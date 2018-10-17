Vince Ã§Ä±kan Kocaeli Åžehir Hastanesi inÅŸaatÄ± iÅŸÃ§ilerinin Ã¼creti Ã¶dendi

Ãœcretleri 3 aydÄ±r Ã¶denmediÄŸi iÃ§in vince Ã§Ä±kÄ±p eylem yapan Kocaeli Åžehir Hastanesi inÅŸaatÄ± iÅŸÃ§ilerinin talepleri karÅŸÄ±landÄ±.

Gama Holding ve Türkerler Holding iÅŸ ortaklÄ±ÄŸÄ±yla inÅŸa edilen Kocaeli Åžehir Hastanesi’nin inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan 2 iÅŸçi, 3 aydÄ±r maaÅŸlarÄ± ödenmediÄŸi gerekçesiyle vince çÄ±ktÄ±. YaklaÅŸÄ±k 40 iÅŸçinin alacaklarÄ±nÄ±n ödenmesini ve hak gasbÄ±nÄ±n sona ermesini isteyen iÅŸçilerin eylemi kazanÄ±mla sonuçlandÄ±. Ä°ÅŸçilerin tüm alacaklarÄ± ödendi.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± SaÄŸlÄ±k YatÄ±rÄ±mlarÄ± Genel MüdürlüÄŸü Kamu Özel OrtaklÄ±ÄŸÄ± Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Gama Holding ve Türkerler Holding iÅŸ ortaklÄ±ÄŸÄ±yla inÅŸa edilen Kocaeli Åžehir Hastanesi’nin temeli, 20 MayÄ±s 2015'te döneim SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Dr. Mehmet MüezzinoÄŸlu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k’Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla yaklaÅŸÄ±k 5 bin kiÅŸilik bir etkinlikle atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n ÅŸubat veya mart aylarÄ±nda açÄ±lmasÄ± planlanan ÅŸehir hastanesinin inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler, ücretlerinin vaktinde ödenmemesine isyan etti. 3 aydÄ±r maaÅŸlarÄ±nÄ±n ödenmediÄŸini aktaran yaklaÅŸÄ±k 40 iÅŸçi eylem yaptÄ±. Eylem yapan iÅŸçilerin 2'si vince çÄ±ktÄ± ve hak gasbÄ±nÄ±n sona ermesini istedi.

Gama Holding ve Türkerler Holding iÅŸ ortaklÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±mÄ± süren Kocaeli Åžehir Hastanesi'nin inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler, 3 aydÄ±r ücretleri ödenmediÄŸi gerekçesiyle vince çÄ±ktÄ±

(DÄ°SK/Dev YapÄ±-Ä°ÅŸ)https://t.co/0yCnZkGQGY pic.twitter.com/sk0BLFpyAs — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) 16 Ekim 2018

ÖDEMELER YAPILDI

Ä°ÅŸçilerin, 3 aylÄ±k alacaklarÄ±nÄ±n ödenmesi üzerine eylemi sonlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

'3. HAVALÄ°MANI ÅžANTÄ°YESÄ°NDE YAÅžANAN SORUNLAR, 1 EKSÄ°K 1 FAZLA TÜM ÅžANTÄ°YELERDE YAÅžANMAKTA'

Ä°ÅŸçilerin eylemine iliÅŸkin Evrensel'e konuÅŸan DÄ°SK/Dev YapÄ±-Ä°ÅŸ yöneticisi, Kocaeli Åžehir Hastanesi ÅŸantiyesinde çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin sorunlarÄ±nÄ±n 3. havalimanÄ± iÅŸçilerinin sorunlarÄ±ndan farklÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. "3. havalimanÄ± ÅŸantiyesinde yaÅŸanan sorunlar bir eksik bir fazla tüm ÅŸantiyelerde görüyoruz" diyen yönetici, Dev YapÄ±-Ä°ÅŸ olarak bu ÅŸantiyelerde örgütlenerek ödenmeyen maaÅŸlar, barÄ±nma ve ulaÅŸÄ±m sorunu, düzensiz mesai saatleri baÅŸta olmak üzere tüm hak gasplarÄ±yla mücadele etmeye devam edeceklerini aktardÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

EMEP'ten '3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ileri serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n' kampanyasÄ±

Åžehir hastaneleri: Hastane ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±nda, iÅŸÃ§inin Ã¶mrÃ¼ yollarda

Ã–zelleÅŸtirmenin yeni adÄ±: Åžehir Hastaneleri

â€˜Åžehir hastaneleri ile esnek Ã§alÄ±ÅŸma yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lacakâ€™

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 20:04

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