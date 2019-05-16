2019 çay alım fiyatı açıklandı, üretici "fiyat maliyetin altında" dedi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çay fiyatının bu sene 2.90 lira, artı 13 kuruş destekleme ile 3.03 lira olarak belirlediklerini açıkladı. Daha önce en az 3.5 TL fiyat talep ettiklerini açıklayan üreticiler ise açıklanan fiyatın maliyeti dahi karşılamayacağını söyledi. Örgütsüz olduklarını belirten çay üreticileri, "Örgütlenerek taleplerimizi net şekilde ortaya koyacak, pazarlık yapacak güce ulaşmak istiyoruz" dedi.

Çay alım fiyatının açıklanmasının ardından çay üreticileri Evrensel’e konuştu. Üretici Hasan Zorlucan, Ziraat Odasının en asgari fiyat hesabı olan 3.5 TL’yi baz aldıklarını belirterek, "3.5 TL’nin altı uygun değildi. Enflasyon ortada. 3.03 TL’nin yetersiz olduğunu düşünüyoruz" dedi. Üreticinin örgütsüz durumda olduğunu söyleyen Zorlucan, "Örgütlenmenin nasıl olacağına dair konuşuyoruz. Çalıştaylar, sempozyumlar yapacağız. Sendika bizim için en önemlisi. Örgütlü bir güç çıkarmamız lazım. Bunu çıkaramadığımızda sorunlara çözüm bulamayacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

"SÜRECİN TAMAMEN İÇİNDE OLMAK İSTİYORUZ"

Bir başka Çay Üreticisi Hurşit Boysan ise, "Genele baktığın zaman yüzde 20 zam yaptım, ‘Parayı verdim’ diyeceklerdir. Bize sorarsan yetersizdir. Mayıs ayında döviz kaçtı, şu an ne kadar? Gübreye yüzde 100 zam geldi. İşçilik de ödemek de zorundayız. Buradan da maliyet biniyor. Bu para yetersiz" dedi. Örgütlenerek gelecekte muhatap alınmayı, karar mekanizmasında yer almayı istediklerini kaydeden Boysan, "Biz, ‘Şu fiyatı istiyoruz’ dediğimizde istediğimizi vermeyeceklerini biliyoruz. Bu böyle olmayacak. Sürecin tamamen içinde olmak istiyoruz. Taleplerimizi net şekilde ortaya pazarlık yapacak güce ulaşmak istiyoruz. Diğer bir amacımız ÇAYKUR’un özeleştirilmemesi. Her konuda açığız ama ÇAYKUR’un özelleşmesini istemiyoruz. Tek fiyat olması taraftarıyız" diye konuştu.

RAKAM YİNE ÜRETİCİ KÖYLÜLERİN BEKLENTİSİNİ KARŞILAMADI

Yüksek girdi fiyatlarına tepki gösteren üretici örgütleri alım fiyatının 3,50 TL'nin altında olmaması gerektiğini ifade ediyordu. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla açıklama yapan Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy, çay üreticisinin ayakta kalabilmesi için yaş çay fiyatının 3.5 lira olması gerektiğini ifade etmişti. Özsoy, “Gübre fiyatı yüzde 100 artmış, işçilik yüzde 50, çay bezi, çay makası, yağmurluk, çuval, torba vs. ekipmanların fiyatı yüzde 40 oranında artmıştır. Çay üreticisi yıllardır sıkıntıda fakat bu yıl gübre, işçilik ve ekipmanlardaki fahiş fiyatlar üreticimizi daha da sıkıntıya sokacaktır. Hükümetin, çiftçimizin yüklü maliyetlerini göz önünde bulundurarak fiyat açıklayacağını umut ediyoruz” demişti. (EKONOMİ SERVİSİ)

ÇAY ÜRETİCİLERİNDEN RİZE'DE EYLEM

Fotoğraf: Evrensel

Rize’de çay üreticileri ÇAYKUR’un özelleştirilmesine karşı ve 3.5 lira çay taban fiyatı için basın açıklaması yaptı. Fındıklı Camii’nin önünde bir araya gelen çay üreticileri "ÇAYKUR halkındır satılamaz", "Çay taban fiyatı 3.5 TL olmalıdır" yazılı dövizler taşıdı. Eylem gerçekleştiğinde çay alım fiyatı açıklanmamıştı.

Fındıklı çay üreticileri adına konuşan Fatma Ertaş, “Bugün en önemli sorunlarımızdan biri çay üreticilerinin üretim ilişkilerinin oluşturulması ve istihdamın yaratılması amacıyla kurulan ÇAYKUR’un özelleştirilme kaygısıdır” dedi. Bölgenin vazgeçilmez ürünü olan çay ve onun kurumu olan ÇAYKUR’un özelleşmesini istemediklerini kaydeden Ertaş, “ÇAYKUR bölgemiz çay üreticileri için hayati derecede önemli bir kurumdur. Bu kurumun ayakta kalması bizlerin olmazsa olmazıdır” diye konuştu.

ÜRETİCİ 3.5 TL İSTEDİ

Bir diğer önemli sorunlarının da çay taban fiyatı olduğunu söyleyen Ertaş şu ifadeleri kullandı: "Bugünkü koşullarda ilçemiz ziraat odasının belirlemiş olduğu taban fiyat 3.5 TL’dir. Bu taban fiyatı biz de üreticiler olarak uygun görüyoruz. Taban fiyat açıklamasının bu doğrultuda yapılmasını istiyoruz. Bugüne kadar çözülemeyen ÇAYKUR ve özel sektör arasındaki fiyat farklılıkları sorunu mutlaka çözümlenmelidir. Biz diyoruz ki, ÇAYKUR’un belirlediği taban fiyat olmalı. Bunun altındaki fiyat uygulamaları bir yönetmelikle yasaklanmalıdır. Saygıdeğer üreticiler bunların dışında çay tarımında bir sürü başka sorun da mevcuttur. Örneğin gübre, girdiler, işçi maliyetleri ve benzerleri. Bu sorunların çözümünde üreticiler olarak bizler de sorumluyuz. Bunun için hiçbir ayrım gözetmeksizin birleşerek örgütlü bir mücadele yürütmeliyiz.” (Rize/EVRENSEL)