafiliğini yürüten Asrın Hukuk Bürosu avukatları, gerçekleşen bu görüşmeye dair Taksim Hill Otel’de basın toplantısı düzenledi. Toplantıda avukatlar Faik Erol, Cengiz, Newroz Uysal ve Rezan Sarıca toplantı salonunda basın mensuplarının karşısına geçti.

Av. Faik Özgür Erol, “Açıklamamız 2 Mayıs tarihinde Sayın Abdullah Öcalan’la gerçekleşen avukat görüşmesine dairdir. Bu görüşmenin gerçekleşmesi için 4 avukat başvuru yapmıştık. İki avukat görüşebildi. Newroz Uysal ve Rezan Sarıca iki metin okuyacak. Biri Asrın Hukuk Bürosunun hazırladığı metindir diğeri de görüşmede Sayın Öcalan ve 3 müvekkilimizin imzasıyla yapılan çağrı duyurusudur. Hafta sonu elimize geçtiği için bugün basın açıklaması yapabildik. 6 Mayıs’ta paylaşmak da önemlidir” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

ASRIN HUKUK BÜROSUNUN AÇIKLAMASI

Asrın Hukuk Bürosunun açıklaması şu şekilde;

“Basına ve Kamuoyuna…

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde bulunmakta olan müvekkilimiz Sayın Abdullah Öcalan ile 02.05.2019 tarihinde avukatları olarak bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu görüşme 27 Temmuz 2011 tarihinden bugüne 810 başvuru sonrası gerçekleşen ilk avukat görüşmesidir. Bu görüşmeden yaklaşık iki hafta önce yaptığımız bir itirazı karara bağlayan Bursa Ağır Ceza Mahkemesi, İmralı’daki tüm müvekkillerimiz açısından avukat ile görüşme yasağının kaldırılmış olduğunu tebliğ etmiştir.

"HUKUKİ ENGEL OLMAMASINA RAĞMEN KABUL EDİLMEDİ"

Görüşmenin gerçekleşmesi amacıyla yapmış olduğumuz başvuru aynı zamanda İmralı Cezaevi’nde bulunan diğer müvekkillerimiz Sayın Veysi Aktaş, Sayın Hamili Yıldırım ve Sayın Ömer Hayri Konar ile görüşme taleplerini de içermesine rağmen görüşmeye izin verilmemiştir. Yine görüşme başvurusu geçmişte olduğu gibi dört avukat olarak yapılmış, sadece iki avukatın görüşme yapmasına izin verilmiştir. Görüşme esnasında not ve evrak alış-verişine izin verilmemiştir. Bu görüşme sonrası 6 Mayıs Pazartesi için yapılan aile/vasi görüş başvurusu hukuki engel olmamasına rağmen kabul edilmemiştir.

Sayın Öcalan’ın İmralı Cezaevi’nde 8 yıla yakın bir süre avukatları ile görüştürülmeyip diğer üç müvekkilimiz ile henüz hiçbir görüşme gerçekleşmemesi ve başvuru yapan avukatların bir kısmının görüşme talebinin ret edilmiş olması avukat ve aile görüşme hakkının devamlılığı ile hukuki güvenliğin sağlanması konusunda bizleri kaygılandırmaktadır. Avukat görüşmelerinin periyodik olarak devam edeceğine dair bir bilgi ya da öngörü bizde de, müvekkilimizde de mevcut değildir.

"YASAL HAKLARI BİR AN ÖNCE TESİS EDİLMELİ"

Yine görüşme içeriğinde Sayın Öcalan’dan öğrendiğimiz üzere kendisine verilmek üzere idareye teslim edilen günlük basının kendisi ile paylaşılmayıp; avukatları ile yapmış olduğu mektup gibi yazışmaların engellenmiş olması da iletişim hakkı üzerindeki kısıtlılığı teyit etmektedir. Mutlak tecrit koşullarında bütün imkansızlıklara rağmen kendi barışçıl pozisyonunu ısrarla koruyan Sayın Abdullah Öcalan’ın yasal haklarının bir an önce tesis edilmesi için yetkilileri göreve, kamuoyunu da duyarlılığa davet ediyoruz.

GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ

02 Mayıs 2019 tarihli görüşme yaklaşık 1 saat olarak gerçekleşmiştir. Sayın Öcalan, diğer üç müvekkilimizin de altında imzasının olduğu bir belgenin tarafımıza verilmesini istemiş; söz konusu belge bizlere hafta sonu ulaştırılmıştır. Kamuoyuna duyuru niteliğinde olan belge doğrudan müvekkillerimizin beyanı olarak şu şekildedir.”

ABDULLAH ÖCALAN'IN MESAJININ TAM METNİ

Öcalan ve yanında bulunan diğer 3 tutuklunun imzasının bulunduğu metin ise şu şekildedir;

“KAMUOYUNA DUYURU

İçinden geçtiğimiz tarihi süreçte derin bir toplumsal uzlaşmaya ihtiyaç vardır.

Sorunların çözümünde her türlü kutuplaşma ve çatışma kültüründen uzak, demokratik müzakere yöntemine şiddetle ihtiyaç vardır.

Türkiye’nin ve hatta bölgenin sorunlarını, başta savaş olmak üzere, fiziki şiddet araçlarıyla değil, yumuşak güçle yani akıl, politik ve kültürel güçle çözebiliriz.

"TÜRKİYE'NİN HASSASİYETLERİNE DE DUYARLI OLUNMALIDIR"

İnanıyoruz ki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kapsamında Suriye’deki sorunların çatışma kültüründen uzak durularak; içinde bulundukları konumun, durumun Suriye’nin bütünlüğü çerçevesinde Anayasal güvenceye kavuşturulmuş yerel demokrasi perspektifinde çözüme ulaştırılması amaçlanmalıdır. Bu bağlamda Türkiye’nin hassasiyetlerine de duyarlı olunmalıdır.

"CEZAEVLERİNDEKİ DİRENİŞLER ÖLÜMLE SONUÇLANMASIN"

Cezaevleri içindeki ve dışındaki arkadaşların direnişlerine saygı duymakla birlikte, sağlıklarını tehlikeye atacak ve ölümle sonuçlandıracak konumlara taşıracak noktaya taşımamalarını önemle belirtmek isteriz. Bizim için onların akli, fiziki ve ruhi sağlıkları her şeyin üstündedir. Ayrıca en anlamlı yaklaşımın zihinsel ve ruhi duruşun geliştirilmesiyle bağlantılı olduğuna inanıyoruz.

"BARIŞ VE DEMOKRATİK SİYASET ÇÖZÜMÜ ESASTIR"

Bizlerin İmralı’daki duruşu, 2013 Newroz Bildirgesinde belirttiğimiz ifade tarzının daha da derinleştirerek ve netleştirerek sürdürme kararlılığındadır.

Bizim için onurlu bir barış ve demokratik siyaset çözümü esastır.

İmralı’daki duruşumuz nedeniyle merak eden, tavır koyan herkesi saygıyla anarken yüksek bir teşekkürü de borç biliriz.

Abdullah Öcalan, Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş.” (HABER MERKEZİ)