Atama bekleyen öğretmenler işsizlik ve güvencesiz çalışma kıskacında

Hüseyin Sinan GÜLER

Ankara

Ataması yapılmayan sınıf öğretmeni Ersin Turhan'ın intiharı, yeniden dikkatleri ataması bekleyen öğretmenlere çevirdi. AKP'nin iktidara gelmesinden bu yana geçen 16 yılda, 54 öğretmen atama beklerken yaşadıkları maddi zorluklar ve psikolojik baskılar nedeniyle intihar etti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 117 bin öğretmen açığı bulunurken, ataması yapılmayan öğretmenlerin sayısı ise 438 bine ulaşmış durumda. Aktif olarak eğitim fakültelerinde ve fen-edebiyat fakültelerindeki öğrencileri de eklediğimizde bu sayı 1 milyonu aşıyor. Ataması yapılmayan öğretmenler ya özel okulların kapısında kuyruğa giriyor ya da farklı işlerde çalışmak zorunda kalıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 100 Günlük Eylem Planı'nda 20 bin sözleşmeli öğretmen atanacağının duyurulmasının ardından ise gözler yeniden hükümete çevrildi.

117 bin öğretmen açığına karşın 20 bin atamanın yetersiz olduğunu belirten öğretmenler, ücretli öğretmenliğin ise mevsimlik işçilikten farksız olduğunu söyledi. Eğitim Sen Genel Örgütlenme Sekreteri İsmail Sağdıç da 15, Temmuz'dan bu yana kadrolu değil sözleşmeli atamaların yapılmasını eleştirerek, ataması yapılmayan öğretmenlerin bir araya gelmesi gerektiğini dile getirdi.

MADDİ VE PSİKOLOJİK ZORLUKLAR...

İsminin kullanılmasını istemeyen ataması yapılmayan bir öğretmen, 20 bin atamasının yapılacak olmasının sorunlarını çözmeyeceğini söyledi. Mesleklerini yapmak istemelerine rağmen atamalarının yapılmadığı için mağdur olduklarını belirten öğretmen, hem maddi hem de psikoljik olarak zorluklar yaşadıklarını dile getirdi. Ataması yapılmayan öğretmenlerin özel okullarda iş aradıklarını anlatan öğretmen, "Deneyimsiz olduğumuz gerekçesiyle, tecrübesizlikle itham edilerek açlık sınırının altında olan asgari ücretle, mesai saatlerinin dışında da çalışmaya zorlanıyoruz" dedi. Maddi güçlüklerin yanında ailelerinden ve çevrelerinden "Madem mesleğini yapmayacaktın, öğretmen olmayacaktın niye onca sene okudun?" diye psikolojik baskı gördüklerini dile getiren öğretmen, yaşanan intihar vakalarının bir sebebinin de bu durum olabileceğine dikkat çekti.

MEVSİMLİK İŞÇİLER GİBİYİZ

Kayseri'de yaşayan Bilişim Teknolojileri öğretmeni Ahmet, 3 yıldır atamasının yapılmadığını söyledi. Branşı nedeniyle iş bulabildiğini ama güvencesiz çalıştığını anlatan Ahmet, "Bilgisayar tamircisi olmak için okumadım ama olmak zorunda kaldım" dedi. Ahmet 20 bin öğretmen atamasının kendileri için yetersiz olduğunu belirterek, geçen 3 yılın ardından umudunun kalmadığını söyledi. Ücretli öğretmenliğe başvurduğunu ama ücretli öğretmenliğin mevsimlik işçilikten farksız olduğunu ifade eden Ahmet, bu hükümetin ataması yapılmayan öğretmenlerin sorunlarına çözüm bulamayacağını söyledi. Ahmet "Hükümet istiyor ki ya özel okullarda üç kuruşa ya da mesleğimizinden başka işlerde güvencesiz çalışalım" dedi.

'TASARRUF DÖNEMİNDEN ÖNCE DE VARDI'

Eğitim Sen Genel Örgütlenme Sekreteri İsmail Sağdıç ise 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının ne öğretmen açığını giderebileceğini ne de ataması yapılmayan öğretmenlerin sorunlarını çözebileceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Atama kararını tasarruf döneminde olmamıza rağmen aldık" sözlerini eleştiren Sağdıç, yaşanan sürecin bir ekonomik kriz süreci olduğunu ama bu sorunun bugün değil, 16 yıldır birikerek oluştuğunu dile getirdi. "Eğitim ve sağlıktan tasarruf olmaz. Tasarruf yapalacaklarsa, patronlara sağladıkları vergi teşviklerinden ya da kıyaklardan yapsınlar" diyen Sağdıç, ataması yapılmayan öğretmenler sorununun ekonomik krizin sonucu değil, aksine AKP'nin 16 yıldır izlediği politikaların bir sonucu olarak değerlendirdi. Ataması yapılan öğretmenlerin çalışma koşullarına da dikkat çeken Sağdıç, 15 Temmuz'dan bu yana ataması yapılan öğretmenlerin de sözlemeli ve kadrolu öğretmelerle aynı haklara sahip olmadan çalıştırıldığının altını çizdi.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI KAYGISI

Ataması yapılmayan 438 bin öğretmenin sosyal medya platformalarında zaman zaman taleplerini dile getirdiğine dikkat çeken Sağdıç, öğretmenlerin farklı illerde bulunduğunu ve atama sürecinin bir parçası olan güvenlik soruşturmasından geçememe kaygıları nedeniyle kendi sorunları ile ilgili eylem yapmaktan çekindiklerini anlattı. Sağdıç, "AKP tüm toplumu fişlediği gibi bu arkadaşlarımızı da fişliyor, atamaları da o fişlemelere göre yapıyor" dedi. Ataması yapılmayan öğretmenlerin tüm kaygılarına karşın geçmişteki gibi biraraya geldiğini belirten Sağdıç, Eğitim Sen'in de çeşitli platformlarda ataması yapılmayan öğretmenlerin sorunlarına dikkat çektiğini, 117 bin öğretmen atamasının hemen yapılmasını istediklerini söyledi. Sağdıç, öğretmen atamalarının sözleşmeli ya da ücretli değil, kadrolu olması gerektiğini vurguladı.

‘VİZYON BELGESİ’ AÇIKLANACAK

Eğitimde devasa sorunlar devam ederken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün yapacağı açıklamayla eğitimde vizyon belgesini ve bakanlığın yol haritasını açıklayacak. Bakan Ziya Selçuk’un göreve geldiğinden bu yana eğitimdeki önemine dair vurgu yaptığı öğretmenlerin sorunları için nasıl bir yol haritası ve çözüm önerisi sunacağı merakla bekleniyor. (HABER MERKEZİ)