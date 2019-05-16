16 Mayıs 2019 14:50

Ekrem İmamoğlu'dan "FETÖ" çıkışı: İfade ver diyen bakanlar kimlerdir!

Ekrem İmamoğlu, FETÖ sanığının hakkında ifade vermeye zorlanmasıyla ilgili "'İmamoğlu aleyhine ifade ver' diyen bakanlar kimdir?" diye sordu.

Ekrem İmamoğlu'dan "FETÖ" çıkışı: İfade ver diyen bakanlar kimlerdir!

Fotoğraf: DHA

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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu, FETÖ sanığı bir tutuklunun, kendisi ve Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu terör örgütüyle irtibatlandırması yönünde ifade vermeye zorlanması yönündeki sorularını yanıtladı. "'İmamoğlu aleyhine ifade ver' diyen bakanlar kimdir?" diyen İmamoğlu, suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

    "TÜRKİYE SİYASET TARİHİNE LEKEDİR"

    Ekrem İmamoğlu, eski CHP milletvekili Mevlüt Aslanoğlu'nu, ölümünün 5'nci yıl dönümünde mezarı başında ziyaret etti. Aslanoğlu Ailesi'ne taziyelerini ileten İmamoğlu, mezarlık çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    “FETÖ sanığı bir tutuklunun, sizin ve Özlem Çerçioğlu'nun adını verirse serbest kalacağına dair mahkemede ifadesi oldu. Bu konuya ilişkin size herhangi bir bilgi geldi mi? Bundan sonra sizin tavrınız ne olacak? Suç duyurusunda bulunacak mısınız?” sorusuna cevap veren İmamoğlu şunları söyledi:

    “Olağanüstü bir olay aslında bu. Acı bir olay. Takip ediyoruz bilgi sahibi olduğumuz an itibariyle. Hukukçularımız vasıtasıyla takip ediyoruz. Tam bir kumpas. Seçime 13-14 gün kala, terörle ilgili suçlanan ve içeride olan bir kişinin yönlendirilmesi çabaları ve bu yönde yapılan çalışmalar, tek tek bunları tarih olarak beyan etmesi, bence şu anki tüm siyasileri zan altında bırakmıştır. Bununla ilgili çok net açıklamalar yapmak zorundadırlar. Toplumun, bugünkü hükümete olan inancını kırmıştır" dedi.

    İmamoğlu, iddiaların Türkiye siyaset tarihine önemli bir leke olduğunu belirterek, "Bir yerel gazeteci, FETÖ terör örgütü suçlamasıyla tutuklu olan bir kişinin ziyaretine üçüncü şahıs olarak yerel gazeteci nasıl gidebilmiştir. Herhangi birimiz böyle bir ziyareti yapabilir mi? Nasıl gidebilmiştir, kim izin vermiştir? Bahsi geçen bakanlar, yani ailesini, eşini, kendisini zorlayan, teşvik eden, 'İmamoğlu aleyhine ifade ver' diyen bakanlar kimdir? Bunları cevaplamaları gerekiyor. Gerçekten Türkiye siyaset tarihine çok önemli bir lekedir yapılan bu iş. Tabii ki suç duyurusunda bulunacağız'' diye konuştu.

    Arkadaşlarımız çalışıyor. Hem Adalet Bakanı'nı hem de Türkiye'yi yöneten tüm iradenin bu hususa cevap verme zorunluluğu vardır" diyen İmamoğlu, "Hakkımızı sonuna kadar arayacağız" ifadelerini kullandı.

    "YARGI HUZURUNDA HESAP VERECEKLER"

    “Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, ''İşin içinde bir bakan da var' dedi. Size gelen bilgiler var mı? Daha önce de maçlara gitmemeniz yönünde telkinlerde bulunan bir bakana seslenmiştiniz. Bir isim var mı kulağınıza gelen?” sorusuna şu yanıtı verdi:

    "Seslendiğim bakanı ben biliyorum. Hatta dolaylı ikinci bakanı da biliyorum aldığım bilgiler doğrultusunda. Dolayısıyla 1 değil, belki birkaç bakan var bu işin içinde. Elbette buradan sesleniyorum. Hangi yetkiyle, dünya görüşüyle ve ahlakla böyle bir girişimde bulunmuştur. Elbette bunu yargıda, hukukta bir suçu var. O suç ne ise, onunla ilgili de suç duyurusunda bulunacağımı buradan beyan ediyorum. Şu anda bile geçmiş dönem belediye başkanlığı yaptığım yere müfettiş yollayıp, ifadelerimizin alındığı bir sürü hususta 2019'dan geriye doğru bir sürü soruşturmalar yapmak, bir şey aramak… 5 yıl belediye başkanlığı yapmış bir insanım. Allah'a şükür, hakkında tek bir mahkeme açılmamış bir insanım. Tertemiz bir insanı, elbet bazı hatalarımız olabilir, lekeleme çabası. Çok yazık. Acz içindeler. Üzülüyorum. Aczin birkaç modelini yaşıyoruz. Dün birisi kalkıyor memleketten, doğduğu yerden bahsediyor. Hesap diyor. Başka hesaplar bulmaya çalışıyor. Milletimiz artık gülüyor bu insanlara. Ama gülmekle kalmayacak, yargı huzurunda mutlaka hesap verecekler. İster adı bakan olsun, ister bir başkası olsun."

    ''AK PARTİLİ HEMŞEHRİLERİM BENİ TAKİP ETSİN''

    "Rakibiniz Binali Yıldırım da dün sosyal medyadan attığı twetle gündeme geldi. İBB'de, sözlerinizi tutmak yerine, ''musakka-antrikot meselesi'' işleri ile uğraştığınızı, veri çaldığınızı iddia etti" sorusuna "Şu anda İBB Meclisi'nde karar alınan tüm hususlar, bizim kampanya döneminde açıkladığımız projelerimiz. O 17 gün içinde başlattığımız, talimat verdiğimiz ve meclise yönlendirdiğimiz işler. Ne mutlu bize ki, İstanbul halkının hayatını kolaylaştıracak kararların çıkmasına vesile olduk 17 günde. Bir sürü yapacağımız iş var. Görev süremizde çok daha büyük işler başaracağımızı biliyoruz ama Sayın Yıldırım'ın buna bu şekilde yorum yapması, acz içerisindeki bir siyasetçi görünümü veriyor. Ben, mağdur olduğunu biliyorum. İlk defa aday olduğunda da mağdur olduğunu hissediyordum. İkinci defa aday olduğunda da daha da mağdur olmuş. Kafası karışmış. Attığı twitler, vesaireler gerçekten seviyesi düşük. Onun için gülüyorum aslında. Bir de bakıyorum, dün bir şey söylüyorum, bir gün sonra aynısını yazıyor. Binali Bey'i takip eden AK Partili hemşehrilerime takibi bırakmalarını öneriyorum. Çünkü zaten bir gün önce benim söylediklerimi bir gün sonra yazıyor. Benim söylediklerimi takip etsinler yeterli. Oylarını da istiyoruz elbette ama beni takip etsinler. Sayın Yıldırım'ın mağdur edilmesine üzülüyorum. Aday yapılarak, ülke huzurunda geçmişte yaptığı görevlerden sonra bu şekilde mağdur edilmesine çok üzülüyorum." yanıtını verdi. (HABER MERKEZİ)

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