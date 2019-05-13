13 Mayıs 2019 10:22

Bakan Soylu'dan bireysel silahlanma ve ruhsatsız silah sorusuna yanıt

2018 yılında 237 bin kişi silah ruhsatı aldı, 2016-2018 yılları arasında 3 bin 28 kişi silahla öldürüldü.

Bakan Soylu'dan bireysel silahlanma ve ruhsatsız silah sorusuna yanıt

Fotoğraf: Pixabay

    • Paylaş

    CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bireysel silahlanma ve ruhsatsız silah sayısındaki artışı ve yaşanan sorunları, İçişleri Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergeleriyle Meclis gündemine getirdi. 

    Ömer Fethi Gürer’in önergelerine yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2016-2018 yılları arasında ruhsatlı ve ruhsatsız silahlarla 3 bin 28 kasten öldürme ve 20 bin 324 kasten yaralama olayının meydana geldiğini açıkladı. Soylu, 2018 yılında Kasım ayına kadar 273 bin 447 kişiye silah ruhsatı düzenlendiğini bildirdi.

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, silah ruhsatları ve ruhsatsız silah sayısındaki artışlarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığına yönelttiği soru önergesinde şu soruları yöneltti:

    • Ülkemizde ruhsat sahibi kişilere yıllık ne kadar mermi tahsis edilmektedir? 
    • 2016-2017 ve 2018 yıllarında ruhsatlı şahıs tabancaları için talebe göre dağıtım ne kadar olmuştur? 
    • Tahsis edilen mermilerin ne amaçla tüketildiği takip edilmekte midir?
    • Düğünde, eğlencede gereksiz yerde tüketilmiyorsa mermi istihkakı hangi taleple tekrar nasıl oluşmaktadır? 
    • Birden farklı ilden mermi talebi açıldığı ve elektronik ortamda takip edilmediği için yıllık istihkakın üzerinde merminin şahıslarca alındığı doğru mudur?
    • Güvenlik görevlileri dışında silah ruhsat sayısı kaçtır?
    • 2016-2017 ve 2018 yıllarında ruhsat gerekmeyen, satışına olanak tanınan pompalı, av tüfeği vb. gibi tüfeklerin satış rakamları nedir?
    • 2016-2017 ve 2018 yıllarında yakalanan ruhsatsız silah sayısı kaçtır? Aynı dönemde ruhsatsız ve ruhsatlı olmak üzere işlenen cinayet ve yaralama sayısı ayrıntılarıyla beraber kaçtı?

    Bakan Süleyman Soylu, CHP Milletvekili Gürer’in önergesine verdiği yanıtta, silah ruhsatının “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a göre verildiğini açıkladı. Soylu, "Ruhsatlı silahların illere göre dağılımına bakıldığında; illerin nüfus ve stratejik önemine göre silah sayıları farklılık göstermektedir” dedi. 

    NE AMAÇLA KULLANILDIĞI BİLİNMİYOR

    "Tahsis edilen mermilerin ne amaçla tüketildiği takip edilmekte midir?" sorusuna verilen yanıtta ruhsat sahibi kişilerin yıllık mermi istihkakının 1000 adet olduğu belirtildi ancak ne amaçla tüketildiğinin yanıtı yer almadı. Bunun yerine tahsis edilen mermilerin ne amaçla tüketildiği ile ilgili "takip projesi" yazılım çalışmalarının devam ettiği söylendi. 

    Bakan Soylu, mermi taleplerinin silah ruhsat programında takip edildiğini ve izin verilen miktarın dışında mermi alımının mümkün olmadığını belirtti. 

    273 BİN 447 KİŞİYE RUHSAT

    Güvenlik görevlileri dışındaki kişilere 2018 Kasım ayı itibariyle 273 bin 447 adet silah ruhsatı düzenlendiğini bildiren Bakan Soylu, 2016-2018 (Ekim itibariyle) yılları arasında ruhsatlı ve ruhsatsız silahlarla 3 bin 028 kasten öldürme, 20 bin 324 kasten yaralama olayının meydana geldiğini ifade etti. 2016-2018 yılları arasında 25 bin 951 adet ruhsatsız silah ele geçirildiğini de açıkladı.  

    RUHSATSIZ SİLAHLAR NASIL BU KADAR KOLAY ELDE EDİLEBİLİYOR?

    CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, silah ruhsatlarıyla ilgili bir diğer soru önergesinde ise, “Ruhsatsız ateşli silah bulundurmak suç olduğu halde yurttaş kolayca nasıl elde etmektedir? Bu bağlamda yasal düzenlemeler düşünülmekte midir? Kanunla yönetilen ülkede düğünlerde, maç sonucunda, asker uğurlamada vb. günlerde nasıl oluyor da halkın içinde gündüz vakti dahi orta yerde silahlar ateşlenebiliyor? Yasaya rağmen yasa dışı ateşli silah kullananlar için Valilik, Jandarma gibi kurumlar nasıl önlemler almaktadırlar? 2017 ve 2018 yılında kaç kişi bu nedenle hakkında işlem yapıldı?” şeklindeki soruların yanıtlanmasını istedi. 

    Bakan Soylu, “İçişleri Bakanlığımızca 81 İl Valiliğine, Emniyet Genel Müdürlüğüne ve Jandarma Genel Komutanlığına gönderilen emir yazı ile havaya ateş etme olaylarının engellenmesi amacıyla ek tedbirler aldırılmıştır” yanıtı verdi. 

    Fethi Gürer ise yaptığı değerlendirmede, “Ülkemizde ateşli silahlarla işlenen cinayet ve yaralama sayılarındaki artışlar toplumsal kaygıları tetiklemektedir. Farklı araştırmalarda ruhsatsız bireysel silahlanmanın son yıllarda önemli oranda artış gösterdiği de ifade edilmektedir. Her dört kişiden birinin ruhsatsız ateşli silah bulundurduğu da yine araştırmalara yansımaktadır” dedi.

    Gürer, son dört yılda yaralanma ve öldürmeye varan silahlı şiddette %69 artış olduğuna dikkat çekti. Gürer, “Umut Vakfının araştırmalarına göre, bireysel şiddet olaylarının en çok artış gösterdiği bölgenin Orta Anadolu olması ayrıca düşündürücüdür. Orta Anadolu bölgesi illerinde 2015 yılında 283 olay yaşanırken, 2018 yılında %128 artışla 646 olayın yaşanması sorun artışının da yansımasıdır. 2018 yılında 1032 silahlı şiddet olayının basına yansıdığı Marmara Bölgesi’ni, 646 olayla Orta Anadolu, 503 olayla Akdeniz, 483 olayla Karadeniz, izliyor. Ülkemizde %85 ruhsatsız en az 25 milyon silah bulunduğu varsayımı dahi başlı başına kaygı verici bir durumdur. Silahlanmaya neden olan sorunların bertaraf edilmesi öncelikle iktidarın sorumluluğundadır. Bu yönde daha çok eğitim ve gerekli önlemleri oluşturacak düzenlemeler sağlanmalıdır” dedi. (HABER MERKEZİ)

    Hükümetin silah teşviki ölümleri artırıyor!

    Hükümetin silah teşviki ölümleri artırıyor!

    Silahlı saldırılar bitmiyor, bireysel silahlanma adeta teşvik ediliyor

    Silahlı saldırılar bitmiyor, bireysel silahlanma adeta teşvik ediliyor

    Kadınlar namlunun ucunda: Her 4 evden 1’inde ‘bireysel silah’ var

    Kadınlar namlunun ucunda: Her 4 evden 1’inde ‘bireysel silah’ var

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Homo sapiens: Belini doğrultamayanlar 
    YAZARLAR
    Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    1640 santigratlık cehennem

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Malumun ilamı: VAR, krizi çözmedi; büyüttü

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Yaşam kanalları
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Ekoloji Birliği: Nükleer inşaatı durdurulsun, santralden vazgeçilsin
    Ekoloji Birliği: Nükleer inşaatı durdurulsun, santralden vazgeçilsin

    Ekoloji Birliği, Akkuyu Nükleer Santral inşaatının derhal durdurulması ve yapımından vazgeçilmesi çağrısı yaptı.

    Oluç: "Öcalan avukatlarıyla görüşebilmeli" demek çok mu zor?
    Oluç: "Öcalan avukatlarıyla görüşebilmeli" demek çok mu zor?

    HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, CHP ve İYİ Parti'yi eleştirerek "Öcalan avukatlarıyla görüşebilmeli' demek çok mu zor?" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Soma Katliamı'nın 5. yıl dönümü: Kömür karası değil yüz karası
    Soma Katliamı'nın 5. yıl dönümü: Kömür karası değil yüz karası

    301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma Katliamı'yla ilgili görülen dava, hükümetin ve yargının sermayenin yanında olduğunu gösterdi.

    EMEP'ten Soma açıklaması: İşçi cinayetleri karşısında örgütlenmeye
    EMEP'ten Soma açıklaması: İşçi cinayetleri karşısında örgütlenmeye

    Emek Partisi, Soma katliamının 5. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, “Kapitalist düzen son bulmadıkça, işçi cinayetleri bitmeyecektir” dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Diyarbakır’da eylem yapmak isteyen annelere yine polis ablukası
    Diyarbakır’da eylem yapmak isteyen annelere yine polis ablukası

    Diyarbakır’da açlık grevlerine dikkat çekmek için eylem yapmak isteyen anneler yine polisler tarafından ablukaya alındı.

    Antalya’da trans kadın Gökçe Saygı öldürüldü
    Antalya’da trans kadın Gökçe Saygı öldürüldü

    Antalya’da yaşayana trans kadın Gökçe Saygı, bir erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 

    Hayvan hakları yasası bu yasama yılında görüşülmeyecek
    Hayvan hakları yasası bu yasama yılında görüşülmeyecek

    Hayvanlara eziyet edenler ile öldürenlere hapis cezası verilmesini öngören yasa taslağının bu yasama yılında gündeme gelmeyeceği belirtildi.

    Reyhanlı sanıklarından Yusuf Nazik'e 53 kez ağırlaştırılmış müebbet
    Reyhanlı sanıklarından Yusuf Nazik'e 53 kez ağırlaştırılmış müebbet

    Reyhanlı Katliamının sanıklarından Yusuf Nazik, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Konferans finalistleri belli oldu
    NBA Play-Off | Konferans finalistleri belli oldu
    Vedat Türkali kimdir, eserleri nelerdir?
    Vedat Türkali kimdir, eserleri nelerdir?
    FilmAmed Belgesel Film Festivali sona erdi
    FilmAmed Belgesel Film Festivali sona erdi
    Gençlerbirliği ve Denizlispor, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi
    Gençlerbirliği ve Denizlispor, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi
    GÜNCELLENDİ
    Premier Lig’de 2018-2019 sezonu şampiyonu Manchester City
    Premier Lig’de 2018-2019 sezonu şampiyonu Manchester City
    Yönetmen Nejla Demirci: Dayanışma yaşamın kendisidir
    Yönetmen Nejla Demirci: Dayanışma yaşamın kendisidir
    İmamoğlu'ya desteğini açıklayan Erdoğan'ın 'manevi kızı' bıçaklandı
    İmamoğlu'ya desteğini açıklayan Erdoğan'ın 'manevi kızı' bıçaklandı

    Erdoğan’ın “manevi kızım” dediği Göknur Damat, İmamoğlu’ya destek verdiğini açıklamasının ardından bıçaklandı. İmamoğlu ziyarette bulundu. 

    Baydemir'e 'Vicdan ve Adalet Nöbeti' konuşması nedeniyle dava açıldı
    Baydemir'e 'Vicdan ve Adalet Nöbeti' konuşması nedeniyle dava açıldı

    Eski HDP Milletvekili Osman Baydemir hakkında Vicdan ve Adalet Nöbetinde yaptığı konuşma nedeniyle 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    GÜNCELLENDİ
    ODTÜ'lü öğrencilerden boykot: Polis, şiddet, nefret varsa ders yok
    ODTÜ'lü öğrencilerden boykot: Polis, şiddet, nefret varsa ders yok

    9. ODTÜ Onur Yürüyüşü’ne yönelik polis saldırısının ardından ODTÜ öğrencileri, 14 Mayıs Salı günü dersleri boykot etme kararı aldı.

    İsveç’te grev hakkının kısıtlanmasına karşı protestolar düzenlendi
    İsveç’te grev hakkının kısıtlanmasına karşı protestolar düzenlendi

    Grev hakkını kısıtlamaya çalışan İsveç Hükümeti, Stockholm’de hafta sonu düzenlenen eylemlerle protesto edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Yeniçağ Yazarı Yavuz Selim Demirağ sokak ortasında saldırıya uğradı
    Yeniçağ Yazarı Yavuz Selim Demirağ sokak ortasında saldırıya uğradı

    Türkiyem TV program yapımcısı ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, Ankara'da evine girmek üzereyken sopalı saldırıya uğradı.

    Eski AKP Milletvekili Ocaktan: Recep Özel halis muhlis FETÖ'cü
    Eski AKP Milletvekili Ocaktan: Recep Özel halis muhlis FETÖ'cü

    Eski AKP Milletvekili ve Karar Yazarı Mehmet Ocaktan, AKP'nin YSK Temsilcisi Recep Özel için "AK Parti’nin en cengaver FETÖ’cü temsilcisi" dedi.

    BAE kara suları yakınlarında ticari gemilere sabotaj
    BAE kara suları yakınlarında ticari gemilere sabotaj

    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kara suları yakınlarında 4 sivil ticari gemiye sabotaj düzenlendiği duyuruldu.

    GÜNCELLENDİ
    12 aylık cari açık 12,8 milyar dolar
    12 aylık cari açık 12,8 milyar dolar

    Türkiye'nin cari işlemler hesabı Mart’ta 589 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 12 milyar 829 milyon dolar oldu.

    GÜNCELLENDİ
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' | Mithat Fabian Sözmen - 13 Mayıs 2019
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' | Mithat Fabian Sözmen - 13 Mayıs 2019

    Mithat Fabian Sözmen'le gazeteleri didik didik ediyoruz, "Ne Var Ne Yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

    Otomotivde 4 ayda üretim yüzde 13, ihracat yüzde 8 azaldı
    Otomotivde 4 ayda üretim yüzde 13, ihracat yüzde 8 azaldı

    Otomotiv Sanayii Derneği, otomotiv sektöründe üretimin yüzde 13, ihracatın yüzde 8 azaldığını açıkladı.

    Leyla Güven’in eylemi 187’nci gününe ulaştı
    Leyla Güven’in eylemi 187’nci gününe ulaştı

    Leyla Güven'in açlık grevi eylemi 187’nci gününe ulaşırken, ölüm orucuna başlayan tutukluların eylemi 14'üncü gününe girdi.

    Kamu görevlisi olmayan sandık başkanları, nasıl görevlendirildiklerini
    Kamu görevlisi olmayan sandık başkanları, nasıl görevlendirildiklerini

    Kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanları ve üyeleri BBC Türkçe'ye nasıl bir süreçten sonra görevlendirildiklerini ve YSK kararını değerlendirdi

    TÜPRAŞ’ın kadın işçileri gelecekleri için direniyor
    TÜPRAŞ’ın kadın işçileri gelecekleri için direniyor

    TÜPRAŞ'ın çeşitli bölümlerinde çalışan ve TİS sürecinin en canlı öznesi olan kadın işçiler, sendikalarıyla birlikte bu süreci tamamlamakta kararlı.

    Prof. Dr. Mesut Yeğen: Kazanılmış bir seçim gasbedildi
    Prof. Dr. Mesut Yeğen: Kazanılmış bir seçim gasbedildi

    İBB Başkanlığı seçimlerinin tekrar edilmesi kararını değerlendiren Prof. Dr. Mesut Yeğen, "Tartışılacak bir yanı yok, gasbedilmiş bir seçim var" dedi.

    İspanya'da neo-Frankocu aşırı sağ geri mi dönüyor?
    İspanya'da neo-Frankocu aşırı sağ geri mi dönüyor?

    Emekli eğitimci ve sendikacı Jesus de la Roza, İspanya’daki genel seçim sonuçlarına yol açan sosyal ve siyasi süreci Evrensel için yazdı.

    Modül Çelik işçileri: Çalışırken iş var, ücrete gelince kriz!
    Modül Çelik işçileri: Çalışırken iş var, ücrete gelince kriz!

    Kocaeli'deki Modül Çelik işçileri, sürekli çalıştıklarını, fazla mesailere kaldıklarını ancak ücretlerinin geciktirildiğini anlattı.