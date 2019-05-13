Bakan Soylu'dan bireysel silahlanma ve ruhsatsız silah sorusuna yanıt

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bireysel silahlanma ve ruhsatsız silah sayısındaki artışı ve yaşanan sorunları, İçişleri Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergeleriyle Meclis gündemine getirdi.

Ömer Fethi Gürer’in önergelerine yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2016-2018 yılları arasında ruhsatlı ve ruhsatsız silahlarla 3 bin 28 kasten öldürme ve 20 bin 324 kasten yaralama olayının meydana geldiğini açıkladı. Soylu, 2018 yılında Kasım ayına kadar 273 bin 447 kişiye silah ruhsatı düzenlendiğini bildirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, silah ruhsatları ve ruhsatsız silah sayısındaki artışlarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığına yönelttiği soru önergesinde şu soruları yöneltti:

Ülkemizde ruhsat sahibi kişilere yıllık ne kadar mermi tahsis edilmektedir?

2016-2017 ve 2018 yıllarında ruhsatlı şahıs tabancaları için talebe göre dağıtım ne kadar olmuştur?

Tahsis edilen mermilerin ne amaçla tüketildiği takip edilmekte midir?

Düğünde, eğlencede gereksiz yerde tüketilmiyorsa mermi istihkakı hangi taleple tekrar nasıl oluşmaktadır?

Birden farklı ilden mermi talebi açıldığı ve elektronik ortamda takip edilmediği için yıllık istihkakın üzerinde merminin şahıslarca alındığı doğru mudur?

Güvenlik görevlileri dışında silah ruhsat sayısı kaçtır?

2016-2017 ve 2018 yıllarında ruhsat gerekmeyen, satışına olanak tanınan pompalı, av tüfeği vb. gibi tüfeklerin satış rakamları nedir?

2016-2017 ve 2018 yıllarında yakalanan ruhsatsız silah sayısı kaçtır? Aynı dönemde ruhsatsız ve ruhsatlı olmak üzere işlenen cinayet ve yaralama sayısı ayrıntılarıyla beraber kaçtı?

Bakan Süleyman Soylu, CHP Milletvekili Gürer’in önergesine verdiği yanıtta, silah ruhsatının “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a göre verildiğini açıkladı. Soylu, "Ruhsatlı silahların illere göre dağılımına bakıldığında; illerin nüfus ve stratejik önemine göre silah sayıları farklılık göstermektedir” dedi.

NE AMAÇLA KULLANILDIĞI BİLİNMİYOR

"Tahsis edilen mermilerin ne amaçla tüketildiği takip edilmekte midir?" sorusuna verilen yanıtta ruhsat sahibi kişilerin yıllık mermi istihkakının 1000 adet olduğu belirtildi ancak ne amaçla tüketildiğinin yanıtı yer almadı. Bunun yerine tahsis edilen mermilerin ne amaçla tüketildiği ile ilgili "takip projesi" yazılım çalışmalarının devam ettiği söylendi.

Bakan Soylu, mermi taleplerinin silah ruhsat programında takip edildiğini ve izin verilen miktarın dışında mermi alımının mümkün olmadığını belirtti.

273 BİN 447 KİŞİYE RUHSAT

Güvenlik görevlileri dışındaki kişilere 2018 Kasım ayı itibariyle 273 bin 447 adet silah ruhsatı düzenlendiğini bildiren Bakan Soylu, 2016-2018 (Ekim itibariyle) yılları arasında ruhsatlı ve ruhsatsız silahlarla 3 bin 028 kasten öldürme, 20 bin 324 kasten yaralama olayının meydana geldiğini ifade etti. 2016-2018 yılları arasında 25 bin 951 adet ruhsatsız silah ele geçirildiğini de açıkladı.

RUHSATSIZ SİLAHLAR NASIL BU KADAR KOLAY ELDE EDİLEBİLİYOR?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, silah ruhsatlarıyla ilgili bir diğer soru önergesinde ise, “Ruhsatsız ateşli silah bulundurmak suç olduğu halde yurttaş kolayca nasıl elde etmektedir? Bu bağlamda yasal düzenlemeler düşünülmekte midir? Kanunla yönetilen ülkede düğünlerde, maç sonucunda, asker uğurlamada vb. günlerde nasıl oluyor da halkın içinde gündüz vakti dahi orta yerde silahlar ateşlenebiliyor? Yasaya rağmen yasa dışı ateşli silah kullananlar için Valilik, Jandarma gibi kurumlar nasıl önlemler almaktadırlar? 2017 ve 2018 yılında kaç kişi bu nedenle hakkında işlem yapıldı?” şeklindeki soruların yanıtlanmasını istedi.

Bakan Soylu, “İçişleri Bakanlığımızca 81 İl Valiliğine, Emniyet Genel Müdürlüğüne ve Jandarma Genel Komutanlığına gönderilen emir yazı ile havaya ateş etme olaylarının engellenmesi amacıyla ek tedbirler aldırılmıştır” yanıtı verdi.

Fethi Gürer ise yaptığı değerlendirmede, “Ülkemizde ateşli silahlarla işlenen cinayet ve yaralama sayılarındaki artışlar toplumsal kaygıları tetiklemektedir. Farklı araştırmalarda ruhsatsız bireysel silahlanmanın son yıllarda önemli oranda artış gösterdiği de ifade edilmektedir. Her dört kişiden birinin ruhsatsız ateşli silah bulundurduğu da yine araştırmalara yansımaktadır” dedi.

Gürer, son dört yılda yaralanma ve öldürmeye varan silahlı şiddette %69 artış olduğuna dikkat çekti. Gürer, “Umut Vakfının araştırmalarına göre, bireysel şiddet olaylarının en çok artış gösterdiği bölgenin Orta Anadolu olması ayrıca düşündürücüdür. Orta Anadolu bölgesi illerinde 2015 yılında 283 olay yaşanırken, 2018 yılında %128 artışla 646 olayın yaşanması sorun artışının da yansımasıdır. 2018 yılında 1032 silahlı şiddet olayının basına yansıdığı Marmara Bölgesi’ni, 646 olayla Orta Anadolu, 503 olayla Akdeniz, 483 olayla Karadeniz, izliyor. Ülkemizde %85 ruhsatsız en az 25 milyon silah bulunduğu varsayımı dahi başlı başına kaygı verici bir durumdur. Silahlanmaya neden olan sorunların bertaraf edilmesi öncelikle iktidarın sorumluluğundadır. Bu yönde daha çok eğitim ve gerekli önlemleri oluşturacak düzenlemeler sağlanmalıdır” dedi. (HABER MERKEZİ)

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