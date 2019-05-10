10 Mayıs 2019 04:13

İstanbul'daki sendikacılardan YSK kararına tepki

Sendikacılar, İstanbul seçiminin iptaline ilişkin, "Antidemokratik olduğu kadar işçi emekçilere saldırının da bir parçasıdır" dedi.

İstanbul'daki sendikacılardan YSK kararına tepki

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi birçok kesimden olduğu gibi sendikacılardan da tepki topladı. Gazetemize konuşan DİSK ve KESK’e bağlı sendikaların İstanbul’daki şubeleri YSK’nin iptal kararını hukuksuz ve baskı nedeniyle alınmış bir karar olarak niteledi. Kararın işyerlerinde de tepkiyle karşılandığını belirten sendikacılar, “Kriz koşullarında alınan bu karar antidemokratik olduğu kadar işçi emekçilere saldırının da bir parçasıdır. İki ay sürecek bu hengame içerisinde işçilerin emekçilerin birikmiş sorunları karşısında zaman kazanma uğraşıdır” dedi.

    'ADİL BİR KARAR DEĞİL'

    DİSK Genel-İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Adil Çiftçi: Demokratik bir seçim açısından Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararları elbette önemli ama vatandaşın sandığa yansıyan iradesi doğrultusunda karar verilemedi. Bu siyasi bir karardır, hukuki bir karar değildir. Aynı zarfın içinde bulunan ilçe belediye başkanlığı kabul ediliyor, belediye meclisi kabul ediliyor, muhtarlık kabul ediliyor ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi kabul edilmiyorsa bunda art niyet aramak lazım. Biz bu iptal kararının adil olmadığını düşünüyoruz ve adil olabilmesi için de ne olursa olsun mücadelemizi her zaman sürdüreceğiz. 1994 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanı seçildiğinde herkes nasıl saygı gösterdiyse bugün de herkes seçilen kişiye saygı göstermek zorunda. Ortada büyük bir ekonomik kriz varken, insanlar yokluk kuyruklarında sürünüyorken, enflasyon almış başını gitmişken, işsizlik had safhaya ulaşmışken biz seçimlerle uğraşıyoruz.

    'İŞÇİ VE EMEKÇİLER BU OYUNU BOZMALI'

    DİSK Gıda-İş İstanbul Bölge Sorumlusu İbrahim Kızılyer: AKP, tek adam rejimi, Türkiye ekonomisindeki yeri, burjuva siyasetindeki önemi açısından İstanbul’u kaybetmeyi içine sindiremedi. Bu yüzden de İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerini yeniledi. Bizim gibi ülkelerde burjuva demokratik hak olarak Anayasa’da yazılmış seçme seçilme hakkı bu iptal kararıyla ayaklar altına alındı. Milyonlarca işçinin, emekçinin irade beyanı tersyüz edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminin iptal kararı burjuva “demokrasicilik” oyununun burjuva ikiyüzlülüğünün bir defa daha görüntülenmesinden başka bir şey değildir. Kriz koşullarında alınan bu karar antidemokratik olduğu kadar işçi emekçilere saldırının da bir parçasıdır. İki ay sürecek bu hengame içerisinde işçilerin emekçilerin birikmiş sorunları karşısında zaman kazanma uğraşıdır. İstanbul halkı, işçi ve emekçiler bu oyunu bozmalıdır, bozacaktır.

    'BASKI ALTINDA ALINAN BİR KARAR OLDUĞU BELLİ'

    Tüm Bel-Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Kadri Kılıcı: YSK’nin verdiği karar antidemokratik ve hukuk dışı bir karar. Toplumsal bir karşılığı da yok. 36 gün sonra böyle bir şey yapılması YSK’nin ciddi bir vesayet altında olduğunu gösteriyor. YSK’nin bu kararı iktidarın vesayeti ve baskısı altında aldığı son derece açık. Emekçilerdeki, halktaki karşılığı budur. Bu saatten sonra yapılması gereken şey 23 Haziran seçimi için, tek adam, tek parti sistemine karşı 31 Mart seçimlerinde olduğu gibi, örgütlü bir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin alınabilmesi için emek, demokrasi, barış güçlerinin, halkçı, demokratik, katılımcı bir yerel yönetim anlayışı hedefi doğrultusunda çalışmalarını yapmalı, görevlendirmelerini yapmalı. Tüm tehlikeleri gören bir yerden örgütlü bir çalışma görülmeli.

    ‘HAYIFLANMA ZAMANI DEĞİL’

    Eğitim Sen 4 No’lu Şube Başkanı İzzet İldeş: 31 Mart seçimi yerel seçimlerin ötesinde mevcut iktidarın yönetim şekli ve konsolidasyon için ürettiği yöntemlere toplamda bir “hayır” cephesinin bir araya gelmesi süreciydi. Ve tüm yurt sathında ortalama bir başarı sağlandı. İstanbul özelinde ise seçimlerin AKP açısından kaybı Ankara ve İzmir’in yanında ülke nüfusunun ve ekonomisinin yönetiminin el değiştirmesi anlamına geliyordu ki yönetim erkinin kum gibi parmaklarının arasından aktığı anlamına geliyordu. Bu süreç dünün gücünün gölgesiyle bugünün dağınıklığını toparlamaya çalışan AKP için büyük bir yenilgi olarak ortaya çıktı. Bu yenilgi anaforu AKP için uğraştıkça kendini daha dibe çeken bir muhalefet dalgasını yarattı. En sonunda mantığın tükenmesi sonucu 7 kişinin 9 milyonun iradesini gasbetmesiyle seçimler iptal edildi. 31 Mart’ın en önemli öğretisi birleşik gücün neleri alt edebileceği ile ilgili sunduğu göstergeler oldu. 23 Haziran’da gerçekleşecek meşruiyetini yitirmiş bir seçimde İstanbul halkı yine seçime gidecek. Yöntemlerin tartışılmaya başlandığı bu süreçte 31 Mart’ın öğrettiklerini hafızamızda tutarak hareket etmek çok önemli. Birleşik halk güçlerinin asgari iradesini oluşturacak yöntem ve tutum İstanbul ve Türkiye için yeni kazanımların ortaya çıkması ile sonuçlanacağı çok açık. AKP’nin 31 Mart ve hatta daha geniş bir muhalefet blokunu çatlatmak için yaratacağı manipülasyonların değirmenine su taşıyacak her türlü söylem ve hareketten uzak durmak çok önemli. Seçimlerin meşruiyet ve anlamsızlığını ortadan kaldıracak da bu birleşik hareketin yarattığı nüve olacaktır. Aksi takdirde malumun ilanı üzerinden bir hayıflanma bizi başarıya değil umutsuzluğa iter ki umudun mayalandığı günlerden geçildiği unutulmamalıdır.

    'İŞYERLERİNDE DE TEPKİ ÇEKTİ'

    SES Aksaray Şube Yöneticisi Aydın Erol: YSK’nin İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerini iptal etmesi, uzun zamandır AKP’nin demokrasiyi askıya almasını, devlet kurumlarında liyakatin değil yandaşlığın geldiği durumu göstermekte. Geniş kesimlerce tepkiyle karşılanan YSK kararı işyerlerinde en önemli gündem oldu. Güne başlarken sağlık emekçilerinin YSK’nin kararı karşısında şoka uğradıklarını dile getiren tepkileriyle karşılaştım. Bütün gün tek gündem seçimlerin iptal edilmesi, AKP’nin sandıktan çıkan kararı hazmedemediği, düzmece bahanelerle YSK’nin seçimi iptal ettiği, hiçbir hukuki gerekçenin olmadığı düşüncesi herkes tarafından ifade edildi. Hemen hemen herkes sandıkta görev almak, seçim çalışmasına katılmak, tatil planlarını seçim sonrasına bırakmak, 31 Mart seçimlerinde AKP’ye oy vermiş yakınlarını ikna etmek için inanılmaz motivasyon içerisindeydiler. Önce bir moral bozukluğu arkasından konuştukça moral ve motivasyonu yükselen emekçilerin önünde kimse duramaz. AKP büyük bir yenilgiyle karşı karşıya. (İstanbul/EVRENSEL)

    ÖNCEKİ HABER

    ETİ Gıda işçisi 27 Mayıs’ta greve çıkıyor
    SONRAKİ HABER

    Mansur Yavaş'ın suç duyurusu üzerine Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı
    YAZARLAR
    Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Yönetişim dönüştü Kamu-STK Birliği geldi

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Tecridi de çatışmayı da bitirmek...

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Süreci görmeyip, sonuca yönelmek akıl mıdır?

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Onlar hep bizimle

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    "Faşizm içimizde" mi?

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Son umut

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    ABD’deki katliamlardan oyunlar mı sorumlu?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Jeoloji Mühendisleri Odası: Kaz Dağları’nda altın madenciliği yapılamaz
    Jeoloji Mühendisleri Odası: Kaz Dağları’nda altın madenciliği yapılamaz

    TMMOB’ye bağlı Jeoloji Mühendisleri Odası, Kaz Dağları’nda altın madeni işletmeciliğinin yapılamayacağını belirtti.

    HDP: Halka hesap vermesi gerekenler belediyelerimizi işlevsiz kılmayı amaçlıyor
    HDP: Halka hesap vermesi gerekenler belediyelerimizi işlevsiz kılmayı amaçlıyor

    HDP, kazandığı belediyelerdeki görevden alma ve polis baskılarına yönelik "Belediyelerimizin ve seçilmişlerimizin itibarlarını yok sayan uygulamalar bir an önce sona ermelidir" açıklaması yaptı.

    İHD'den cezaevinde işkence raporu: Darp izleri mevcut
    İHD'den cezaevinde işkence raporu: Darp izleri mevcut

    İnsan Hakları Derneği, Maraş Türkoğlu 1 ve 2 No’lu L Tipi Kapalı cezaevlerinde yaşanan işkence iddialarına ilişkin rapor yayımladı.

    Hasankeyf’i sular altında bırakacak olan Ilısu Barajı’nda 18 gün sonra "uyarı"
    Hasankeyf’i sular altında bırakacak olan Ilısu Barajı’nda 18 gün sonra "uyarı"

    Batman Valiliği, tarihi Hasankeyf’i sular altında bırakacak olan Ilısu Barajı’nda başlayan su tutma işlemini 18 gün sonra duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Su ve Vicdan Nöbeti: Kaz Dağları'nda çadır nöbeti devam edecek
    Su ve Vicdan Nöbeti: Kaz Dağları'nda çadır nöbeti devam edecek

    Su ve Vicdan Nöbeti Koordinasyon Kurulu, Kaz Dağları'nda süren nöbete dair açıklama yaptı: Madencilik faaliyeti son bulana kadar 'Su ve Vicdan Nöbeti'miz devam edecektir.

    GÜNCELLENDİ
    Kuran kursunun Murat Nehri'ne pikniğe götürdüğü 5 çocuk yaşamını yitirdi
    Kuran kursunun Murat Nehri'ne pikniğe götürdüğü 5 çocuk yaşamını yitirdi

    Muş Malazgirt'te köy imamı, Kuran kursundaki çocukları pikniğe götürdü, Murat Nehri'ne giren ve akıntıya kapılan çocuklardan biri daha yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren çocuk sayısı 5 oldu.

    İHD: Barış Akademisyenleri dosyalarında beraat kararı verilmeli
    İHD: Barış Akademisyenleri dosyalarında beraat kararı verilmeli

    Barış Akademisyenleri için açıklama yapan İHD, bütün birinci derece mahkemelere, “AYM’nin kararına uyarak, Barış Akademisyenleri dosyalarında beraat kararı vermeye” çağırdı. 

    Mansur Yavaş'ın suç duyurusu üzerine Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı
    Mansur Yavaş'ın suç duyurusu üzerine Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı

    Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın suç duyurusunu üzerine eski başkan Melih Gökçek hakkında soruşturma başlattı.

    Milyonlarca Instagram kullanıcısının kişisel verileri Hyp3r tarafından toplanmış
    Milyonlarca Instagram kullanıcısının kişisel verileri Hyp3r tarafından toplanmış
    Radamel Falcao kimdir? | 10 maddede El Tigre
    Radamel Falcao kimdir? | 10 maddede El Tigre
    Huawei, yeni işletim sistemi HarmonyOS’u tanıttı
    Huawei, yeni işletim sistemi HarmonyOS’u tanıttı
    PTT’den Öykü Arin’e özür pulu
    PTT’den Öykü Arin’e özür pulu
    Yaprak Öz: Gündelik yaşantısından sıkılanlara heyecan yaşatmak istiyorum
    Yaprak Öz: Gündelik yaşantısından sıkılanlara heyecan yaşatmak istiyorum
    GÜNCELLENDİ
    Umur Bugay son yolculuğuna uğurlandı
    Umur Bugay son yolculuğuna uğurlandı
    Doç Dr. Cengiz Güneş: Türkiye’de barış taraftarı siyasi irade oluşmalı
    Doç Dr. Cengiz Güneş: Türkiye’de barış taraftarı siyasi irade oluşmalı

    Open Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Cengiz Güneş Türkiye ve ABD adasındaki güvenlikli bölge mutabakatını değerlendirdi.

    DEÜ GSF Dayanışması: Son noktayı biz koyarız, gitmiyoruz
    DEÜ GSF Dayanışması: Son noktayı biz koyarız, gitmiyoruz

    DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dayanışması, fakülte binasının taşınmak istenmesine karşı yazılı açıklama yaptı.

    İtalya hükümeti mültecileri taşıyan bir gemiye daha yasak getirdi
    İtalya hükümeti mültecileri taşıyan bir gemiye daha yasak getirdi

    İtalya, Akdeniz'de mültecileri kurtaran Norveç bayraklı Ocean Viking gemisinin İtalya kara sularına girmesini yasakladı.

    Aliağa belediyesinden Tüm Bel-Sen üyelerine mobbing
    Aliağa belediyesinden Tüm Bel-Sen üyelerine mobbing

    Genel-İş üyesi işçileri işten atan MHP’li Aliağa Belediyesi, şimdi de Tüm Bel-Sen üyelerine dönük keyfi sürgün ve geçici görevlendirmelerle gündemde.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan, bayram mesajında Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali verdi
    Erdoğan, bayram mesajında Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali verdi

    AKP, CHP, MHP ve HDP liderleri bayram dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında Suriye'ye operasyon sinyali verdi. HDP'nin mesajında ise barış vurgusu vardı.

    Balıkesir'de kedi ve köpeklerin zehirlendiği iddia edildi
    Balıkesir'de kedi ve köpeklerin zehirlendiği iddia edildi

    Balıkesir Manyas’ta 40'a yakın kedi ve köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü belirtildi.

    Cumartesi Anneleri: Gazetecilik ülke tarihinin en zor dönemlerinden geçiyor
    Cumartesi Anneleri: Gazetecilik ülke tarihinin en zor dönemlerinden geçiyor

    Cumartesi Anneleri 750’nci hafta eylemlerini İHD önünde polis ablukası altında gerçekleştirdi. Anneler gözaltında kaybedilen Özgür Gündem gazetesi muhabiri Ferhat Tepe’nin akıbetini sordu.

    Tunç Soyer'den Kaz Dağları ziyareti: Sesinize ses, gücünüze güç katacağız
    Tunç Soyer'den Kaz Dağları ziyareti: Sesinize ses, gücünüze güç katacağız

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kaz Dağları'nda devam eden Su ve Vicdan Nöbetini ziyaret ederek destek verdi.

    Çankaya Belediyesinde anlaşma sağlandı, temizlik işçileri iş başı yaptı
    Çankaya Belediyesinde anlaşma sağlandı, temizlik işçileri iş başı yaptı

    Çankaya Belediyesi bünyesindeki Çanpaş A.Ş. ve Genel-İş Sendikası arasında süren toplusözleşmedeki anlaşmazlık sona erdi.

    Güvenli e-ticaret için nelere dikkat edilmeli?
    Güvenli e-ticaret için nelere dikkat edilmeli?

    Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal: Tüketiciler güvenilir firmaların web sitelerinden alışveriş yapmalı.

    Şiddete maruz kalan N.Y.'den destek çağrısı: Bir kadın cinayeti daha yaşanabilir
    Şiddete maruz kalan N.Y.'den destek çağrısı: Bir kadın cinayeti daha yaşanabilir

    Van’da evlendiğinden bu yana eşi tarafından şiddet gören N.Y isimli kadın, bir kadın cinayeti daha yaşanmasın diye destek çağrısında bulundu.

    Öğrenciler ‘tatil’ dinlemedi: Gelecek için direniş sürüyor
    Öğrenciler ‘tatil’ dinlemedi: Gelecek için direniş sürüyor

    Avrupa’da gençlerin iklim değişikliğine dikkat çekmek için başlattıkları direnişe bu hafta da devam edildi.

    GÜNCELLENDİ
    CHP, Denizli'de depremzedelerle görüştü: İstanbul depremi konusunda son uyarı
    CHP, Denizli'de depremzedelerle görüştü: İstanbul depremi konusunda son uyarı

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, depremle sarsılan Denizli'nin Bozkurt ilçesini ziyaret etti. Emek Partisi ise güvenli bir şehir için mücadele çağrısı yaptı.

    YÖK, ODTÜ Rektörü Verşan Kök hakkında inceleme başlattı
    YÖK, ODTÜ Rektörü Verşan Kök hakkında inceleme başlattı

    ODTÜ’de ruhsatsız alana yurt inşaatı yapılması için protokol imzalayan ODTÜ Rektörü Verşan Kök hakkında inceleme başlatıldı.

    Tuşba Belediye Başkan yardımcısının maaşı belirlendi: Günde 1 çay, 1 simit!
    Tuşba Belediye Başkan yardımcısının maaşı belirlendi: Günde 1 çay, 1 simit!

    Van Tuşba Belediyesinde HDP grubu, Belediye Başkan Yardımcısının maaşını 265 TL olarak belirledi: Madem belediyecilik gönül işi...

    İşe iade edilen işçiler ödenmeyen ücretleri için Danıştay’a gitti
    İşe iade edilen işçiler ödenmeyen ücretleri için Danıştay’a gitti

    Akdeniz Belediyesinde işe iade edilen 20 işçi, geriye dönük ücretleri ödenmediği için Danıştay'a başvurdu.