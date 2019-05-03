Ayvalık’ta mültecileri taşıyan tekne battı: 3'ü çocuk 9 mülteci öldü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde mültecileri taşıyan fiber tekne battı. İlk belirlemelere göre 3'ü çocuk toplam 9 mültecinin cansız bedenine ulaşıldı. Bir mülteci yaralı kurtarılırken, 3'ü çocuk 7 mülteci aranıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Çıplak Ada'nın batısında, mültecilerin olduğu bir teknenin battığı ihbar edildi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik tarafından bölgeye 4 bot ve 2 helikopter gönderildi.

Ekiplerce başlatılan arama kurtarma faaliyeti sonucu 1 mülteci kurtarıldı, 3'ü çocuk 9 mültecinin cansız bedenine ulaşıldı. 7 mülteci ise aranıyor. (HABER MERKEZİ)