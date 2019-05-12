100 bin öğretmen açığı var, Bakan "Atama yok" diyor!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, devlet okullarında ek ders ücreti karşılığı çalışan ve 5 yılını tamamlayan ücretli öğretmenlerin atama taleplerini içeren soru önergesini Milli Eğitim Bakanlığına yöneltti. Önergeyi yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 5 bin öğretmenin önceki dönemde atandığını, yeni atama olmayacağını söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, dönemin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın 2017 yılının Ekim ayında yaptığı “Devlet okullarında ek ders karşılığı çalışan ve 5 yılını doldurmuş ücretli öğretmenlerimizi KPSS puanı ve üç katı şartına bakılmaksızın mülakata alıp bir nebze de olsa mağduriyetlerini gidereceğiz” şeklindeki açıklamasını hatırlattı.

"MAĞDURİYETLERİN ÖNÜNE GEÇİN"

Bu açıklama üzerine Torba Yasa kapsamında 5 bin ücretli öğretmenin atamasının 27 Mart 2018 tarihinde yapıldığını anımsatan Gürer, başvuru şartlarında yer alan bazı maddelerin, farklı illerdeki aynı puana sahip olmasına rağmen prim-gün sayısının farklı hesaplanması nedeniyle mağduriyet yaşayanların olduğunu ifade etti. “Liyakat esaslı çıkmış olan bu kanun, tecrübe ve uzun yıllar çalışmış olma amacından saparak KPSS bazlı bir atama olmuştur. Neticede bilgileri taze olup 2-3 yıl çalışmış olanlar atanmış, 10-15 hatta 20 yıl ücretli öğretmenlik yapmış olanlar bu haktan mahrum bırakılmışlardır” diyen Gürer, “Dershane öğretmenlerinin kadroya alındığı gibi (KPSS ve baraj puanı olmadan, prim esaslı) bütün şartları ziyadesiyle taşıyıp sayıları 5-6 bin civarında olan eğitimin vazgeçilmez, gönüllü, vefakâr ve emektar bu öğretmenlerinin atamalarının yapılıp haklarının iade edilmesi yönünde bir çalışma var mıdır?” şeklinde soru yöneltti.

BAKAN: MÜMKÜN DEĞİL

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde kararnamede yapılan değişiklikten bahsederek, “…Bakanlıkça belirlenecek alanlarda olmak üzere bu kapsamda istihdam edilebilecek sözleşmeli öğretmen sayısı 5000’i geçemez” ibaresine dikkat çekti. Bakan Selçuk, bu nedenle tekrar öğretmen ataması yapılmasının mümkün olmadığını söyledi. Gürer, yanıtın bu bağlamda beklenti içinde olan öğretmenler adına üzücü bir yanıt olduğunu belirterek, “Tüm şartlara haiz sınırlı sayıda öğretmen için yapılacak bu atamaların yapılmaması mağduriyetler yaratmaktadır. 100 bin öğretmen açığının olduğu ve binlerce atama bekleyen öğretmenin yanında, hak ettiği halde kadroya alınmayan öğretmenlerin durumunun bir kez daha gözden geçirilmesi gerekmektedir” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

Ücretli öğretmenler atama şartlarına tepki gösterdi