Modül Çelik işçileri: Çalışırken iş var, ücrete gelince kriz!

Kübra LAZ

Kocaeli

Ücretlerin zamanında ödenmesi ve ek zam talebiyle yaptıkları iş durdurma eyleminin ardından kazanım elde eden Modül Çelik işçilerinin ücretleri tekrar geç ödenmeye başlandı. Ödendiği zaman da bir kısmının elden ödendiğini belirten işçiler, “Ancak sıra maaşlara gelince hem geç yatıyor hem asgari ücret altında çalışıyoruz” dedi.

Kocaeli Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Modül Çelik işçileri geçtiğimiz aylarda ücretlerin geç ödenmesine karşı ve ek zam talebiyle iş durdurma eylemi yapmış, eylemin gazetemizde haber olmasının ardından işçilerin ücretlerinde yüzde 15 artış yapılmış, geciken ücretler ise elden verilmişti. Şu an tekrar ücretlerin geç ödenmeye başlandığını belirten işçiler, “Ödendiğinde ise oldukça geç yatırılıyor ve büyük bir kısmı da elden veriliyor. Primlerimiz oldukça düşük yatıyor” dedi. Bu sebeple birçok işçinin işi bıraktığını, mecbur olan ve yaşı biraz geçmiş olanların çalışmak zorunda kaldığını söyleyen bir işçi, “Faturaları zamanında ödeyemiyoruz. Doğal gaz elektrik için ayrıca açma kapama bedeli ödüyoruz. Kart borçlarını ödeyemediğimiz için faiz ödüyoruz. Fabrikadaki herkesin durumu böyle” dedi.

İçeride taşeron firmaların olduğunu ifade eden başka bir işçi de “Onların maaşları zamanında yatıyordu ancak onları da kestiler artık. Çalışanlar genelde hep emekli. O yüzden de birlik sağlanamıyor” diye konuştu.

Sürekli fazla mesaiye kaldıklarını belirten bir işçi de “Kriz zamanındayız, ancak fabrikada işler iyi, sürekli fazla mesaiye gidiyoruz. Eskisine göre fazla çalıştığımız bile oluyor. Ancak sıra maaşlara gelince hem geç yatıyor hem asgari ücret altında çalışıyoruz. Mesailer olunca iş var ancak sıra maaş ödemeye gelince kriz diyorlar. Zamları aldığımızdaki gibi tekrar mücadele etmemiz gerekiyor” dedi.

Modül Çelik’te işçiler ödenmeyen ücretleri için iş bıraktı