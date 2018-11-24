Fatih Polatâ€™a CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a sorduÄŸu sorudan dava aÃ§Ä±ldÄ±

Genel YayÄ±n YÃ¶netmenimize â€˜ErdoÄŸan, ailesiyle ilgili bu iddialara muhataplarÄ± ne diyor?â€™ baÅŸlÄ±klÄ± kÃ¶ÅŸe yazÄ±sÄ± nedeniyle hakaret davasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±.

Gazetemiz Genel YayÄ±n Yönetmeni Fatih Polat, gazeteci Craig Shaw'in "ErdoÄŸan Ailesinin Gizli Offshore AnlaÅŸmasÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± haberine yer verdiÄŸi köÅŸe yazÄ±sÄ± nedeniyle CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a hakaretten dava açÄ±ldÄ±.

SORUYA 'HAKARET' MUAMELESÄ°

Polat, gazeteci Craig Shaw'in, 'The Black Sea' sitesinde 26 MayÄ±s 2017 tarihinde yayÄ±nlanan ve "Malta Files, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n ailesi ile SÄ±tkÄ± Ayan ve Azeri iÅŸ adamÄ± Mübariz Mansimov arasÄ±ndaki milyon dolarlÄ±k petrol tankeri ortaklÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya çÄ±karÄ±yor" ifadelerine yer verilen "ErdoÄŸan Ailesinin Gizli Offshore AnlaÅŸmasÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± haberini, 28 MayÄ±s 2017 tarihli köÅŸe yazÄ±sÄ±nda aynen yayÄ±nlamÄ±ÅŸ ve "ErdoÄŸan, ailesiyle ilgili bu iddialara muhataplarÄ± ne diyor?" diye sormuÅŸtu.

ArdÄ±ndan Polat'Ä±n yazÄ±sÄ± mahkeme kararÄ± ile internet sitesinden çÄ±karÄ±lmasÄ± istenmiÅŸ, karara itiraz edilerek yazÄ±nÄ±n çÄ±karÄ±lmamasÄ± üzerine de itiraz reddedilmiÅŸ ve yazÄ± siteden kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bunun ardÄ±ndan da CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n avukatÄ±nÄ±n ÅŸikayeti üzerine, Polat hakkÄ±nda "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret eden kiÅŸi, bir yÄ±ldan dört yÄ±la kadar hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lÄ±r." hükmünü içeren Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 299/1. maddesi uyarÄ±nca soruÅŸturma açÄ±ldÄ±.

'SORUMUN ARKASINDAYIM'

Fatih Polat, BakÄ±rköy Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan açÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda verdiÄŸi ifade de, Craig Shaw'in haberinde herhangi bir hakaret ifadesi bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendisinin, yazÄ±sÄ±nÄ±n baÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndaki sorusunun da hakaret içermediÄŸini belirterek, “Soru sormayÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman, gazeteciliÄŸi de bÄ±rakmÄ±ÅŸ oluyorsunuz. Sorumun arkasÄ±ndayÄ±m" demiÅŸti.

Polat hakkÄ±nda düzenlenen iddianamede ÅŸu ifadelere yer verildi: “Ä°ftira ve hakaret niteliÄŸindeki yazÄ±larÄ±n baÅŸka bir haberden alÄ±nmÄ±ÅŸ olup olmamasÄ± önemli deÄŸildir. Ä°çindeki iddialarÄ± mesnetsiz olarak aynen yayÄ±nlayanlar da aynÄ± iftirayÄ± ya da hakareti yapmÄ±ÅŸ gibidir. Aksi taktirde herkes beÄŸenmediÄŸi kiÅŸiler aleyhine böyle bir yazÄ±yÄ± kendisi yazar ya da tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± birine yazdÄ±rÄ±r, sonra da dÄ±ÅŸarÄ±daki bir yerde yayÄ±nlatabilir. Bahsi geçen haberde Türkiye Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± Türkiye ve Dünya kamuoyu önünde yÄ±pratmak, zan altÄ±nda bÄ±rakmak ve lekelemek amacÄ±yla hiçbir somut bilgiye, belgeye dayanmaksÄ±zÄ±n yayÄ±nlanan yazÄ±larÄ± dayanak göstererek doÄŸruymuÅŸ gibi makamÄ±nÄ± kullanarak bir takÄ±m usulsüz iÅŸlemler, ticari iliÅŸkiler içerisine girdiÄŸi, kendisi, ailesi ve yakÄ±nlarÄ± lehine menfaat temin ettiÄŸi iddia edilmiÅŸ, inandÄ±rÄ±cÄ± olmasÄ± için bazÄ± gerçek kiÅŸi, ÅŸirket ve yer isimleri kullanÄ±lmÄ±ÅŸ, ancak bunlarÄ±n somut belgeleri gösterilmemiÅŸtir.”

Polat hakkÄ±nda, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n ÅŸikayetçi olduÄŸu ve Türk Ceza Kanunu 299/1 ile 53/1 maddelerinden açÄ±lmÄ±ÅŸ olan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± BakÄ±rköy 31. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 7 Åžubat 2019 tarihinde saat 10.00’da görülecek. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Fatih Polat, CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaretten ifade verdi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 KasÄ±m 2018 13:38

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