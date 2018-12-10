ModÃ¼l Ã‡elikâ€™te iÅŸ bÄ±rakma kazanÄ±m getirdi

Kocaeliâ€™de kurulu bulunan ModÃ¼l Ã‡elik fabrikasÄ±nda iÅŸÃ§ilerin ek zam talebiyle verdiÄŸi mÃ¼cadele kazanÄ±mla sonuÃ§landÄ±.

Kübra LAZ

Kocaeli

Kocaeli’nin Arslanbey Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Modül Çelik iÅŸçilerinin ek zam talebiyle verdiÄŸi mücadele kazanÄ±mla sonuçlandÄ±. GeçtiÄŸimiz hafta ücretlerin geç ödenmesine karÅŸÄ± ve ek zam talebiyle yapÄ±lan iÅŸ durdurma eyleminin ardÄ±ndan iÅŸçi ücretlerine yüzde 15 artÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±, geciken ücretler ise elden verildi.

Daha önce yüzde 7 ile 10 arasÄ±nda zam alabildiklerini belirten iÅŸçiler, yüzde 15 zam alÄ±nmasÄ±nda yapÄ±lan iÅŸ bÄ±rakma eyleminin etkili olduÄŸunu söyledi. Eylemin gazetemizde yer almasÄ±nÄ±n da zammÄ±n alÄ±nmasÄ±nda büyük bir etki yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan iÅŸçiler, “Haberi gören patron zammÄ± hemen açÄ±kladÄ±” diye konuÅŸtu.

Ancak alÄ±nan zammÄ±n da enflasyon karÅŸÄ±sÄ±nda düÅŸük olduÄŸunu ifade eden iÅŸçiler ÅŸöyle konuÅŸtu: “MaaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n düzensiz ödenmesi durumu devam ediyor. MaaÅŸ günleri belli. Daha fazla maaÅŸ vereceÄŸiz denilerek iÅŸçilere giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸ yaptÄ±rÄ±lÄ±yor. Böylece kÄ±dem tazminatlarÄ±nÄ±n birikmesi engelleniyor. Birlik ve beraberliÄŸin saÄŸlanmasÄ±nda oldukça zorlanÄ±yoruz ancak tüm koÅŸullar düzeltilene kadar mücadele etmeye devam edeceÄŸiz.”

Öte yandan verilen zammÄ±n ardÄ±ndan Modül Çelik’te Ergüler taÅŸeron firmasÄ±na baÄŸlÄ± çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler de ücretlerini alamayÄ±nca 2 gün iÅŸ bÄ±rakma eylemi yaparak ücretlerini almayÄ± baÅŸardÄ±.

ModÃ¼l Ã‡elikâ€™te iÅŸÃ§iler Ã¶denmeyen Ã¼cretleri iÃ§in iÅŸ bÄ±raktÄ±

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