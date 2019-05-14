Fındıklı Ziraat Odası: Yaş çay fiyatı 3.5 TL olmalı

Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy, çay üreticisinin ayakta kalabilmesi için yaş çay fiyatının 3.5 lira olması gerektiğini söyledi. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Özsoy, “Gübre fiyatı yüzde 100 artmış, işçilik yüzde 50, çay bezi, çay makası, yağmurluk, çuval, torba vs. ekipmanların fiyatı yüzde 40 oranında artmıştır. Çay üreticisi yıllardır sıkıntıda fakat bu yıl gübre, işçilik ve ekipmanlardaki fahiş fiyatlar üreticimizi daha da sıkıntıya sokacaktır. Hükümetin, çiftçimizin yüklü maliyetlerini göz önünde bulundurarak fiyat açıklayacağını umut ediyoruz” dedi.

“ÇİFTÇİNİN TAKATİ KALMADI”

Özel sektörün zarar bahanesi ile üreticiden düşük fiyatta yaş çay aldığını belirten Özsoy, “Bu politika çiftçinin belini bükmüş kazanmadan üretim yapacak takati kalmamıştır. Çiftçi tarladan soğutulmuştur. Sektör sıkıntıda ve zarar ediyorsa, bölgedeki bütün sektörler nasıl oluyor da her yıl üretim kapasitesini arttırıyor, yeni fabrikalar kuruyor, başka sektörlere yatırımlar yapıyor. Yıllardır bölgemizde küçülen özel sektör yok hepsi büyüyor. Şimdi soruyorum size nasıl oluyor da sıkıntıda olan, zarar eden sektör fabrikalarına, fabrika ekliyor, kapasitesini artırıyor, servetine servet katıyor. Bunun sırrını biz üreticilere anlatın da biz de sıkıntıda olmamıza rağmen, zarar etmemize rağmen, bankalara gırtlağımıza kadar borçlu olmamıza rağmen, küçülen topraklarımızı çaylıklarımızı büyütelim istiyoruz. Çünkü bizim sektör sayenizde gerçekten sıkıntıda” dedi. (EKONOMİ SERVİSİ)