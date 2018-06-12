Ücretleri ödenmeyen 3. Havalimanı işçileri vince çıktı

3’üncü Havalimanı şantiyesinde çalışan inşaat işçileri, ücretleri ödenmediği için vince çıktı.

İstanbul’da yapımı devam eden 3’üncü Havalimanı şantiyesinin ana terminal binasının otopark girişi bölümünde çalışan inşaat işçileri ücretleri ödenmediği için kule vince çıktı.

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde yapımı süren devlet hastanesi şantiyesinde ücretlerini alamayan işçilerin kule vince çıkmasının ardından bu sefer de İstanbul’da yapımı devam eden 3’üncü Havalimanı şantiyesinin ana terminal binasının otopark girişi bölümünde çalışan inşaat işçileri ücretleri ödenmediği için kule vince çıktı. Firma yetkilileri bölgeye jandarma getirdiği belirtilirken, İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası üyelerinin fotoğraf çekmeleri ile bilgi almalarının engellenmeye çalışıldığı belirtildi.

‘3’ÜNCÜ HAVA LİMANI BİZİM İÇİN KÖLE KAMPI’

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası, “Bu sabah Sakarya’nın Ferizli ilçesinde yapımı süren devlet hastanesi şantiyesinde ücretlerini alamayan işçi arkadaşlarımız kule vince çıkmıştı şimdi ise başka bir şantiyede aynı durum yaşanmaktadır” diyerek konuyu duyurdu. Açıklamanın devamında İnşaat Ve Yapı İşçileri Sendikası şu ifadelere yer verdi:

“Seçim meydanlarında dünyanın en büyük havalimanın yapmakla övünenler inşaat işçilerin en temel hakkı olan ücretleri ödenmediğinde sesi çıkmıyor. 3. Havalimanı, bizler açısından sicili bozuk, onlarca işçi arkadaşımızın iş cinayetlerine kurban gittiği, en kötü koşullarda işçilerin barındığı ve bunlar yetmezmiş gibi ücretlerinin ödenmediği bir köle kampı. Seçimlerde tüm siyasi partiler ‘çılgın projeler’ açıklayıp patronların cebini nasıl doldururuz diye yarışacağına biz işçilerin en temel hakkı olan yaşam hakkımıza ve emeğimize sahip çıkmaları gerekir.”

‘İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ ÖDENMİYOR’

Bugün birçok şantiyede bayram öncesi işçilerin ücretlerinin ödenmediği belirtilen açıklamada, “Açgözlü patronlar bizleri memlekete gönderecek otobüs ücretini dahi ödememektedir. İnşaat işçileri bu köle düzenini örgütlenerek mücadele ederek değiştirecektir. Sendikamızın üyeleri kule vince çıkan arkadaşlarımızla iletişim kurup mücadelelerine katkı koymak için elinden geleni yapacaktır” denildi. (İstanbul/MA)

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