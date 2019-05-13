Isparta'da ücretlerinin ödenmesini isteyen işçiler vince çıktı

Isparta'da 12 Mayıs'ta ücretlerini alamadıkları için üniversite yerleşkesindeki çalıştıkları inşaatın kule vincine çıkan işçiler, bugün de eylem yaptı. Metrelerce yükseklikteki vince çıkan 4 işçi, alacaklarının ödenmesini istedi.

DHA'da yer alan habere göre, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Yerleşkesinde yapımı devam eden Teknokent inşaatında demir ve kalıp işi yapan ve 3 aydır paralarını alamadıkları gerekçesiyle 12 Mayıs'ta vince çıkan işçiler, bugün de eylemini sürdürdü. Önceki gün vince çıkıp eylem yapan işçiler polis ve firma yetkilileri tarafından ikna edilerek indirilirken, bugün öğle saatlerinde de iş bırakan 4 işçi, ücretleri ödenmediği için kule vince çıkıp eylem yaptı.

İşçiler İsmail Dil, İsmail Arslan, Muhammed Oralı ve Radi Çolak, metrelerce yükseklikteki kule vinç üzerinde bazen hareket ederek, bazen de oturarak inşaat firması yetkililerini bekledi. İşçileri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

"3 AYDIR 1 KURUŞ ALMADAN ÇALIŞIYORLAR"

İşçiler adına konuşan Veysel Karadere, işçilerin çoğunun 3 aydan bu yana 1 kuruş almadan çalıştığını, kiminin 6, kiminin 10 bin lira alacağı biriktiğini söyledi. Firma yetkililerine hiçbir şekilde ulaşamadıklarından söz eden Karadere, "Biz burada para beklerken firma tonlarca demiri şantiyeye gönderiyor. Para var ki bunu alıp gönderiyor. Bizim paramızı neden ödemiyorlar? Mübarek Ramazan gününde olacak iş mi?" diye sordu.

İşçiler tam yetkili biri gelip para ödenmesi konusunda güvence verinceye kadar eylemlerini devam ettireceklerini söyledi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

Fotoğraf: DHA

Ücretleri ödenmeyen 3. Havalimanı işçileri vince çıktı