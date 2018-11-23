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FotoÄŸraf: Abdullah ÇatlÄ±/AA
Antalya'da mÃ¼lteci iÅŸÃ§ileri taÅŸÄ±yan minibÃ¼s devrildi: 1 Ã¶lÃ¼ 26 yaralÄ±
23 KasÄ±m 2018 09:14
Antalya'da Akseki-Manavgat yolunda Suriyeli mÃ¼lteci iÅŸÃ§ileri taÅŸÄ±yan minibÃ¼s devrildi, 1 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 26 kiÅŸi yaralandÄ±.
Antalya'nÄ±n Akseki ilçesinde Suriyeli iÅŸçileri taÅŸÄ±yan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 26 kiÅŸi yaralandÄ±.
ÅžanlÄ±urfa'dan Antalya'ya Suriyeli mülteci iÅŸçileri taÅŸÄ±yan 63 F 3240 plakalÄ± minibüs, Akseki-Manavgat kara yolu Güçlüköy mevkisinde devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre, bir kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 26 kiÅŸi yaralandÄ±.
YaralÄ±lar, çevredeki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. (Antalya/AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 KasÄ±m 2018 12:26
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