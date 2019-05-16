Mültecilerin bulunduğu kamyon devrildi: 5 kişi öldü, 39 kişi yaralandı

Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Ağartı Mahallesi'nde, Türkiye’ye giriş yapan mültecileri taşıyan kamyon, virajlı yolda şarampole yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı kazada, metrelerce sürüklendikten sonra takla atarak ters vaziyette duran kamyonun üstü açık kasasında bulunan mültecilerden 5'i aracın altında kalarak yaşamını yitirirken, 39 kişi de yaralandı. Kazadan yara almadan kurtulan Türkiyeli şoför ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Ağartı Mahallesi'nde meydana geldi. Türkiye’ye giriş yapan Afganistan ve Pakistan uyruklu mültecileri taşıyan ismi henüz bilinmeyen Türkiyeli şoförün kullandığı kamyon, yokuş aşağı inerken virajlı yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon şarampole yuvarlandı. Metrelerce sürüklendikten sonra takla atan araç, ters vaziyette durdu.

Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre kamyonun altında kalan 5 mülteci yaşamını yitirdi, 39 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Cesetler ise olay yerine getirilen vinç yardımıyla kaldırılan kamyonun altından itfaiye görevlileri tarafından çıkartılarak hastanelere gönderildi. Bu arada arama kurtarma ekipleri de kaza bölgesinde yaralı ve ceset araması yaptı.

SÜRÜCÜ YARA ALMADAN KURTULDU

Bu arada ismi bilinmeyen Türkiyeli şoför, olay yerine gelen jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazada yara almadan kurtulan şoförün kamyon şarampole yuvarlanmadan önce araçtan atlamış olabileceği öne sürüldü. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (Van/DHA)

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