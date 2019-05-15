15 Mayıs 2019 17:58
Son Güncellenme Tarihi: 15 Mayıs 2019 16:55

İstanbullular nerede oy kullanacağını YSK'nin sitesinden öğrenebilecek

İstanbullular, 23 Haziran'da yenilenecek seçimde hangi sandıkta oy kullanacağını ysk.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.

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İstanbullular nerede oy kullanacağını YSK'nin sitesinden öğrenebilecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi Sandık Bilgisi Sorgulama ekranı.

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    Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde, İstanbul seçmeninin nerede oy kullanacağına ilişkin sorgu ekranını faaliyete geçirdi.

    YSK'nin 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimini iptal etmesi nedeniyle 23 Haziran 2019'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçiminde, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde kullanılan sandık seçmen listeleri geçerli olacak.

    YSK internet sitesinde, yenileme seçiminde oy kullanacak seçmenin, hangi sandıkta, nerede oy kullanacaklarına ilişkin bilgilere ulaşması için sorgu ekranı açıldı.

    Buna göre, İstanbul seçmeni, oy kullanacağı sandık bilgilerini, "ysk.gov.tr" adresindeki, "Nerede Oy Kullanacağım" bağlantısından sorgulayabiliyor.

    Seçmen, "Nerede Oy Kullanacağım" linkine tıkladığı zaman "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi Sandık Bilgisi Sorgulama" ekranı açılıyor.

    İstanbullu seçmen, nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartı bilgilerini girerek nerede oy kullanacağını, sandık bilgilerini görebiliyor. 

    Sorun yaşanması durumunda YSK'nin "444 99 75" numaralı çağrı merkezi de 09.00-18.00 arasında hizmet verecek. 

    Hangi sandıkta oy kullanacağınızı öğrenmek için tıklayın...

    SEÇMEN LİSTELERİ GÜNCELLENMEYECEK

    YSK Başkanı Sadi Güven de, 23 Haziran'da yenilenecek seçimlere dair açıklama yaptı.

    Sadi Güven'in seçmen listesi ile ilgili açıklamaları şöyle:

    "İstanbul seçimi yeni bir seçim değil yenileme seçimi, dolayısıyla kullandığımız sandık seçmen listelerinin aynısını kullanacağız."

    "31 Mart'ta oy kullanma hakkına sahip kim varsa 23 Haziran yenileme seçiminde de aynı şahıslar oy kullanma hakkına sahip olacak."

    "Seçmen listelerinde herhangi bir güncelleme yapılmayacak."

    "Sadece sandık kurulları değişecek, onun dışında bir değişiklik olmayacak."

    "Listede kendimi göremedim diyenler, hangi sandıkta oy kullanacaklarını görebilecek." (HABER MERKEZİ)

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