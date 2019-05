Bakırköy'de mahpus aileleri ve avukatlar darbedilerek gözaltına alındı

Çocukları, Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle açlık grevinde olan ailelerin Bakırköy Cezaevi önünde sürdürdüğü nöbet eylemi, bir kez daha polis müdahalesiyle engellenmek istendi.

E-5 Otoyolu kenarında toplanan aileler, buradan Bakırköy Cezaevi önüne yürümek istedi. Aynı zamanda Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü olan HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ile HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya da ailelere destek olmak amacıyla eyleme katıldı.

AİLELER, AVUKATLAR VE VEKİLLER DARBEDİLDİ

Fotoğraf: MA

Yürüyüşe geçmelerinden kısa bir süre sonra ailelerin önünü kesen polis, hiçbir uyarıda bulunmadan müdahaleye başladı. Vekillerin “Bir muhatap arıyoruz” sözlerine aldırış etmeyen polisler, aileler ve avukatlarla birlikte vekilleri de darbetti.

Avukatlar ve ailelerden çok sayıda kişinin gözaltına alındığı saldırıda baygınlık geçiren bir anne, bu halde gözaltına alınmak istendi. Kaya’nın ve diğer kadınların tepki göstermesi üzerine anne, polislerin elinden alındı.

Fotoğraf: MA

Polis şiddetine tepki gösteren Gülistan Kılıç Koçyiğit de polisler tarafından iteklendi.

HÜDA KAYA: ANNELERİMİZ GÜNLERDİR POLİS ŞİDDETİYLE KARŞI KARŞIYA KALIYORLAR

HDP Milletvekili Hüda Kaya | Fotoğraf: MA

Bu müdahale üzerine cezaevi önünden yeniden E-5 karayolu kenarına gelen aileler ve vekiller burada açıklama yaptı.

HDP Milletvekili Hüda Kaya, yaptığı konuşmada açlık grevlerinin artık ölüm oruçlarına dönüştüğünü hatırlatarak şunları söyledi:

“Çocukları açlık grevinde olan annelerimiz başta olmak üzere bu sürecin selametle sonuçlanması için burada destek amacıyla oturuma eylemi yapmaya çalışan annelerimiz günlerdir polisin şiddeti ile karşı karşıya kalıyorlar. Bugün Bakırköy Cezaevi önünde annelerimiz, kadınlarımız bir kez daha bu faşist zihniyetin, Saray iktidarının hedefi haline geldi. Annelerimizden nasıl korkuttuklarının burada tekrar görmüş olduk. Bir grup kadından, bir grup annenizden… Beyaz tülbentli insanlarımıza nasıl büyük bir korku ve nefretle saldırdıklarını bir kez daha Bakırköy Cezaevi önünde gördük.”

"HÜKÜMET BU ÇIĞLIĞA SES VERMELİDİR"

Açlık grevlerinin sonlanması için artık adım atılması gerektiğini söyleyen Kaya, kamuoyuna çağrıda bulundu:

“Açlık grevcileri ülkemiz için, halkımız için neyi hedefledilerse bizler bu mesajların yerine getirilmesinin ve ölüm oruçlarının açlık grevlerinin sonlandırmasının yolunun açılmasını istiyoruz. Annelerimiz burada keyif olsun diye polisin şiddetine muhatap olmak zorunda değiller. Bunu istemiyorlar. Biz de istemiyoruz. Ama burada bir can derdimiz, bir hak derdimiz, bir özgürlük ve hukuk derdimiz var. Her ne kadar hukuk kalmadıysa da hukukun işlenmesini istiyoruz ve annelerimizin bu eylemlerinin halkımız tarafından görülmesini istiyoruz. Artık göz yumulamayacak bir duruma gelmiştir. Hükümet bu sese, bu çığlığa ses vermelidir.”

GÜLİSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT: EVLATLARI SAAT SAAT ERİYOR

HDK Eş Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit de ailelerin sadece açlık grevlerine dikkat çekmek için oturma eylemi yapmak istemeleri nedeniyle bu saldırılara maruz kaldığını belirtti.

“Biz daha alana girmeden polisin anonsuyla karşılaştık. Bu anlamda diyalog kuracak bir yetkili bulamadık. Tek bir kelime etmeden direkt annelerimizi darbederek gözaltına aldılar” diyen Koçyiğit, sözlerine şöyle devam etti:

“Bütün bunlar çürümüşlüğün, haksız, hukuksuz bir iktidarın dışa vurmuş halidir. Kimse buraya gelip polisin şiddetine maruz kalmak istemez. Her gün gözaltına alınmak istemez. Her gün aileler buraya geliyorsa, her gün cezaevi önlerinde bir oturma eylemi yapılmak isteniyorsa, bunda bir ısrar ediliyorsa bunun bir nedeni var. Çünkü içeride annelerin evlatları var. Saat saat eriyorlar. Hiç kimsenin bu duruma sessiz kalmasını bekleyemeyiz. Annelerin darbedilmesi bir kez daha kınıyoruz. Burada yapılmak istenen açık ve nettir. Grevcilerin talebinin yerine getirilmesi isteniyor. Talep de açık ve nettir. Talep Öcalan'ın ailesiyle avukatlarıyla görüşmesidir. İnsanlar bunun için açlık grevindeler. Bizlerden ölüm oruçlarında olanların ölümlerine göz yumması beklenebilir mi?”

"GELİN BU ÖLÜMLERİ DURDURUN"

Ailelerin tek amacının hükümete seslerini duyurmak olduğunu söyleyen Koçyiğit, sözlerini şöyle noktaladı:

“Anneler çocuklarının ölümünün önüne geçmek istiyor. Bütün bunları dinlemeden yapılan her eylemi kanunsuz diyerek bir şekilde keriminize ederek sorunların çözülmeyeceğini görüyoruz. Bugün polisin şiddetini bir kez daha kınıyoruz. Bu haksız uygulamalara son verin. Bütün Türkiye halklarına, Adalet Bakanlığına sesleniyoruz; gelin bu ölümleri durdurun. Tecrit kalkmadan ölümler kaçınılmazdır. İnsanların en hukuki talep için öldüğü bir ülkede hiç kimse hukuktan insan haklarından bahsedemez” dedi. (İstanbul/MA)