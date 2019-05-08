Cumhurbaşkanlığı, Ekrem İmamoğlu'ya destek veren sanatçıları fişledi

Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi, YSK’nin İstanbul seçimlerini iptal etme kararının ardından Ekrem İmamoğlu’ya destek veren sanatçıları fişledi. Safi, İmamoğlu lehinde paylaşımda bulunmaları üzerine fişlediği ünlülerin listesini sosyal medyadan “Kayıt” notuyla paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar vermesinin ardından yaptığı konuşmada “Artık herkes konuşacak, sanatçılar konuşacak” çağrısında bulunmuştu. İmamoğlu’nun bu çağrısına destek veren birçok sanatçı da sosyal medyada #herşeygüzelolacak etiketiyle paylaşımlarda bulundu.

Ancak İmamoğlu’ya destek veren bu isimler, Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi tarafından fişlendi. Muhammet Safi daha sonra gelen tepkiler üzerine hesabını korumaya aldı. (HABER MERKEZİ)