İmamoğlu'dan Yıldırım'a yanıt: Aday olduğu için mağdur olmuş olabilir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen daha sonra mazbatası elinden alından Ekrem İmamoğlu, AKP ve MHP'nin adayı Binali Yıldırım'ın 'Gerçekte mağdur olan benim" açıklamasına "Belki aday olmakla mağdur olmuş olabilir" yanıtını verdi.

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak YSK'nın seçimi iptal kararıyla mazbatası elinden alınan CHP'li Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'nde namaz kıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Binali Yıldırım'ın "Asıl mağdur edilen benim. 31 Mart'ta gasbedilen oyların hesabını 23 Nisan'da soracağız" sözleri sorulan İmamoğlu, "Bir daha karşılaştığınızda sorun, acaba kendi söylediklerine kendisi inanıyor mu diye? Ben inandığını düşünmüyorum. Neyin gasbı, hangi gerekçe? Millet görüyor zaten bence şu an söylediklerine kendisi de inanmıyordur. Mağduriyet kavramı da şöyle; Belki aday olmakla mağdur olmuş olabilir" dedi. (HABER MERKEZİ)

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