10 Mayıs 2019 17:07
İmamoğlu’dan seçimleri iptal eden YSK’ye 3 soru
YSK kararıyla İBB Başkanlığı düşürülen Ekrem İmamoğlu, iptal kararına ilişkin YSK’ye sorular yöneltti.
Fotoğraf: DHA
YSK’nin İstanbul seçimlerinin iptali kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı düşürülen Ekrem İmamoğlu, iptal kararına ilişkin sosyal medyadan açıklamalarda bulunarak YSK’ye sorular yöneltti. İptale gerekçe gösterilen sandık başkanlarının kamu görevlisi olmaması konusuna değinen İmamoğlu YSK seçim kurulları için suç duyurusunda bulunacağını açıklamasının üzerinden 4 gün geçtiğini hatırlatarak şu soruları yöneltti:
- Hangi ilçelerde, kimler için suç duyurusunda bulunuldu?
- Seçimi iptal ettiren olay için kimlerin ifadesi alındı?
- İfadeler nelerdi ve nasıl oldu da bu ifadeler malum medyada yayınlanmadı? (HABER MERKEZİ)
10 Mayıs 2019
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