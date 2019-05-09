Güneş enerjisi montajı yapan işçi akıma kapılarak hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir evin çatısında güneş enerjisi paneli montajı sırasında kaynak yaparken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan yaşındaki Ahmet Terzioğlu (35), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bugün 13.30 sıralarında Şirinevler Mahallesi, 268. Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın çatısında güneş enerjisi paneli montajı için kaynak yapan Ahmet Terzioğlu, elektrik akımına kapıldı. Terzioğlu, birlikte çalıştığı arkadaşları tarafından elektrik akımdan kurtarıldı. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri, Terzioğlu'nu çatıdan indirdi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Terzioğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, Terzioğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

BURSA'DA BOYA FABRİKASINDA PATLAMA: 1'İ AĞIR 10 YARALI

Fotoğraf: DHA

Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde ise bir boya fabrikasında meydana gelen patlamada 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Nilüfer ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından boyahaneyi alevler sardı. Patlamada ağır yaralanan Murat Uğur ile diğer 9 işçi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ve arama kurtarma ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Polis ekipleri, fabrika çevresini yaya ve araç trafiğine kapattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)