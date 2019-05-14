Şahan Gökbakar, sanatçıları fişleyenlere Anayasa’yı gösterdi

Ali İhsan Yavuz taklidi ile #herşeyçokgüzelolacak paylaşımı yapan Şahan Gökbakar siyasi paylaşımları nedeniyle kendisine iktidar cephesinden yönelen eleştirilere Anayasa’yla yanıt verdi.

Sosyal medyada Anayasa’nın düşünce özgürlüğüyle ilgili maddesini paylaşarak bu eleştirilerin anayasal haklarını engellemeye yönelik olduğuna dikkat çekti.

Gökbakar Anayasa’nın düşünceyi açıklama ve düşünceyi yayma özgürlüğünü düzenleyen 25’inci ve 26’ncı maddelerini paylaştı.

İstanbul belediye başkanlığı seçiminin YSK tarafından iptal edilmesinin ardından Gökbakar’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda oyuncu ve müzisyen ‘Her şey güzel olacak’ sloganını paylaşmıştı. Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi’nin sanatçıların isimlerinin yazılı olduğu metni paylaşması yoğun tepki çekmişti. (HABER MERKEZİ)

Şahan Gökbakar'ın Instagram hikayesinde paylaştığı görsel.

İmamoğlu'nun çağrısı üzerine sanatçılar "#herşeyçokgüzelolacak" dedi