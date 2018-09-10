Ekonomist SÃ¶nmez: 5.2'lik bÃ¼yÃ¼me bugÃ¼ne ait deÄŸil

Ekonomist Mustafa SÃ¶nmez, TÃœÄ°Kâ€™in yÃ¼zde 5,2 olarak aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼me rakamlarÄ±nÄ±n iÃ§inde bulunulan zaman dilimine ait bir bÃ¼yÃ¼me olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Türkiye Ä°statistik Kurumu (TÜÄ°K), 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ikinci çeyreÄŸine iliÅŸkin büyüme verilerini açÄ±kladÄ±. TÜÄ°K'e göre; Türkiye ekonomisi 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ikinci çeyreÄŸinde yüzde 5,2 oranÄ±nda büyüdü. Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak da yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Ä°kinci çeyrekte büyüme, tüketim ve yatÄ±rÄ±mdaki Ä±lÄ±mlÄ± yavaÅŸlamaya raÄŸmen iç talep kaynaklÄ± olmaya devam etmiÅŸtir. Bununla birlikte, güçlü ihracat ve turizm gelirlerindeki yüksek performans net dÄ±ÅŸ talebin büyümeye pozitif katkÄ± vermesini saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±r" dedi

Albayrak yine "Bu durum, ekonomi politikalarÄ±mÄ±zdaki temel hedeflerimizin baÅŸÄ±nda gelen, ekonominin dengelenme sürecinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± göstermektedir. Yine aynÄ± ÅŸekilde büyümede temel hedef olan ihracata dayalÄ± büyüme istikametinde ilerlendiÄŸini de ortaya koymuÅŸtur" ifadelerini de kullandÄ±.

Ekonomist Mustafa Sönmez, TÜÄ°K’in açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± büyüme verileri ile Bakan Albayrak'Ä±n açÄ±klamalarÄ±nÄ± yorumladÄ±.

'SÜPRÄ°Z DEÄžÄ°L'

TÜÄ°K tarafÄ±ndan açÄ±klanan verilerin beklenen veriler olduÄŸunu belirten Sönmez, "5,2'lik büyüme oranÄ± 2017'yÄ±lÄ±nda gerçekleÅŸen 7,4'lük dopingli büyümenin artçÄ± etkileridir. Onun için sürpriz deÄŸil. Esas yavaÅŸlama ve çökme yÄ±lÄ±n ikinci döneminde olur. Ki bunun açÄ±klanmasÄ± da yÄ±lsonunu bulur. Yani bu büyüme, ÅŸuan içinde geçtiÄŸimiz zaman dilimine ait bir büyüme deÄŸildir. 2018 Nisan, MayÄ±s, Haziran aylarÄ±na ait büyümedir" dedi.

'Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°N ALEYHÄ°NE'

Sönmez, bu büyümenin iÅŸçilerin aleyhine geliÅŸtiÄŸini de ifade etti. Sönmez, bunu ÅŸöyle açÄ±kladÄ±: "Gelire göre bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ikinci çeyrekteki 5,2 büyüme, iÅŸçilerin aleyhine geliÅŸti. Ve gelirdeki paylarÄ± 2 puan düÅŸtü. Buna karÅŸÄ±lÄ±k sermaye gelirleri 3 puan arttÄ±. Böylece büyümeden iÅŸçiler deÄŸil, sermaye yararlandÄ±."

'BÜYÜME SON ÇEYREKTE EKSÄ°YE DÜÅžECEK'

Ä°kinci çeyrek büyümesinde ana kaldÄ±raç görevini özel tüketim ve devlet tüketim harcamalarÄ±nÄ±n oluÅŸturduÄŸunu ifade eden Sönmez, yatÄ±rÄ±mlarÄ±n ise büyümeyi pek etkilemediÄŸi görüÅŸünde.

“Temmuz 2018 ve sonrasÄ±nda tüketim yavaÅŸladÄ±ÄŸÄ± ve yatÄ±rÄ±mlar askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± için büyüme oranÄ± çok düÅŸük gelecek. Son çeyrekte ise, eksiye düÅŸecek" diyen Sönmez’e, yÄ±llÄ±k büyüme oranÄ± 2017 yÄ±lÄ±nda yüzde 7,4 olarak açÄ±klansa da, 2018 yÄ±lÄ±nda bu yüzde 3’ü geçmez.

'BU BÄ°R DENGELEME DEÄžÄ°L'

Sönmez, Bakan Berat Albayrak'Ä±n ikinci çeyrek büyüme verilerine iliÅŸkin sözlerine dair ise, ÅŸunlarÄ± söyledi: "Bu bir dengeleme deÄŸildir. Yani ekonominin dengesi Temmuz ayÄ±ndan itibaren bozulmaya baÅŸladÄ±. KaldÄ± k veriler Nisan ve Haziran aylarÄ±nÄ±n verileridir. Yani bu açÄ±klama yanlÄ±ÅŸ." (MA)

TÃœÄ°K'e gÃ¶re TÃ¼rkiye ekonomisi ikinci Ã§eyrekte yÃ¼zde 5,2 bÃ¼yÃ¼dÃ¼

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 16:48

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