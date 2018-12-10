Ekonomide sert dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe iÅŸaret eden bÃ¼yÃ¼me oranÄ± ne anlama geliyor?

Ekonomide bÃ¼yÃ¼me oranÄ± yÄ±lÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸinde sert dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle yÃ¼zde 1,6'ya geriledi. BÃ¼lent FalakaoÄŸlu, bu verilerin ne anlama geldiÄŸini yorumladÄ±.

Türkiye Ä°statistik Kurumu (TÜÄ°K), 2018 yÄ±lÄ± üçüncü çeyreÄŸine iliÅŸkin gayri safi yurt içi hasÄ±la verilerini (büyüme rakamlarÄ±) açÄ±kladÄ±. YÄ±lÄ±n ilk çeyreÄŸinde yüzde 7,3; ikinci çeyreÄŸinde ise yüzde 5,2 büyüyen Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte sert düÅŸüÅŸle yüzde 1,6 büyüdü. Beklenti büyümenin yüzde 2 seviyesinde gerçekleÅŸeceÄŸi yönündeydi.

Türkiye ekonomisi geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± döneminde yüzde 11.1 büyümüÅŸtü. 2018 üçüncü çeyreÄŸinde mevsim ve takvim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ GSYH çeyreklik bazda yüzde 1.1. düÅŸtü. TarÄ±m sektörü bu dönemde yÄ±llÄ±k yüzde 1 büyüdü. Ä°hracat yüzde 13.6 artarken, ithalat yÄ±llÄ±k bazda yüzde 16.7 daraldÄ±.

FALAKAOÄžLU: EKONOMÄ° ASLINDA YÜZDE 1,1 KÜÇÜLDÜ

Evrensel'in Ekonomi YazarÄ± Bülent FalakaoÄŸlu, açÄ±klanan verilerin ne anlama geldiÄŸini deÄŸerlendirdi:

"AçÄ±klanan verilerle hükümetin “Kriz psikolojiktir”den sonra geldiÄŸi “En kötüsü geride kaldÄ±” tezi de çöktü.

3. çeyrek temmuz-aÄŸustos-eylül aylarÄ±nÄ± kapsar. Temmuz ayÄ±nda seçimi geride bÄ±rakmÄ±ÅŸ, yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± artÄ±ran bir Türkiye ekonomisi sanayide büyüme gerçekleÅŸtirmiÅŸti. AÄŸustos ayÄ±nda birdenbire 6 liranÄ±n üzerini gören dolar kuruna gelene kadar ekonomide büyüme eÄŸilimleri sürüyordu. AÄŸustos ayÄ±nda sanayi büyümesi yüzde 1,7 olarak gerçekleÅŸmiÅŸti.

Olumsuz geliÅŸmeler aslÄ±nda eylül ayÄ±ndan itibaren baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Eylül ayÄ±nda sanayi yüzde 2,7 daralmÄ±ÅŸ, iç talep hÄ±zla gerilemeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Bu, ekonominin kötüye gidiÅŸatÄ±nÄ±n sinyallerini vermiÅŸti.

3. çeyrekte ekonomideki küçülme son aya yani eylül ayÄ±na kaldÄ±ÄŸÄ± için piyaslarda ekonomik büyüme yine de yüzde 2 civarÄ±nda iyimser bir beklentiye sahipti. AçÄ±klanan veriler gösterdi ki bu iyimser veriler bile gerçekleÅŸmedi.

Her ne kadar 3. çeyrek için yüzde 1,6’lÄ±k büyüme rakamÄ± açÄ±klansa da mevsim ve takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda yüzde 1,6 büyüdü gözüken ekonomi aslÄ±nda yüzde 1,1 oranÄ±nda küçüldü.

Bu 3. çeyrek verilerinden içinde bulunduÄŸumuz 4. çeyreÄŸe gelirsek ekonomideki küçülmenin yani krizin derinleÅŸerek ilerlediÄŸini görürüz. 3. çeyrekte sadece inÅŸaat sektörü yüzde 5.3 daralmÄ±ÅŸ görünürken diÄŸerlerinde(tarÄ±m, sanayi) yarÄ±m puan, 1 puanlÄ±k artÄ±ÅŸ gözüküyor. Ä°çinde bulunduÄŸumuz dördüncü çeyrekte artÄ±k bu küçük, mütevazÄ± artÄ±ÅŸlarÄ± görmek bile imkansÄ±z olacak. Çünkü dördüncü çeyrek verilerine bakarsak üretimin, tüketimin, dÄ±ÅŸ ticaretin hÄ±zla daraldÄ±ÄŸÄ±nÄ± görürüz. Otomotivden beyaz eÅŸyaya, üretimde canlanmayÄ± saÄŸlamak için verilen teÅŸvikler daralmayÄ± önleyememiÅŸ, sadece daralma hÄ±zÄ±nÄ± biraz düÅŸürebilmiÅŸtir.

Buna otomotivden örnek verecek olursak yüzde 72’leri bulan otomotiv sektöründeki daralma oranÄ± teÅŸvikler sonrasÄ± ancak yüzde 38’lere indirilebilmiÅŸtir. Fakat sektördeki daralma engellenememiÅŸtir.

Tüketim açÄ±sÄ±ndan iç talep hÄ±zla azalÄ±yor, ekonomi ancak biraz ihracat yani dÄ±ÅŸ taleple nefes alabiliyor.

Hükümetin övündüÄŸü dÄ±ÅŸ ticaret verilerine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ise ÅŸu acÄ± gerçek karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kÄ±yor: Ä°malat sektörü ithalat gerçekleÅŸtirmiyor, sermayeye baÄŸlÄ± ihracat çok düÅŸük(makine teçhizat gibi), tüketim ithalatÄ± geriliyor. Ekonominin ithalata baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± bir ortamda bahsettiÄŸimiz alanlardaki ithalat daralmasÄ± ülkede ekonominin hÄ±zla daraldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n göstergesidir.

Son 3 ayda kredi hacmindeki yüzde 11’lik daralmayÄ± da bunlarÄ±n üstüne eklediÄŸimizde ekonomiye ekstradan yakÄ±t ikmali yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± görülür.

'EN KÖTÜSÜ GERÄ°DE KALMADI, EN KÖTÜSÜ AÄžIR ÅžEKÄ°LDE YAÅžANIYOR'

Özetle en kötüsü geride kalmadÄ±, en kötüsünü aÄŸÄ±r bir ÅŸekilde yaÅŸÄ±yoruz, 2019’un ilk iki çeyreÄŸinde de bu olumsuz tablonun süreceÄŸi ÅŸimdiden açÄ±ÄŸa çÄ±ktÄ±. Hükümetin yerel seçimlere kadar yani 2019 Mart ayÄ±na kadar krizin kendisini ortadan kaldÄ±ramasa bile etkilerini gizlemeye, örtmeye dönük hamlelerini artÄ±racaÄŸÄ± açÄ±ktÄ±r. Emekçilerin oyuna gelmeyip ekonomik kriz gerçekliÄŸi üzerinden pozisyon almalarÄ± gerekir." (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

TÃœSÄ°AD, ekonomik krizin derinleÅŸeceÄŸi tespitini yaptÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 AralÄ±k 2018 11:28

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