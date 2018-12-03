Sibel Ã‡elik cinayeti sanÄ±ÄŸÄ± hala tutuksuz yargÄ±lanÄ±yor

Cinsel saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ktan sonra bÄ±Ã§aklanarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼len ve ardÄ±ndan cansÄ±z bedeni yakÄ±lan Sibel Ã‡elik'in davasÄ±nda karar yine ertelendi.

Ä°zmir Buca'da cinsel saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ktan sonra bÄ±çaklanarak öldürülen ve ardÄ±ndan cansÄ±z bedeni yakÄ±lan Sibel Çelik'in dava duruÅŸmasÄ± görüldü.

AA'nÄ±n haberine göre, Ä°zmir 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya tutuksuz yargÄ±lanan sanÄ±k Selman Y., taraf avukatlarÄ± ile Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°zmir Ä°l MüdürlüÄŸü vekili Müjgan Bilgen Özen katÄ±ldÄ±.

MüÅŸteki avukatÄ±, eksikliklerin giderilmesini ve sanÄ±k Selman Y.'nin tutuklanmasÄ±nÄ± talep ettiklerini söyledi.

SanÄ±k Selman Y., yaklaÅŸÄ±k 10 gün önce Alman makamlarÄ±nÄ±n babasÄ±nÄ± aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Davayla ilgili sorular sormuÅŸlar. ÖÄŸrendiÄŸime göre diÄŸer sanÄ±k olan abim Halil Almanya'da yakalanmÄ±ÅŸ." dedi. SanÄ±k avukatÄ±, tutuklama yönündeki taleplerin reddine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanÄ±k Halil Y.'nin, hakkÄ±nda çÄ±kartÄ±lan kÄ±rmÄ±zÄ± bültenin sonucuna göre yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan Türkiye'ye getirilmesinin beklenmesine karar vererek duruÅŸmayÄ± erteledi.

Sibel Ã‡elik'in duruÅŸmasÄ±nda yine karar Ã§Ä±kmadÄ±

Sibel Ã‡elik davasÄ±nda sanÄ±k tahliye edildi

NE OLMUÅžTU?

Ä°zmir'in Buca ilçesinde 12 Temmuz 2016'da 3 katlÄ± binanÄ±n zemin katÄ±ndaki yangÄ±nÄ±n söndürülmesinin ardÄ±ndan Sibel Çelik'in cesedi bulunmuÅŸ, adli tÄ±p incelemesi sonucu Çelik'in tecavüze uÄŸradÄ±ÄŸÄ± ve cesedinin yakÄ±lmadan önce bÄ±çaklandÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸti.

OlayÄ±n ardÄ±ndan kayÄ±plara karÄ±ÅŸan Çelik'in niÅŸanlÄ±sÄ± Halil Y'nin yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ, tutuklanan kardeÅŸi Selman Y. tahliye edilmiÅŸti. (HABERMERKEZÄ°)

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