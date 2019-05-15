Bekaroğlu: Bereket Enerji yasaklı iken kamu ihalesini nasıl aldı?

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, HES’lerde daha çok kâr elde etme hırsı ile iş güvenliği önlemlerinin görmezden gelindiğini, bu nedenle onlarca işçinin öldüğünü, yüzlerce işçinin de yaralandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması istemiyle TBMM’ye verdiği yazılı soru önergesinde Bekaroğlu, 2 Mayıs'ta Adana’nın Aladağ ilçesi Köprücek Mahallesi Urganağzı mevkiinde Bereket Enerji Grubunun işlettiği Göktaş-2 HES’te su yükleme havuzunun kapağının kırılması sonucu 1 işçinin öldüğünü, 3 işçinin de yaralandığını, aynı bölgede 2012 yılında EnerjiSA tarafından yapılan Gökdere Köprü Barajı derivasyon tüneli kapağının patlaması sonucu 10 işçinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, kâr hırsına kapılan şirketlerin iş güvenliği tedbirlerini görmezden geldiğini ifade etti.

"BEREKET ENERJİ YASAKLI İKEN KAMU İHALESİ ALDI!"

Göktaş-2 HES’in sahibi olan Bereket Enerji Grubunun 2012 yılında 6 ay süreyle tüm kamu ihalelerinden yasaklandığı halde, yasak süresi içinde Gediz Elektrik ihalesine girerek ihaleyi kazandığını ve Ege Bölgesinde elektrik dağıtımında tekel haline geldiğini vurgulayan Bekaroğlu, herkesin uymak zorunda olduğu yasaların Bereket Enerji için neden uygulanmadığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.

Önergedeki sorular şunlar:

Göktaş-2 HES’te daha önce yapılan denetimlerde hangi eksiklikler tespit edilmişti, bu eksiklikler giderilmiş miydi?

Su yükleme havuzu kapağının kırılması sonucu 2 Mayıs 2019’da meydana gelen kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı mı, ne aşamadadır? Soruşturma kapsamında gözaltında tutulan kimse var mı?

Bugüne kadar HES’lerin inşaatı ve işletmesi sırasında meydana gelen kazalarda kaç kişi ölmüş, kaç kişi yaralanmıştır? Bu kazalarla ilgili olarak yürütülen adli ve idari soruşturmaların sonuçları nelerdir?

Kamu ihalelerinden yasaklı olan Bereket Enerji Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı hangi gerekçe ile Gediz Elektrik ihalesine girebilmiş ve ihaleyi kazanabilmiştir? Bu grup birilerince özel olarak korunup kollanmakta mıdır? Herkesin uymak zorunda olduğu yasalar, bu grup için neden uygulanmamıştır?

HES’lerde iş güvenliği denetimleri hangi periyotlarla ve ne şekilde yapılmaktadır; bu denetimler yeterli midir?

HES’lerle ilgili ÇED raporu zorunluluğunun kaldırılması ile bu kazaların arasında bir ilinti var mıdır? ÇED Raporsuz, hiçbir kurumdan görüş almaksızın, yöre halkının ihtiyaçları dikkate alınmadan HES yapılmasının doğa tahribatına yol açtığı gibi daha fazla insanımızın hayatını kaybetmemesi için, HES projelerinde ÇED Raporu ve kurum görüşlerini almayı düşünüyor musunuz?

Konu ile ilgili yapılan araştırmalar, idari ve adli soruşturmalar, denetimler vs. sonrasında iş kazalarının asgariye indirilmesi için hangi tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir? Bu tedbirler arasında yasal düzenlemeler de var mı? (HABER MERKEZİ)

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