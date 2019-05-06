06 Mayıs 2019 15:26
Son Güncellenme Tarihi: 06 Mayıs 2019 16:00

Abdullah Öcalan'dan "Demokratik çözüm" ve "Açlık grevleri" mesajı

Avukatları, Abdullah Öcalan ile 2011'den sonra ilk kez yaptıkları görüşme sonrası basın açıklaması düzenledi. Öcalan'ın mesajı kamuoyuna aktarıldı.

GÜNCELLENDİ
Abdullah Öcalan'dan "Demokratik çözüm" ve "Açlık grevleri" mesajı

Fotoğraf: Mustafa Abadan/AA

    • Paylaş

    İmralı F Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 2 Mayıs 2019'da avukatıyla görüştüğü duyuruldu. Avukatları, Öcalan'ın "İçinden geçtiğimiz tarihi süreçte derin bir toplumsal uzlaşmaya ihtiyaç vardır.  Bizim için onurlu barış ve demokratik siyaset tarzı esastır" mesajını paylaştı. Öcalan ayrıca cezaevlerindeki açlık grevleri için de "Direnişe saygı duymakla birlikte ölümle sonuçlandıracak konumlara taşınmasın" dedi.

    İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’ndaki PKK Lideri Abdullah Öcalan’la 27 Temmuz 2011 tarihinden bu yana görüşemeyen avukatları, süren açlık grevleri ve ölüm orucu eylemleri sonrasında 2 Mayıs’ta bir görüşme gerçekleştirdi.

    Avukatların, 27 Temmuz 2011 tarihinden bu yana yaptığı tüm görüşme başvuruları, “Hava muhalefeti”, “Koster bozuk”, “Koster onarımda”, “OHAL” ve "5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun gereğince hükümlüler hakkında getirilen kısıtlamalar" gerekçeleriyle reddediliyordu.

    Öcalan’ın müdafiliğini yürüten Asrın Hukuk Bürosu avukatları, gerçekleşen bu görüşmeye dair Taksim Hill Otel’de  basın toplantısı düzenledi. Toplantıda avukatlar Faik Erol, Cengiz, Newroz Uysal ve Rezan Sarıca  toplantı salonunda basın mensuplarının karşısına geçti.

    Av. Faik Özgür Erol, “Açıklamamız 2 Mayıs tarihinde Sayın Abdullah Öcalan’la gerçekleşen avukat görüşmesine dairdir. Bu görüşmenin gerçekleşmesi için 4 avukat başvuru yapmıştık. İki avukat görüşebildi. Newroz Uysal ve Rezan Sarıca iki metin okuyacak. Biri Asrın Hukuk Bürosunun hazırladığı metindir diğeri de görüşmede Sayın Öcalan ve 3 müvekkilimizin imzasıyla yapılan çağrı duyurusudur. Hafta sonu elimize geçtiği için bugün basın açıklaması yapabildik. 6 Mayıs’ta paylaşmak da önemlidir” dedi.

    Fotoğraf: Evrensel

    ASRIN HUKUK BÜROSUNUN AÇIKLAMASI

    Asrın Hukuk Bürosunun açıklaması şu şekilde;

    “Basına ve Kamuoyuna…

    İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde bulunmakta olan müvekkilimiz Sayın Abdullah Öcalan ile 02.05.2019 tarihinde avukatları olarak bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu görüşme 27 Temmuz 2011 tarihinden bugüne 810 başvuru sonrası gerçekleşen ilk avukat görüşmesidir. Bu görüşmeden yaklaşık iki hafta önce yaptığımız bir itirazı karara bağlayan Bursa Ağır Ceza Mahkemesi, İmralı’daki tüm müvekkillerimiz açısından avukat ile görüşme yasağının kaldırılmış olduğunu tebliğ etmiştir.

    "HUKUKİ ENGEL OLMAMASINA RAĞMEN KABUL EDİLMEDİ"

    Görüşmenin gerçekleşmesi amacıyla yapmış olduğumuz başvuru aynı zamanda İmralı Cezaevi’nde bulunan diğer müvekkillerimiz Sayın Veysi Aktaş, Sayın Hamili Yıldırım ve Sayın Ömer Hayri Konar ile görüşme taleplerini de içermesine rağmen görüşmeye izin verilmemiştir. Yine görüşme başvurusu geçmişte olduğu gibi dört avukat olarak yapılmış, sadece iki avukatın görüşme yapmasına izin verilmiştir. Görüşme esnasında not ve evrak alış-verişine izin verilmemiştir. Bu görüşme sonrası 6 Mayıs Pazartesi için yapılan aile/vasi görüş başvurusu hukuki engel olmamasına rağmen kabul edilmemiştir.

    Sayın Öcalan’ın İmralı Cezaevi’nde 8 yıla yakın bir süre avukatları ile görüştürülmeyip diğer üç müvekkilimiz ile henüz hiçbir görüşme gerçekleşmemesi ve başvuru yapan avukatların bir kısmının görüşme talebinin ret edilmiş olması avukat ve aile görüşme hakkının devamlılığı ile hukuki güvenliğin sağlanması konusunda bizleri kaygılandırmaktadır. Avukat görüşmelerinin periyodik olarak devam edeceğine dair bir bilgi ya da öngörü bizde de, müvekkilimizde de mevcut değildir.

    "YASAL HAKLARI BİR AN ÖNCE TESİS EDİLMELİ"

    Yine görüşme içeriğinde Sayın Öcalan’dan öğrendiğimiz üzere kendisine verilmek üzere idareye teslim edilen günlük basının kendisi ile paylaşılmayıp; avukatları ile yapmış olduğu mektup gibi yazışmaların engellenmiş olması da iletişim hakkı üzerindeki kısıtlılığı teyit etmektedir. Mutlak tecrit koşullarında bütün imkansızlıklara rağmen kendi barışçıl pozisyonunu ısrarla koruyan Sayın Abdullah Öcalan’ın yasal haklarının bir an önce tesis edilmesi için yetkilileri göreve, kamuoyunu da duyarlılığa davet ediyoruz.

    GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ

    02 Mayıs 2019 tarihli görüşme yaklaşık 1 saat olarak gerçekleşmiştir. Sayın Öcalan, diğer üç müvekkilimizin de altında imzasının olduğu bir belgenin tarafımıza verilmesini istemiş; söz konusu belge bizlere hafta sonu ulaştırılmıştır. Kamuoyuna duyuru niteliğinde olan belge doğrudan müvekkillerimizin beyanı olarak şu şekildedir.”

    ABDULLAH ÖCALAN'IN MESAJININ TAM METNİ

    Öcalan ve yanında bulunan diğer 3 tutuklunun imzasının bulunduğu metin ise şu şekildedir;

    “KAMUOYUNA DUYURU

    İçinden geçtiğimiz tarihi süreçte derin bir toplumsal uzlaşmaya ihtiyaç vardır.

    Sorunların çözümünde her türlü kutuplaşma ve çatışma kültüründen uzak, demokratik müzakere yöntemine şiddetle ihtiyaç vardır.

    Türkiye’nin ve hatta bölgenin sorunlarını, başta savaş olmak üzere, fiziki şiddet araçlarıyla değil, yumuşak güçle yani akıl, politik ve kültürel güçle çözebiliriz.

    "TÜRKİYE'NİN HASSASİYETLERİNE DE DUYARLI OLUNMALIDIR"

    İnanıyoruz ki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kapsamında Suriye’deki sorunların çatışma kültüründen uzak durularak; içinde bulundukları konumun, durumun Suriye’nin bütünlüğü çerçevesinde Anayasal güvenceye kavuşturulmuş yerel demokrasi perspektifinde çözüme ulaştırılması amaçlanmalıdır. Bu bağlamda Türkiye’nin hassasiyetlerine de duyarlı olunmalıdır.

    "CEZAEVLERİNDEKİ DİRENİŞLER ÖLÜMLE SONUÇLANMASIN"

    Cezaevleri içindeki ve dışındaki arkadaşların direnişlerine saygı duymakla birlikte, sağlıklarını tehlikeye atacak ve ölümle sonuçlandıracak konumlara taşıracak noktaya taşımamalarını önemle belirtmek isteriz. Bizim için onların akli, fiziki ve ruhi sağlıkları her şeyin üstündedir. Ayrıca en anlamlı yaklaşımın zihinsel ve ruhi duruşun geliştirilmesiyle bağlantılı olduğuna inanıyoruz.

    "BARIŞ VE DEMOKRATİK SİYASET ÇÖZÜMÜ ESASTIR"

    Bizlerin İmralı’daki duruşu, 2013 Newroz Bildirgesinde belirttiğimiz ifade tarzının daha da derinleştirerek ve netleştirerek sürdürme kararlılığındadır.

    Bizim için onurlu bir barış ve demokratik siyaset çözümü esastır.

    İmralı’daki duruşumuz nedeniyle merak eden, tavır koyan herkesi saygıyla anarken yüksek bir teşekkürü de borç biliriz.

    Abdullah Öcalan, Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş.”  (HABER MERKEZİ)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    KESK'ten EMEP'e ziyaret: Mücadeleyi birlikte büyütelim
    SONRAKİ HABER

    Erdoğan’dan NATO toplantısında S-400 mesajı
    YAZARLAR
    Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Bitmeyen yürüyüş: 6 Mayıs

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Maduro’ya hayat öpücüğü mü?

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Önümüzdeki sezon ne yapmalılar? (Galatasaray)

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Özgürlük Anıtı çöp sepetine!

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Toprağa uzanmak
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    MEB, Türkiye Öğrenci Meclisi çalışmalarını iptal etti
    MEB, Türkiye Öğrenci Meclisi çalışmalarını iptal etti

    Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, çıkardığı yönergeyle Türkiye Öğrenci Meclisi çalışmalarını iptal etti.

    Erdoğan’dan NATO toplantısında S-400 mesajı
    Erdoğan’dan NATO toplantısında S-400 mesajı

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan NATO toplantısını konuştu: S-400 üzerinden bir tartışmayı tasvip etmiyoruz. 

    Barış akademisyenlerinden Prof. Dr. Zübeyde Füsun Üstel hapse girecek
    Barış akademisyenlerinden Prof. Dr. Zübeyde Füsun Üstel hapse girecek

    “Bu suça ortak olmayacağız: Savaşa hayır!” dediği için yargılanan ve hapis cezası kararı onanan Prof. Dr. Zübeyde Füsun Üstel yarın cezaevine girecek.

    GÜNCELLENDİ
    İskender Bayhan: YSK'ye politik karar verme tutumu dayatılıyor
    İskender Bayhan: YSK'ye politik karar verme tutumu dayatılıyor

    EMEP MYK Üyesi İskender Bayhan ile 6 Mayıs anmaları ve YSK'nin beklenen İstanbul kararını konuştuk.

    Akkuyu nükleer santralinin temelinde çatlak oluştu
    Akkuyu nükleer santralinin temelinde çatlak oluştu

    Mersin Akkuyu nükleer santralinin temelinde çatlak meydana geldi. Çatlaklar yenilenmesine rağmen bir süre sonra tekrar çatlak oluştu. 

    GÜNCELLENDİ
    Abdullah Öcalan'dan "Demokratik çözüm" ve "Açlık grevleri" mesajı
    Abdullah Öcalan'dan "Demokratik çözüm" ve "Açlık grevleri" mesajı

    Avukatları, Abdullah Öcalan ile 2011'den sonra ilk kez yaptıkları görüşme sonrası basın açıklaması düzenledi. Öcalan'ın mesajı kamuoyuna aktarıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Denizlerin mücadele arkadaşı Aydın Çubukçu’dan mesaj var
    Denizlerin mücadele arkadaşı Aydın Çubukçu’dan mesaj var

    Denizlerin mücadele arkadaşı Aydın Çubukçu, 6 Mayıs 1972’de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için gençlere mesaj gönderdi.

    GÜNCELLENDİ
    Kocaeli'de Valilik eylem yasağını 15 gün daha uzattı
    Kocaeli'de Valilik eylem yasağını 15 gün daha uzattı

    22 Nisan'da 15 gün eylem yasağı ilan eden Kocaeli Valiliği, yasak kararını 21 Mayıs'a kadar uzattı.

    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Konferans yarı finallerinde son durum
    NBA Play-Off | Konferans yarı finallerinde son durum
    GÜNCELLENDİ
    Kuşadası, Harlem ve İsveç üçgeninde bir caz yaşamı: Maffy
    Kuşadası, Harlem ve İsveç üçgeninde bir caz yaşamı: Maffy
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 31. hafta: Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu
    Süper Lig'de 31. hafta: Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu
    Halit Çelenk Hukuk Ödülleri sahiplerini buldu
    Halit Çelenk Hukuk Ödülleri sahiplerini buldu
    GÜNCELLENDİ
    Şampiyonlukta kritik rol oynayan Galatasaray-Beşiktaş maçları
    Şampiyonlukta kritik rol oynayan Galatasaray-Beşiktaş maçları
    ‘Aşka amin, şaraba şükür’ diyen şair: Ozan Telli
    ‘Aşka amin, şaraba şükür’ diyen şair: Ozan Telli
    GÜNCELLENDİ
    Ankara'da 6 Mayıs | Denizlerle birlikte NATO'ya "Go Home" dediler
    Ankara'da 6 Mayıs | Denizlerle birlikte NATO'ya "Go Home" dediler

    Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 47. yıl dönümünde Ankara Karşıyaka Mezarılığında düzenlenen yürüyüş ve törenle anıldı.

    Öztrak: YSK'nın hukuk cinayetine ortak olmayacağına inanıyoruz
    Öztrak: YSK'nın hukuk cinayetine ortak olmayacağına inanıyoruz

    CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul seçimine itirazlarla ilgili konuştu: Yüksek Seçim Kurulu'nun hukuk cinayetine ortak olmayacağına inanıyoruz.

    GÜNCELLENDİ
    ÖSYM'nin Eski Başkanı Ali Demir'in ev hapsi kararı kaldırıldı
    ÖSYM'nin Eski Başkanı Ali Demir'in ev hapsi kararı kaldırıldı

    Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in "elektronik kelepçe takılarak konutu terk etmeme" şartı üst mahkeme kararıyla kaldırıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Gözler YSK’de: İstanbul seçimleri için karar bekleniyor
    Gözler YSK’de: İstanbul seçimleri için karar bekleniyor

    Yüksek Seçim Kurulu, AKP ve MHP’nin İstanbul seçimiyle ilgili itirazlarını bugün görüşüyor. Kararın çarşamba gününe kadar çıkması bekleniyor.

    Dışişleri Bakanlığından ABD'ye Doğu Akdeniz tepkisi
    Dışişleri Bakanlığından ABD'ye Doğu Akdeniz tepkisi

    Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Doğu Akdeniz açıklamasına tepki göstererek "Arama ve sondaj faaliyetlerimiz kararlılıkla sürecek" dedi.

    Saruhan Oluç: YSK üzerindeki tehditlerinize son verin
    Saruhan Oluç: YSK üzerindeki tehditlerinize son verin

    HDP Grup Başkan vekili Saruhan Oluç, Cumhur İttifakı’nın YSK'ye baskılarını eleştirdi, "Bu açıkça İstanbul halkının iradesini yok saymaktır" dedi.

    İzmir'de taş ocaklarına karşı başlatılan mücadele kazanımla sonuçlandı
    İzmir'de taş ocaklarına karşı başlatılan mücadele kazanımla sonuçlandı

    İzmir'in Urla, Çeşme, Karaburun ve Seferihisar bölgesinde sürdürülen hukuk mücadelesi ile beş taş ocağının faaliyeti durduruldu.

    AKSA işçileri: Taleplerimiz karşılanmazsa eylemlerimiz sürecek
    AKSA işçileri: Taleplerimiz karşılanmazsa eylemlerimiz sürecek

    Dersim'de AKSA işçilerine patron tarafından sendika değiştirme baskısı yapılıyor, işçilerin kazanılmış hakları ellerinden alınıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Denizler anılıyor | İl il 6 Mayıs anmaları (2019)
    Denizler anılıyor | İl il 6 Mayıs anmaları (2019)

    68 gençlik hareketi önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilişlerinin 47. yıl dönümünde eylem ve etkinliklerle anılıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Dolar, haftaya 6 liradan başladı (6 Mayıs 2019)
    Dolar, haftaya 6 liradan başladı (6 Mayıs 2019)

    Yılbaşından bu yana dolar karşısında yüzde 11 oranında değer kaybeden TL'de düşüş eğilimi sürüyor. Dolar/TL hafta başında 6 lira seviyesini gördü.

    TARİŞ işçilerine cezaya tepki: Yargılanması gereken TARİŞ yönetimidir
    TARİŞ işçilerine cezaya tepki: Yargılanması gereken TARİŞ yönetimidir

    Gıda-İş ve CHP'li Kani Beko, sendikalaştıkları için işten atılan TARİŞ işçilerine ve destek verenlere hapis cezası verilmesine tepki gösterdi.

    Sebzede enflasyon yüzde 103’e ulaştı, tüketici sebzeye erişemez oldu
    Sebzede enflasyon yüzde 103’e ulaştı, tüketici sebzeye erişemez oldu

    Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, 16 sebze çeşidinde enflasyonun 103,53’ü bulduğuna dikkat çekti.

    Kolunu iş makinesine kaptıran 17 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
    Kolunu iş makinesine kaptıran 17 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

    Antalya'daki bir palet üretim fabrikasında 17 yaşındaki Emrullah Alptekin kolunu iş makinesine kaptırarak hayatını kaybetti.

    GÜNCELLENDİ
    TUS'u kazandı, KHK'li diye yerleştirme yapılmadı!
    TUS'u kazandı, KHK'li diye yerleştirme yapılmadı!

    TUS'u kazanmasına rağmen uzmanlığını üniversitede yapması KHK’li olduğu gerekçesiyle engellenen Onur Erden, "Olmayan suçun cezasını çekiyoruz" dedi

    Abdullah Gül, Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddiasını yalanladı
    Abdullah Gül, Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddiasını yalanladı

    11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kalamış'taki özel bir yatta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddiasını yalanladı.

    Samsun Makro işçileri direnişin 40. hafta pastasını kesti
    Samsun Makro işçileri direnişin 40. hafta pastasını kesti

    Samsun’da Makro işçileri tazminat hakları için yürüttükleri direnişin 40’ıncı haftasında yürüyüş ve basın açıklaması yaptı.