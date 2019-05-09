Payitaht Abdülhamid'in hedefinde bu kez Gül ve Davutoğlu var

Tarihi olayları çarpıtarak yansıtması ve güncel siyasete dair mesajlarıyla tanınan TRT’nin Payitaht Abdülhamid dizisi bu kez Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’yu hedef alıyor.

Dizinin yeni bölümüne dair sosyal medya hesabından yayınlanan tanıtımda uzun süredir AKP içerisindeki muhalif tutumlarıyla öne çıkan Gül ve Davutoğlu’ya göndermeler var.

Dizinin tanıtımı 2. Abdülhamid’in “Gidin o eski vekilleri bulun” sözleriyle başlıyor ve şöyle sona eriyor: “Gül ağacına su veririz lakin su hem güle yarar hem de dikene. Yanımızda yöremizde su verdiklerimiz diken olmaya niyet etmişlerse sonunda mutlaka budarız” diyor.

“Yanımızda yöremizde su verdiklerimiz diken olmaya meyletmişlerse sonunda mutlaka budarız!”PayitahtAbdülhamid 85. Bölüm 2. Tanıtım pic.twitter.com/MrEfp75Iy9 — Payitaht Abdülhamid (@PayitahtEsFilm) May 8, 2019

Son dönemde yeni parti kurma çalışmalarıyla gündeme gelen Gül ve Davutoğlu, İstanbul seçiminin iptali sonrası sert eleştiriler yaptı. İkili, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından isim verilmeden hedefe kondu. (MEDYA SERVİSİ)

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