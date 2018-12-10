MÃ¼lkiye Ã¶ÄŸrencileri, ana kapÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ±nÄ± protesto etti

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin sembolü olan ana giriÅŸ kapÄ±sÄ±nÄ±n öÄŸrencilere kapatÄ±lmasÄ± tepkilere neden oldu. Fakülte yönetiminin kendilerini ilgilendiren bir konuda haber vermeden karar almasÄ±nÄ± eleÅŸtiren öÄŸrenciler, gerçekleÅŸtirdikleri forumda yasaÄŸa karÅŸÄ± neler yapacaklarÄ±nÄ± konuÅŸtu. Forumun ardÄ±ndan öÄŸrenciler alkÄ±ÅŸlarla ve sloganlarla kendilerine kapatÄ±lan kapÄ±dan geçerek yasaÄŸÄ± protesto etti.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ana giriÅŸ kapÄ±sÄ±nÄ±n öÄŸrencilere kapatÄ±lmasÄ± tepkilere neden oldu. Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsünde yer alan fakültenin de sembolü olan ana giriÅŸ kapÄ±sÄ±nÄ±n öÄŸrencilere kapatÄ±lmasÄ±nÄ±, fakülte yönetiminin “Okulumuza devlet büyükleri geliyor, onlarÄ± aÄŸÄ±rlamak için yaptÄ±k” diye savunduÄŸu ileri sürülürken öÄŸrenciler kararÄ±n geri alÄ±nmasÄ±nÄ± istiyor.

'ÖÄžRENCÄ°LERÄ° Ä°LGÄ°LENDÄ°REN BÄ°R KONUDA HABER VERÄ°LMEDEN KARAR ALINIYOR'

FotoÄŸraf: Evrensel

KararÄ±n ardÄ±ndan orta kantinde buluÅŸan öÄŸrenciler, öÄŸrenci topluluklarÄ±nÄ±n kararÄ±yla forum gerçekleÅŸtirdi. Forumda öÄŸrenciler, fakülte yönetiminin aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ±n politik bir karar olduÄŸuna dikkat çekerek kendilerini ilgilendiren bir konuda haber verilmeden karar alÄ±nmasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi. Mülkiyeye nasÄ±l sahip çÄ±kacaklarÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸan öÄŸrenciler, yasaÄŸa iliÅŸkin imza kampanyasÄ± düzenleme, dekanla görüÅŸme talep etme gibi giriÅŸimleri nasÄ±l yapacaklarÄ±nÄ± konuÅŸtu. Forumun ardÄ±ndan öÄŸrenciler kendilerine kapatÄ±lan kapÄ±dan toplu halde geçerek “Mülkiye burada, Dekan nerede?” sloganlarÄ± ve Mülkiye MarÅŸÄ±’yla fakülte yönetimini ve yasaÄŸÄ± protesto etti. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 AralÄ±k 2018 18:04

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