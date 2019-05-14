Gazeteci Fatih Polat Malta Belgeleri nedeniyle hakim karşısına çıktı

Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat’a, Malta Belgelerini konu alan “Erdoğan ailesiyle ilgili bu iddialara muhatapları ne diyor?” başlıklı yazısı nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşma 17 Eylül’e ertelendi.

Bakırköy 31. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Fatih Polat, Avukatları Devrim Avcı ve Mustafa Söğütlü hazır bulundu.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı Gökhan Durmuş, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Evrensel Gazetesi Haber Müdürü Ercüment Akdeniz, Evrensel Gazetesi Yazarı Ceren Sözeri, Gazeteci Tunca Öğreten’in de aralarında olduğu çok sayıda kişi Polat’la dayanışmak için adliyeye geldi.

Fatih Polat’ın avukatı Devrim Avcı, suçlamaya konu olan köşe yazısında yer verilen http://theblacksea.eu sitesindeki haberin orjinal halini mahkemeye sundu. Avukat Avcı, Craig Shaw imzalı söz konusu haberin sitede halen ulaşılabilir olduğunu söyledi. Avcı ayrıca, Article19 isimli İngiltere merkezli insan hakları davalarını takip edip hukuki mütaalaa sunan ve eğitim veren bir kuruluşun uzman raporunu da sundu. Avcı, "Müvekkilimin paylaştığı yazıyı yazan gazeteci Craig Shaw, İngiltere'de İngiliz gazetecilik ödülü ve 2018 yılında da Avrupa basın ödülüne bu haberle aday gösterilmiş bir kişidir" dedi.

Hakim, dava konusu olan yazının yer aldığı The Black Sea (theblacksea.eu) sitesinin uluslararası gazetecilik ile ilgili haber yapan yasal bir site olup olmadığı ve yazının kaynağı olan gazeteci Craig Shaw’ın gazeteci olup olmadığı konusunda da TGS ve TGC’den uzman görüşü alınması için müzekkere yazılmasına karar verdi. Duruşma 17 Eylül saat 9:40’a bırakıldı. (İstanbul/EVRENSEL)

“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla mahkeme karşısına çıkan gazeteci Fatih Polat (@fpolat69) RSF’ye “Birçok gazeteci hapiste; bununla gündeme gelmekten kendimi mahçup hissederim. Soru sormaya devam edeceğiz” dedi #TCK299 pic.twitter.com/zQeCoYTDvn — RSF Türkçe (@RSF_tr) 14 Mayıs 2019

Fatih Polat’a Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu sorudan dava açıldı

Genel Yayın Yönetmenimiz Fatih Polat'ın mahkemeye beyanının tam metni