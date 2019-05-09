TMMOB'den Akkuyu Nükleer Santrali temelinde çatlak uyarısı

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, temel betonunda çatlaklar tespit edilen Akkuyu Nükleer Santralinin felakete dönüşmeden iptal edilmesi için çağrıda bulundu. Yazılı açıklama ile santral yerinin Akdeniz fay hattına çok yakın ve jeolojik olarak uygun olmadığını söyleyen Koramaz, “İnşaat daha fazla ilerlemeden Akkuyu Nükleer Santrali için yapılan tüm çalışmalar durdurulmalıdır. Nükleer sevdası felakete dönüşmeden proje derhal iptal edilmelidir” dedi. İnşaat sürecinin başında bulunan Bakanlığın da tüm itirazlara rağmen ÇED olumlu raporu verdiğine değinen Koramaz, açtıkları davanın da hala sürdüğünü belirtti.

Akkuyu nükleer santralinin temelinde çatlak oluştu

"AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ FAY HATTINA ÇOK YAKIN"

İnşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Santralinin temelinde tespit edilen beton çatlakların tekrar beton dökülerek onarılmaya çalışıldığını ancak aynı çatlakların yeniden oluştuğunu ifade eden TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamanın ciddiyetten uzak olduğunu belirtti.

1970’li yılların başında yer seçimi yapılan Akkuyu Nükleer Santralinin jeolojik olarak uygun olmadığı ve Akdeniz fay hatlarına çok yakın olduğunun raporlarla tespit edildiğinin bilgisini veren Koramaz, santral yapımının uluslararası kurallara göre bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenmesi gerekirken devlet kuruluşu olan Türkiye Atom Enerji Kurumu (TAEK) tarafından yapıldığını ifade etti. Koramaz, “Anlaşmanın bir tarafı Devlettir. Devlet ise bu nükleer santralin yapılmasını talep eden ve destekleyen taraftır. Yani bağımsız bir kuruluş değil anlaşmanın talep eden tarafıdır. Dolayısıyla Nükleer Santralin bugüne kadarki yapım sürecinin TAEK tarafından yapılması uluslararası kurallara aykırıdır. Bu aykırılığın üstesinden gelebilmek için hükümet tarafından bağımsız(!) bir yapı olarak kurulan Nükleer Denetleme Kurulu, henüz denetim işlerini yerine getirebilecek kadroya sahip değildir. Bu yapısıyla, kurulun ne derece bağımsız olabileceği kadar, bu görevi ne derece yerine getirebileceği de belirsizdir” açıklamalarında bulundu.

Akkuyu Nükleer Santrali için uyarı: Felaketler temelde başlıyor

BAKANLIĞIN "ÇED OLUMLU" RAPORU VERDİĞİ AKKUYU'NUN TEMELİ ÇATLIYOR

Temelinde iki kere çatlak meydana gelen Akkuyu Nükleer Sanralinde gerekli analizlerin yapılıp yapılmadığı sorusunun akla geldiğini ifade eden Koramaz, “TMMOB olarak, Akkuyu NGS’nin yapımı için hazırlanan ÇED raporunu ayrıntılı olarak incelemiş ve yanlışlarla dolu ÇED raporunun kabul edilmemesini talep etmiştik. Uyarılarımızı dikkate almayan Bakanlık, projeye ÇED Olumlu kararı vermişti. Bakanlığın bu kararına karşı, 'saha çalışmalarının yeterli olmadığı' ve 'deprem konusunun göz önünde tutulmadığı' gibi temel itiraz noktaları ekseninde açtığımız dava süreci devam etmektedir” bilgisine de yer vererek “İnşaat daha fazla ilerlemeden Akkuyu Nükleer Santrali için yapılan tüm çalışmalar durdurulmalıdır. Nükleer sevdası felakete dönüşmeden proje derhal iptal edilmelidir” dedi. (Ankara/EVRENSEL)