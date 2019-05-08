Cinsel saldırıya uğradıktan sonra yakılan Sibel Çelik davası ertelendi

İzmir Buca'da cinsel saldırıya uğradıktan sonra bıçaklanarak öldürülen ardından cansız bedeni yakılan Sibel Çelik'in davasında karar ertelendi. Almanya’da yakalanan firari sanık Halil Y. ise hala iade edilmedi.

İzmir Buca'da cinsel saldırıya uğradıktan sonra bıçaklanarak öldürülen ve ardından cansız bedeni yakılan Sibel Çelik'in dava duruşması İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Selman Y., Sibel Çelik'in ailesi ve avukatları hazır bulundu.

Kırmızı bültenle Almanya'dan getirilme kararı olan Sanık Halil Y., işlemlerinin tamamlanmadığı ve duruşmaya getirilmediği için duruşma ertelendi. Sanık Selman Y.'nin tutuklanma talebi reddedildi. Ayrıca telefon kayıtları için yapılan adli tıp raporunun bilirkişi tarafından yeniden incelenmesi için duruşma 11 Eylül tarihine ertelendi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Buca ilçesinde 12 Temmuz 2016'da 3 katlı binanın zemin katındaki yangının söndürülmesinin ardından Sibel Çelik'in cesedi bulunmuş, adli tıp incelemesi sonucu Çelik'in tecavüze uğradığı ve cesedinin yakılmadan önce bıçaklandığı tespit edilmişti.

Olayın ardından kayıplara karışan Çelik'in nişanlısı Halil Y'nin yakalanması için çalışma başlatılmış, tutuklanan kardeşi Selman Y. tahliye edilmişti. (izmir/EVRENSEL)

Sibel Çelik cinayeti sanığı hala tutuksuz yargılanıyor