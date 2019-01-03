TRT Sayıştay'ın uyarılarına kulak asmadı, parayı dış yapımlara harcadı

Sayıştay’ın 2017 yılı TRT raporuna ilişkin bilgileri paylaşan CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Atila Sertel, Sayıştay’ın TRT’yi “dış yapımlar” konusunda her yıl uyardığını ancak, TRT yönetimi bu uyarılara kulak asmadığını belirtti. 7 bin 133 kişinin çalıştığı, her türlü teknik donanımın olduğu kurumda dış yapımlara harcanan para her yıl artış gösterdiğinin altını çizen Sertel, “TRT halktan alıyor, yandaşa dağıtıyor” dedi.

TRT, ALDIĞI PARANIN HESABINI HALKA VERMİYOR

TRT gelirinin yüzde 90’ını halktan kesilen paraların oluşturduğunun altını çizen Sertel, “TRT’de, reyting kaygısıyla dış yapımlara milyonlar harcanıyor ancak ilan ve reklam gelirleri yüzde 10’u geçemiyor. 2017 yılındaki ilan ve reklam gelirleri sadece 255 milyon 113 bin lira. Yani TRT bugün halkın cebinden elini çekse, yarın kapısına kilit vurmak zorunda kalacak. 2017 yılında halktan kesilen 2 milyar 128 milyon 183 bin lira, eski parayla söylemek gerekirse 2 katrilyon 128 trilyon 183 milyar TRT’nin kasasına girmiş. Bu paranın üzerine çöreklenen TRT, aldığı paranın hesabını halka ve bizlere vermekten imtina ediyor. Hangi diziye, programa ne kadar ödediğini ‘ticari sır’ diye açıklamıyor. Şayet TRT yönetimi ‘harcamalarımın hesabını halka vermem’ diyorsa o zaman halkın cebinden de elini çeksin, kendi ayakları üzerinde dursun” diye konuştu.

CHP İzmr Milletvekili Atila Sertel | Fotoğraf: Atila Sertel'in basın danışmanı

KAYNAKLARIN ÇOĞU ‘DIŞ YAPIMLARA’

Toplam geliri 2 milyar 434 milyon 623 bin lira olan TRT’nin, halktan toplanan bu paranın yarısından fazlasını ‘dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler’ kalemi altında kurum dışı kişi ve kuruluşlara aktardığını vurgulayan Sertel, şu bilgileri verdi: “TRT, tüm alımlarının yüzde 84,2’si yurt içi ve yurt dışından temin edilen haber, program ve yapım giderlerine harcıyor. Yani halktan alıyor yandaşa dağıtıyor. Sayıştay’ın 2017 yılı TRT raporuna göre; kurumun kasasına giren bandrol ücreti yüzde 53 oranında artarak 1 milyar 472 milyon 969 bin lira oldu. Elektrik faturalarından kesilen yüzde 2’lik pay ise yüzde 13 oranında azalarak 690 milyon 177 bin lira olarak gerçekleşti. Elektrik enerjisi hasılat payı ve bandrol ücreti olmak üzere TRT’nin kasasına giren kamusal katkı payı önceki yıla göre yüzde 21.8 oranında artarak, 2 milyar 128 milyon 183 bin TL olarak gerçekleşti. Sırtını halka dayayan TRT, bu parayı ne yaptı derseniz, elbette bütün uyarılara rağmen dış yapımlara aktardı.”

SAYIŞTAY ÖNERDİĞİ İLE KALIYOR!

“TRT 2017 yılında kurum dışı yaptırılan programlara 383 milyon 510 bin TL, kurum dışı temin edilen haberlere 445 milyon 75 bin TL, hizmetinden yararlanılan kurum dışı şahıslara ise 53 milyon 550 bin TL olmak üzere toplamda 882 milyon 135 bin lira ödedi. Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler için TRT tarafından ödenen para genel toplamda 1 milyar 131 milyon 302 bin TL olarak gerçekleşti. Sayıştay uyarıyor, teftiş kurulu uyarıyor, KİT Komisyonu’nun CHP’li üyeleri olarak bizler de uyarıyoruz ancak TRT yönetimi, uyarılarımıza kulak asmıyor. Onların uyarılarımıza kulak asmaması bizlerin halkın parasının hesabını sormayacağımız anlamına gelmiyor. Israrla takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

Dış yapımlara harcanan paranın her yıl artması nedeniyle Sayıştay’ın, önceki yıllarda olduğu gibi, 2017 yılı raporunda da TRT yönetimine uyardığını belirten Sertel, TRT yöneticilerinin bu uyarılara kulak asmadığını belirtti. (MEDYA SERVİSİ)