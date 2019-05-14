Saadet Partisi: İstanbul adayımızın oğlu işten çıkarıldı

İptal edilen İstanbul yerel seçimlerinde 103 bin oy alarak üçüncü olarak sandıktan çıkan Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar’ın oğlu askerden döndüğü gün işten çıkarıldı.

Saadet Partisi İstanbul Basın Müşaviri Selim Akduman tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, son zamanlarda Saadet Partisi üyelerine yönelik olarak çeşitli kurumlarda mobbing uygulamaları ve işten çıkarmalar yapıldığı belirtildi. Son örneğin Gökçınar’ın oğluna yönelik olduğu belirtilen açıklamada, “Son olarak Saadet Partisi İBB adayı Necdet Gökçınar’ın Borsa İstanbul’da uzman yardımcısı olarak çalışan oğlunun işine askerlik görevinden döndüğü 24 Nisan 2019 tarihi itibariyle son verilmiştir. Alınan bu kararın siyasi olduğu aşikardır. Bu ve buna benzer kararların hiçbiri Saadet Partilileri inandıkları yoldan geri çeviremeyecektir” denildi. (HABER MERKEZİ)