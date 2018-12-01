ModÃ¼l Ã‡elikâ€™te iÅŸÃ§iler Ã¶denmeyen Ã¼cretleri iÃ§in iÅŸ bÄ±raktÄ±

Kocaeliâ€™de bulunan ModÃ¼l Ã‡elik fabrikasÄ±nda Ã¼cretleri gecikmeli Ã¶denen ve 1 buÃ§uk yÄ±ldÄ±r zam alamayan iÅŸÃ§iler iÅŸ bÄ±raktÄ±.

Kübra LAZ

Kocaeli

YaklaÅŸÄ±k 500 iÅŸçinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve Cenk KararlioÄŸlu’nun sahibi olduÄŸu Modül Çelik fabrikasÄ±nda ücretlerin geç ödenmesi ve bir kÄ±smÄ±nÄ±n elden verilmesine tepki gösteren iÅŸçiler üretimi durdurdu. Bir buçuk yÄ±ldÄ±r zam almadÄ±klarÄ±nÄ± belirten iÅŸçiler, iÅŸ durdurma eylemini üretim sorumlusunun patronun fabrikada olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemesi üzerine sonlandÄ±rdÄ±.

Taleplerinin karÅŸÄ±lanmamasÄ± durumunda pazartesi günü tekrar iÅŸ durduracaklarÄ±nÄ± söyleyen iÅŸçiler, “Burada alÄ±n terimizle çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ama maaÅŸlarÄ±mÄ±z asla düzenli yatmÄ±yor, bir kÄ±smÄ±nÄ± elden alÄ±yoruz. ÇoÄŸumuzun içeride kalan maaÅŸlarÄ± var. BunlarÄ±n düzeltilmesini istiyoruz. Enflasyon karÅŸÄ±sÄ±nda eriyen maaÅŸlarÄ±mÄ±za zam istiyoruz” diye konuÅŸtu. 5 ay önce de üretimi durdurduklarÄ±nÄ± belirten iÅŸçiler, “Patron 2-3 ay süre istemiÅŸti. ArtÄ±k süre doldu, bu kez taleplerimizin karÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ± istiyoruz” diye konuÅŸtu.

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