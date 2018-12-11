Ã–ÄŸrenciler MÃ¼lkiyenin kapÄ±sÄ±nÄ±n kendilerine kapatÄ±lmasÄ±na tepkili

Ankara Ãœniversitesi SBFâ€™de fakÃ¼ltenin sembolÃ¼ kapÄ±nÄ±n Ã¶ÄŸrencilere kapatÄ±lmasÄ±na tepki gÃ¶steren Ã¶ÄŸrenciler kararÄ± tanÄ±mayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Dilan OrtakcÄ±

Ankara

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde (Mülkiye) aylardÄ±r süren inÅŸaat çalÄ±ÅŸmalarÄ± sebebiyle okulun birçok alanÄ±nÄ±n kullanÄ±ma kapatÄ±lmasÄ±ndan dolayÄ± öÄŸrencilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± soruna bir yenisi eklendi. ÖÄŸrenciler geçtiÄŸimiz hafta tadilatÄ±n bitmesine raÄŸmen fakültenin sembolü durumundaki tarihi kapÄ±nÄ±n öÄŸrenciler tarafÄ±ndan kullanÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendi. ÖÄŸrencilerin sÄ±kça kullandÄ±klarÄ± kapÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ±na tepkisi gecikmedi. Fakülte yönetimi ile yapÄ±lan görüÅŸmelerde “Devlet yöneticilerinin fakülte ziyaretlerinde bu kapÄ±nÄ±n öÄŸrenciler tarafÄ±ndan kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n kötü bir görüntü oluÅŸturduÄŸu”, ”Yürüme adabÄ±nÄ± bilmeyen öÄŸrencilerin gelen misafirlerle çarpÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±” gibi ifadelerin ileri sürüldüÄŸüne iliÅŸkin iddialar sonrasÄ± ise öÄŸrenciler bir araya gelerek neler yapacaklarÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± forum gerçekleÅŸtirdi.

OKUL DEVLET BÜYÜKLERÄ°NE AÄ°T BÄ°R YER MÄ°?

Forumda fakültenin birinci sÄ±nÄ±fta okuyan öÄŸrencileri özellikle yÄ±llarca bu kapÄ±nÄ±n hayalini kurarak üniversite sÄ±navlarÄ±na hazÄ±rlandÄ±klarÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±rken, Mülkiye’nin 159. yÄ±lÄ±nda “Mülkiye geleneÄŸi” anlatÄ±lÄ±rken böyle bir yasaÄŸÄ±n konulmasÄ±ndan rahatsÄ±z olduklarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. Forumun ardÄ±ndan yasaÄŸa dair görüÅŸlerini gazetemizle paylaÅŸan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 1. sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi yaÅŸanan olayÄ±n yalnÄ±zca bir kapÄ± kapatÄ±lmasÄ± meselesi olarak ele alÄ±namayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek ÅŸunlarÄ± söyledi: “AslÄ±nda bu olay; dekanlÄ±ÄŸÄ±n öÄŸrencilerle birlikte karar verme mekanizmasÄ±na tamamen ters düÅŸüyor, okulun öÄŸrencilerden çok ‘devlet büyüklerine’ ait bir yer haline getirilmesi biçiminde bizlerin önüne sunuluyor. Fakat yoÄŸun katÄ±lÄ±mlÄ± olarak geçen forumdan da görüyoruz ki üniversiteler öÄŸrencilere aittir.”

ÖÄžRENCÄ°YE RAÄžMEN ALINAN KARARI TANIMIYORUZ

UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler Bölümüne bu yÄ±l baÅŸlayan bir baÅŸka öÄŸrenci ise “Tören kapÄ±sÄ± adÄ± altÄ±nda kapatÄ±lan Mülkiyenin giriÅŸ kapÄ±sÄ±nÄ±n öÄŸrencinin geçiÅŸine yasaklanmasÄ±, Mülkiye öÄŸrencisine, geleneÄŸine ve tarihine uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bugün bütün tüllab farkÄ±ndadÄ±r” sözlerini dile getirdi. AynÄ± bölümden 2. sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi de olayÄ±n kapÄ± meselesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, mekansal bir karar alÄ±nÄ±rken öÄŸrencilerin özne olarak dikkate alÄ±nmamasÄ±na tepkili olduklarÄ±nÄ± söyleyerek, “DekanlÄ±ÄŸÄ±n öÄŸrenciye raÄŸmen aldÄ±ÄŸÄ± bu kararÄ± tanÄ±mÄ±yoruz” dedi.

‘MÜLKÄ°YE ÖÄžRENCÄ°LERÄ°NDÄ°R’

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4. sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi ise “Mülkiye Dekan Vekili’nin Saraya öykünerek mektep kapÄ±larÄ±nÄ± öÄŸrencilere kapatmasÄ±na sessiz kalmayacaÄŸÄ±z. Mülkiye, Mülkiye öÄŸrencilerinindir. Böyle tepeden inme kararlarla bizi sindiremeyecekler” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 AralÄ±k 2018 18:55

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