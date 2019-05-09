Açlık grevinde olan tutukluların anneleri: Çözüm istiyoruz!

Orhan KURUL

Fırat TOPAL

Diyarbakır

Diyarbakır’da tecridi protesto için açlık grevi yapan tutukluların durumuna dikkat çeken Barış Anneleri ve tutuklu yakınlarına Koşuyolu Parkı girişinde polis müdahale etti, bir genç gözaltına alındı. Açıklama yapan aileler çözüm istediklerini vurguladı.

Barış anneleri ve tutuklu anneleri, polisin Koşuyolu Parkı’na girmelerine izin vermemesi üzerine saatlerce polis ablukasında bekledikleri parkın çevresinden ayrılarak, “Direne direne kazanacağız. Anneler çözüm istiyor” sloganlarıyla TUAY-DER önüne yürüyüp dernek binası önünde açıklama yaptı.

Açıklamada konuşan, açlık grevinde 70. gününü geride bırakan Yusuf Boz’un annesi Meymenet Boz, açlık grevlerinin sonlandırılması için taleplerin karşılanması çağrısında bulundu. Boz, “Ben açlık grevindekilerin annesiyim. Ramazan ayında güneş altında dışarıdayız. Biz de istiyoruz. Evimizde olalım. Yemek yiyemiyoruz. Biz çözüm istiyoruz. Bir çözüm bulunsun. Neden sessiz kalınıyor. Çocuklarımızın grevi bitirmeleri için talepleri karşılansın. Herkese çağrımdır. Herkese yanımızda olsun, bizimle omuz omuza yürüsün. Biliyorum yürekleri yanıyor ama yanımızda olsunlar” diye konuştu.

Açıklama sonrası Evrensel'e değerlendirmelerde bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, açlık grevlerinin Türkiye’nin dışına da yayıldığını söyleyerek bazı tutukluların eylemlerini ölüm orucuna dönüştürdüğünü de hatırlattı.

“10 Mayıs’dan itibaren 15 kişi daha ölüm orucuna başlayacağını duyurdu” diyen Aydeniz, taleplerin açık olduğunu da söyledi. Yasaların keyfiyete göre uygulandığını söyleyen Aydeniz, “Açlık grevleri bu yüzden başladı. Tutsaklar yasanın uygulanmasını istiyorlar. Buradaki talep çok net hukukun işletilmesi. Talep, Türkiye’nin kendi hukukuna uyması. Dünyada benzeri olmayan İmralı sisteminin son bulması” dedi.

Mehmet Öcalan’ın ve avukatlarının Abdullah Öcalan’la görüşmesinin açlık grevleri neticesinde olduğunu belirten Aydeniz, “Annelerin yaptığı bu eylemlere sahip çıkılmalı. Bugün anneler Diyarbakır’da, Mardin’de, Batman’da, İstanbul’da her görüşe gittiklerinde çocuklarının nasıl eridiğini, nasıl sağlık sorunları yaşadığını görüyorlar. Bu yüzden her gün eylemdeler” dedi.

"MUHATAP KOLLUK DEĞİL İKTİDARDIR"

Bu konunun muhatabının Adalet Bakanlığı ve iktidar olduğunu söyleyen Aydeniz, “Muhatap Diyarbakır’daki kolluk güçleri değildir. Buradan özellikle söylemek istiyorum. Onların da rahatsız olduğunu görüyoruz. Her gün annelerle yüz yüze gelmekten aldıkları talimatlarla, anneleri yerlerde sürüklemekten çok memnun olduklarını zannetmiyoruz. Ama bilinmelidir ki bu talimatı verenlere de hukuk lazım olacak. Bugün açlık grevinde olanların hukuka uyma talebi, onlara da lazım olacak. Bir gün bu iktidar kendi uygulamadığı hukukun altında kalacak. Ki kalmıştır da. Annelerin her gün ısrarla bir sürü hakarete bir sürü darba ve şiddete maruz kalmalarına rağmen sayıları artmaktadır. Bu halk sonuna kadar bu eylemin arkasındadır. Bu eylem haklıdır, meşrudur talep yerine getirilmelidir. Çünkü bu talep Türkiye’nin demokratikleşmesi talebidir. Bu talep birlikte yaşamanın talebidir” diye konuştu.

GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ

Şakran 2 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevinde 70 gündür açlık grevinde olan Yazar Mehmet Yavuz’un, tansiyonunun yükselmesi sonucu sol gözünde görme yetisini yitirdiği belirtildi. 1994 yılında yargılandığı davada müebbet hapis cezası verilen Yavuz, 1 Mart’ta başladığı açlık grevinin 70’inci gününde. Şimdiye değin 16 kilo kaybeden Yavuz’un, tansiyonun yükselmesi sonucu sol gözünün görme yetisini yitirdiği belirtildi.

GÜVEN’İN EYLEMİ 184. ÖLÜM ORUCU 11. GÜNÜNDE

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in Diyarbakır E Tipi Cezaevinde başlattığı ve tahliyesinin ardından evinde sürdürdüğü açlık grevi 183’üncü günü geride bıraktı. Tutukluların başlattığı eyleme katılan Aslı Doğan, Ardıl Çeşme, Zozan Çiçek, Şükran Aydın, Nesrin Akgül, Ahmet Topkaya, Ferhat Turgay, Abdulhalik Kaplan, Enver Dönmez, Ergin Akhan, İhsan Bulut, Özhan Ceyhan, Vedat Özağar, Erol Cengiz ve Ahmet Anığı ise 30 Nisan tarihi itibariyle eylemlerini ölüm orucuna çevirdi. Ölüm orucu bugün 11. gününe girdi.

HDP Milletvekilleri Dersim Dağ, Tayip Temel ve Murat Sarısaç’ın ise partilerinin Diyarbakır İl Örgütü binasında başlattığı eylem de 3 Mart’tan bu yana devam ediyor. (Diyarbakır/MA)

HER GEÇEN GÜN DURUMLARI KÖTÜLEŞİYOR

Tarsus 3 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan 33 yaşındaki Ahmet Nas, 70 gündür açlık grevinde. Kardeşi Hülya Göktaş, ağabeyi ve aynı cezaevinde açlık grevinde olan diğer tutukluların durumlarının gün geçtikçe kötüye gittiğini paylaştı. Yaptıkları görüş sırasında ağabeyi ve diğer tutukluların ayakta zor durabildiklerini anlatan Göktaş, “Durumları kötüydü. Aşırı kilo kaybedip, görme problemi yaşıyorlardı. Yine unutkanlık başlamış durumda. Görüşme sırasında sürekli konuşmalarını tekrarlıyordu” dedi.

Bu durumda olmalarına rağmen ağabeyi ve arkadaşlarının eylemlerini sürdüreceklerini ifade eden Göktaş, “Ailesi olarak ağabeyimin eylemini sahipleniyoruz. Ancak cezaevlerinden tabutların çıkmasını istemiyoruz. Kimsenin ölmesini istemiyoruz. Yetkililerin bir an önce tutsakların taleplerini yerine getirilmesini istiyoruz. Tecridin bir an önce ortadan kalkmasını istiyoruz” dedi. (Adana/MA)

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