Akkuyu nükleer santralinin temelinde çatlak oluştu

Mersin-Akkuyu’da yapımı süren nükleer santral inşaatında reaktörün oturacağı temelin bazı bölümlerinde “çatlak” oluştuğu tespit edildi. Türkiye Atom Enerji Kurumu (TAEK)müdahale etti, çatlak olan bölüm ya da bölümler tümüyle kırıldı ve yenilendi. Bir kez daha çatlak oluştu. Beton kırıldı ve sorunlu bölümlerde temel yeniden atıldı.

Rus Rosatom, Mersin-Akkuyu’da her biri bin 200 megavatlık, toplam 4 üniteden oluşan 4 bin 800 megavat gücünde Türkiye’nin ilk nükleer santralini inşa ediyor.

Habertürk’ten Olcay Aydilek'in haberine göre; Rosatom yaz döneminde 80 metre eninde, 80 metre boyunda yaklaşık 3 metre yüksekliğinde reaktörün oturacağı temeli atmak üzere mesai verdi. Temel alanı belli büyüklükte parçalara bölündü ve beton döküldü. Ancak, bazı bölümlerde çatlaklar oluştu. İlk çatlak temmuz ayında tespit edildi. Beton konusunda uzmanlardan ve değişik üniversitelerde görev yapan akademisyenlerden danışman kadrosu bulunan TAEK, saha denetimlerinde çatlağı tespit etti ve müdahalede bulundu. Sorunlu beton kırıldı. Yeniden atıldı.

BİR KEZ DAHA ÇATLAK OLUŞTU

İzleyen günlerde, bir kez daha denetimlerde bazı bölümlerde çatlak olduğu saptandı. TAEK, talimat verdi ve çatlak olan bölüm tümüyle kırıldı ve yeniden yapıldı. Bin 200 megavatlık ilk ünitenin, reaktörün oturacağı “baz temel” olarak anılan bölümünde beton işi tümüyle tamamlandı. Şimdi, kota kadar olan bölümün inşaatı devam ediyor. (HABER MERKEZİ)