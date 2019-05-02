Adana’da Göktaş-2 HES inşaatında iş cinayeti: 1 işçi hayatını kaybetti
Adana’da Göktaş-2 HES inşaatı tahliye havuzundaki kapak kırıldı. 1 işçi hayatını kaybetti. 3 işçi yaralandı.
Adana Göktaş-2 HES inşaatı
Fotoğraf: DHA
Adana’nın Aladağ ilçesindeki hidroelektirik santralinin yükleme havuzundaki kapağın kırılması sonucu yaşanan taşkında 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Köprücek Mahallesi Urganağzı mevkisinde Bereket Enerji Grubunun işlettiği Göktaş-2 HES’te su yükleme havuzunun kapağı kırıldı.
Olay sırasında kapak önünde çalışan 1 işçi öldü, 3 işçi hafif yaralandı.
Anadolu Ajansında yer alan habere göre, Vali Mahmut Demirtaş, olayın hidroelektrik santralinde meydana geldiğini belirterek, “Nehrin su seviyesindeki yükselmeden dolayı bölgedeki köyleri dikkatli olmaları konusunda ikaz ettik. Olayla ilgili olarak başlatılan incelemeler devam ediyor” ifadesini kullandı.
7 YIL ÖNCE AYNI BÖLGEDE 10 İŞÇİ ÖLDÜ
Aynı bölgede, 24 Şubat 2012'de, Göksu Irmağı üzerindeki Gökdere Köprü Barajı'nda derivasyon tüneli kapağının patlaması sonucu suya kapılan 10 işçi yaşamını yitirmişti. İşçilerden 5'inin cansız bedeni bulunamamıştı. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)