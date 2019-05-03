İMO: Nehirleri ve can güvenliğini hiçe sayan projeler terk edilmeli

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), Adana’nın Aladağ ilçesindeki hidroelektirik santralinin yükleme havuzundaki kapağın kopması sonucu 1 işçinin yaşamını yitirdiği, 3 işçinin yaralandığı taşkınla ilgili açıklama yaptı. İMO, "Çevresel ve sosyolojik etkileri hesaba katmadan, hiçbir kurum veya kuruluşun görüşü alınmadan, bölge halkının ihtiyaçlarını yok sayarak Hidroelektrik Santrallerinin hayata geçirilmesi bu kazalara davetiye çıkarmak demektir" dedi.

Aladağ'da hidroelektirik santralinde yükleme havuzundaki kapağın kopması nedeniyle yaşanan taşkın, ölüm ve yaralanmalarla ilgili açıklama yapan İMO Adana Şube Başkanı Zekeriya Turanbayburt 7 yıl önce Gökdere Köprü Barajı'nda derivasyon tüneli kapağının patlaması sonucu 10 işçinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı ve nedenin yine bir dizi ihmal olduğuna vurgu yaptı.

"TİCARİ KAYGILARI ESAS ALAN İKTİDAR ANLAYIŞI SORGULANMALI"

Yaşananlardan ders alınmadığını ve benzer hataların tekrarlandığını belirten Turanbayburt, şunları söyledi: “Çevresel ve sosyolojik etkileri hesaba katmadan, hiçbir kurum veya kuruluşun görüşü alınmadan, bölge halkının ihtiyaçlarını yok sayarak Hidroelektrik Santrallerinin hayata geçirilmesi bu kazalara davetiye çıkarmak demektir. Bu noktada, ülkemizin su kaynaklarını ticari kaygılar esas alınarak özel sektörün eline teslim eden iktidar anlayışı sorgulanmalıdır. Oysaki doğayı, çevreyi ve elbette ki insan hayatını öncelikli tutan anlayış temel alınmalı, kar hırsına yenik düşen anlayışlar terkedilmelidir. Bu hem ülkemizin su kaynaklarına sahip çıkmak hem de canlıları korumak için gereklidir.”

İMO, CAN GÜVENLİĞİNE İŞARET ETTİ

İMO'nun meydana gelen kazanın nedenlerini detaylı olarak inceleyeceğini belirten Turanbayburt; “Şubemiz doğanın tahribatına, nehirlerimizin doğal akışına müdahaleyi doğru bulmamaktadır. Nehirlerimizi özel şirketlerin kullanımına, inşaatına açan, çalışanların can güvenliğini hiçe sayan projeler terkedilmelidir. Sorumluların bir an önce tespit edilmesi için soruşturmanın ivedilikle yapılması gerektiği açıktır. Ancak ne yazıktır ki pek çok maden göçüğü, baraj patlaması, bina çökmesi vb. kazaların yaşandığı ülkemizde, sorumlulara gerekli müeyyidelerin uygulanmadığı görülmektedir. Yetkilileri kazanın teknik nedenlerini ortaya çıkarmaya, ihmali olanları tespit edip kamuoyuyla paylaşmaya davet ediyoruz. Ölen işçimizin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımızın da bir önce sağlığına kavuşmasını dileriz” dedi.

7 YIL ÖNCE AYNI BÖLGEDE 10 İŞÇİ ÖLDÜ

Aynı bölgede, 24 Şubat 2012'de, Göksu Irmağı üzerindeki Gökdere Köprü Barajı'nda derivasyon tüneli kapağının patlaması sonucu suya kapılan 10 işçi yaşamını yitirmişti. İşçilerden 5'inin cansız bedeni bulunamamıştı. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)