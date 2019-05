MEB'in yeni eğitim modeli: Dinci, ideolojik ve bireyci bir yönelim var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Lisede Ne Yaptık?/Ortaöğretim Tasarım Tanıtım Toplantısı”nda eğitim sistemine ilişkin değişiklikleri anlattı. Selçuk yeni düzenlemede liselerde ders sayısının azalacağını açıkladı. 9. sınıflarda 15-16 dersten söz ederken, şu anki tasarımda 8 ders olacağını anlatan Selçuk “10. sınıfta 9 ders, 11’inci sınıfta 9’a ve 12’inci sınıfta 7’ye düşecek. Niye azaltıyoruz? Bir çocuğun 15-16 dersi anlaması ve içselleştirmesi mümkün olmuyor” dedi. MEB’in ve Bakan Selçuk’un açıkladığı yeni modeli eğitimciler; dinci, ideolojik ve bireyci yaklaşımı nedeniyle eleştirdi.

AÇIKLANAN EĞİTİM SİSTEMİNDE NELER ÖNGÖRÜLÜYOR?

Ders sayıları azalacak. 9’uncu sınıflarda 8 ders, 10'uncu sınıflarda 10 ders, 11. sınıfta 9 ders, 12. sınıfta 7 ders olacak.

Anadolu Liseleri için 9-11 sınıflarda ders saati 35, 12. sınıflarda ise ders saati 24 olacak.

Hayal-Etkinlik-Yaşam temalarında çalışmalarla değerlendirilmek üzere kısa adı HEY olan haftalık 5 saatlik zaman dilimleri planlandı. Bununla öğrencilerin tasarım ve uygulama becerilerini geliştirecek etkinlikler yapmaları ve toplumsal fayda çalışmalarıyla yaşamla ilişki kurmaları hedefleniyor. 9-11. sınıflarda haziran ayları ağırlık olarak 5 saatlik portfolyo, sunum, değerlendirme çalışmaları olacak.

Bu çerçevede, lisenin ilk üç yılında haftalık okul zamanının 35 saati Akademik Gelişim Programı, 5 saati Hayal-Etkinlik-Yaşam temalı çalışmalar olacak.

12. sınıfta haftalık çizelgede; akademik ders saatleri 24, proje ve sertifika çalışmaları 6, destek ve rehberlik çalışmaları da 10 olmak üzere toplam 40 saat olacak.

Okullara Kariyer Ofisleri kurulacak.

11 ve 12. sınıflarda zorunlu hale gelen Bilgi Kuramı dersiyle birlikte öğrencilerin bilginin doğası üzerine yoğunlaşmaları sağlanarak, bilgilerin nasıl elde edildiğinin sorgulandığı, doğruluğunun kanıt temelli gerekçelendirildiği becerilerin kazandırılması hedefleniyor

Yeni eğitim sistemine 2020-2021 Öğretim yılında 9. sınıfı okuyacak öğrencilerle başlanacak. Kademeli olarak ilerlenecek.

İlk sınav üniversite sınavı 2024 yılında yapılacak.

GÜMÜŞ: DİNCİ VE İDEOLOJİK BİR TERCİH VAR

Bakan Selçuk’un açıkladığı yeni modelin belirsizliklerine işaret eden Gazetemiz Yazarı Prof. Dr. Adnan Gümüş, o belirsizlikleri şöyle sıraladı: “Lise sonda 24 saat ama diğer sınıflar net değil? Haftalık 40 saat mi? Her alt gruptan zorunlu bir ders alınacak mı? Her alt gruptan seçmelilerin yerine de çok fazla daha ders alınabiliyor mu?”

Yeni modelde, din kültürü ve ahlak bilgisinin her sınıfta 2 saat zorunlu olacak olmasını eleştiren Gümüş “Ayrıca okullara kariyer ofisleri sağlıklı bir uygulama değil. Rehberlik ve danışmanlık ofisi geliştirilebilir, buna ek yapmaya gerek yoktu. Bir de 12. sınıf sosyal bilimler zorunlu grup dersleri arasında temel sosyal bilimlere yer verilmezken tasavvuf edebiyatı ve İslam felsefesi dersleri ideolojik ve dinci bir tercih olmuş. Sanat felsefesi, bilim tarihi, uygarlık tarihi, dünya edebiyatı gibi derslere yer verilmesi daha doğru bir yaklaşım olurdu” dedi. Din derslerinin seçmeli olmasını, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin ise birbirinden ayrılmasını ve her iki dersin de seçmeli gruba aktarılmasını öneren Gümüş şunları söyledi: “Ders ağırlıklarının daha sağlıklı tespit edilmeli. Özellikle fen ve sosyal temel bilim derslerinin her sınıfta zorunlu grupta 4-6 saat daha artırılması gerekir.”

‘ALGI YARATILIYOR’

Eğitim Sen Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Özgür Bozdoğan ise MEB tarafından hafta içi yapılan ve Bakan’ın yaptığı yeni açıklamaların ‘Eğitimde sorunları çözüyoruz’ algısı yaratmaya yönelik olduğunu söyledi. Yeni modelin bireyselliğe vurgusuna ve eğitimin pedagojik yanını yok saydığına dikkat çeken Bozdoğan Bakan Selçuk’un 2040 yılına hazırlık yapıyoruz diye açıkladığı modelde zorunlu ortak dersler arasında yabancı dil, teknolojik dersler, çevre bilimi, insan hakları ve demokrasi gibi derslerin bulunmadığını belirten Bozdoğan “Bu çerçeveyle 2040 yılına değil bugünün ihtiyaçlarına cevap vermek bile mümkün değildir. Model liseleri okul olmaktan çıkaracaktır” dedi.

BAKAN SELÇUK: LİSELERDE DERSLER AZALACAK

Yeni düzenlemeyi sadece bir ders çizelgesi olarak görmemek gerektiğini ifade eden Selçuk "Bu Türkiye'nin bir gelecek projesi, bir ekonomi projesi, bir sosyal hayat projesi" dedi.

2040'lara doğru inanılmaz bir çağın geleceğini, vücudumuzda nano-robotların dolaştığı bir çağa gittiğimizi belirten Selçuk "Biz bu çocukları 2035'lere, 40'lara hazırlıyoruz" iddiasında bulundu.

HAYATTA PROBLEM ÇÖZMEK ÖNEMLİ

Soru çözmenin başka, sorun çözmenin başka olduğunu, çocuklar soru şablonlarını ezberleyerek soruları çözebilirler diye konuşan Selçuk "Ama bu soruları çözerken bunun anlamının ne olduğu, neden yapıldığını anlamakta zorlanabilirler. Çocuğun hayatta problem çözmesi önemli. Bir genç işe başladığında iş yerindekiler soru çözmekle ilgilenirler mi? İlgilenmezler, 'sen problem çözebiliyor musun?' derler" dedi.

Okul profili değerlendirme, tasarım beceri atölyeleri, e-portfolyo, e-rehberlik ve benzeri birçok projenin mesleki eğitimde yaptıkları birçok projenin aslında 2023 eğitim vizyonun parçaları olduğunu anlatan Seçuk "Bu parçaların da her birisinin birbiriyle bir bağlantısı var. Yani birbirini tamamlayıcı etkiye sahipler." (HABER MERKEZİ)

