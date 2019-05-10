Çiğdem Toker: Örtülü ödenek harcaması 17.5 kat arttı

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, bugünkü köşesinde AKP'nin 16 yıl boyunca kullandığı örtülü ödenekteki son durumu paylaştı. 2003 yılından beri bütçe ve örtülü ödenek verilerini takip eden Toker, bütçe gelirleri 16 yıl boyunca 7.3 kat artarken, örtülü ödenek harcamalarında 17.5 kat artış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlık ve cumhurbaşkanlığını kapsayan 16 yıl boyunca yaptığı örtülü ödenek harcamalarındaki artış, bütçe gelirlerindeki artıştan yaklaşık 2.5 kat daha fazla.

AKP'nin ilk bütçesini hazırladığı 2003'ten başlayarak bütçe gelirleri ile örtülü ödenek harcamaları arasındaki ilişkiyi konu alan Sözcü yazarı Çiğdem Toker, başbakanların kullandığı örtülü ödeneği yapılan yasa değişikliği ile artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kullandığına vurgu yaptı.

Örtülü ödeneğin halktan alındığına dikkat çeken ve doların 6,25’e yükseldiğini hatırlatan Toker, AKP'nin ilk bütçesini yaptığı 2003 yılında örtülü ödenek kullanımının 98,3 milyon TL, 2018 sonunda ise bu tutarın 1 milyar 722 milyon TL olduğunu belirtti. En yüksek harcama ise 2017'de 1,9 milyar TL oldu.

Toker yazısında şunları dile getirdi:

"Bu veriler, Erdoğan'ın 2003'ten 2018 yılına gelinceye kadar örtülü ödenek harcamalarında 17.5 kat artışı ifade ediyor. İki bütçe verisindeki gelişmeler karşılaştırıldığında karşımıza şöyle bir sonuç çıkıyor: Erdoğan'ın başbakanlık artı cumhurbaşkanlığını içine alan 16 yıl boyunca yaptığı örtülü ödenek harcamalarındaki artış, 16 yıl boyunca bütçe gelirlerindeki artıştan yaklaşık 2.5 kat daha fazla. Resmi verilere göre Erdoğan'ın 2003-2018 döneminde yaptığı toplama örtülü ödenek harcaması ise 14.5 milyar TL'ye ulaştı. Ekonominin daraldığı verginin zor toplandığı bir ekonomide, örtülü ödeneğin harcama alanlarının gizli tutulması, bu artışı daha da anlamlı hale getiriyor.” (HABER MERKEZİ)

Grafik: 2003 -2018 yılların arasında örtülü ödenek ve bütçe gelirleri verileri | Sözcü Gazetesi

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