Rusya'nın Akkuyu'ya liman hamlesi: Bölge, Rus üssü mü olacak?

Mersin Akkuyu Nükleer Santral projesini yürüten Rusya Federasyonu Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Ankara merkezli şirketinin ana sözleşmesinde başta liman kurulması olmak üzere önemli değişikliklere imza atılması TBMM gündemine taşındı.

Sözcü’den Çiğdem Toker meseleye dün “Rusya’nın Akkuyu’da liman planı” başlıklı köşe yazısıyla dikkat çekti. Yazıda Akkuyu A.Ş.'nin bugün genel kurulunu toplayarak “Amaç ve Kapsam” başlığını taşıyan sözleşmede; liman, depolama, taşıma, nakliye ve benzeri konularda değişikliğe gitme kararı aldığı hatırlatıldı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergeyle,“Rusya’nın uzun yıllar boyunca ‘sıcak denizlere inme’ hedefi düşünüldüğünde bu faaliyet alanında ve nükleer bölgede yapılacak ticari değişikliklerle Mersin ve Akkuyu, Rus Askeri ve İstihbarat bölgesine mi çevrilecektir?” diye sordu.

Antmen aynı zamanda Akkuyu Nükleer Santral projesi ile Türkiye'nin kilovatsaat başına gelmiş geçmiş en pahalı elektriği satın alma taahhüdü verdiğini belirtti.

ANTMEN’İN ÖNERGESİNDE YER ALAN SORULAR

1 – Şirket 2010 yılında projeyi imzalamasına ve nükleer tesis gibi çok önemli bir faaliyet alanı yürütmesine rağmen bahsi geçen taşıma, liman, nakliye ve benzeri faaliyet alanları için neden 9 yıl beklemiştir?

2 – Rusya’nın bu bölgede bu faaliyet alanı çerçevesinde limancılık, depoculuk ve nakliyecilik faaliyetinde bulunması askeri ve istihbari bir amaç taşımakta mıdır? Bahsi geçen faaliyetlerin ne şekilde kimler tarafından yapılacağı ve ne şekilde denetleneceği belirlenmiş ya da belirlenecek midir?

3 – Rusya’nın uzun yıllar boyunca “sıcak denizlere inme” hedefi düşünüldüğünde bu faaliyet alanında ve nükleer bölgede yapılacak ticari değişikliklerle Mersin ve Akkuyu, Rus Askeri ve İstihbarat bölgesine mi çevrilecektir?

RUSYA'NIN AKDENİZ'DEKİ VARLIĞI

Suriye'deki Tartus Limanı, Rusya Deniz Kuvvetleri'nin Akdeniz'deki en önemli üssü konumunda. 1971 yılında Sovyetler Birliği ile Suriye arasında imzalanan anlaşma ile kurulan üssün Rusya'ya ait olan egemenlik hakları Ocak 2017 tarihinde imzalanan anlaşmayla 49 yıllığına uzatıldı. Rusya, Akdeniz'deki varlığını güçlendirebilmek için Yunanistan, Kıbrıs, Mısır ve Cezayir'e de önemli yatırımlar yapıyor. (HABER MERKEZİ)

'Akkuyu'da yaşamın her alanını yok edecek santrali istemiyoruz'