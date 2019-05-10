Soma katliamında yaşamını yitirenlerin ailelerinden anma çağrısı

Soma Kömürleri AŞ’ye bağlı Eynez Ocağı’nda 13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan ve 301 madencinin can verdiği katliamın ardından 5 yıl geçti. 5 yıldır aileler adalet talebini yükseltirken geçtiğimiz günlerde Soma katliamının sorumlularından Can Gürkan tahliye edildi. Tüm oyalamalara ve haksızlıklara rağmen adalet arayışından vazgeçmeyen 301 madenci yakınları mücadeleye omuz vermeye çağırıyor.

13 Mayıs 2019 Pazartesi günü 13.00 ‘da yapılacak olan anmaya kamuoyuna çağrıda bulunan aileler, “Beş yıl süren hukuk mücadelemiz sonucunda sorumluların bir kısmı hala adalet önünde hesap vermedi. Yargılanan suçlulara verilen cezalar ise ödül niteliğinde. Bu da yetmezmiş gibi istinaf mahkemesi geçtiğimiz ay katliamın baş sorumlularından Soma Kömürleri A.Ş.’nin patronu Can Gürkan’ı tahliye etti. Şimdi dava dosyası Yargıtay’a kaldı. Siyasi iktidar ve sermaye Türkiye’de işçi yaşamının ne kadar ucuz olduğu konusunda bir kez daha ittifak ettiler. Bunu böyle bırakmakta kararlılar. Ancak adalet arayan 301 madenci aileleri olarak biz de kararlıyız! Soma maden katliamının beşinci yılında, 13 Mayıs 2019 Pazartesi günü saat 13.00’da yapacağımız anmada ilk günden itibaren verdiğiniz desteğinizi yine bekliyoruz. Mücadelemize omuz verin, verin ki yeni işçi katliamları yaşanmasın! Adaleti hep birlikte yeryüzüne çıkaralım. Adalet bir gün herkese lazım olacak”dedi. Soma 301 madenci ailelerinin anma programı ise şöyle:

13:00 – Buluşma (Yer: Soma 301 Madenciler Derneği)

13:30 – Basın açıklaması (Yer: Madenci anıtı)

14:00 – Maden şehitlerini ziyaret (Yer: Soma 301 madenci şehitliği) (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

‘Soma düzeni’nin sürmemesi için...