09 Mayıs 2019 03:32

Aydın Büyükşehir Belediyesinde sürgün

Aydın Büyükşehir Belediyesinin sosyal hizmet görevlileri, görev yerlerinden alınarak uzak ilçelerde görevlendirildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesinde sürgün

Fotoğraf: Google Maps

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    Adnan GÜRKAN
    Aydın

    Aydın Büyükşehir Belediyesinin sosyal hizmet görevlileri, yıllarca hizmet verdikleri ilçelerdeki görev yerlerinden alınarak, uzak ilçelerde görevlendirildi. Sosyal hizmet görevlileri, “Gece demedik, gündüz demedik köy köy, mahalle mahalle çalıştık, seçimi kazandırdık. Bu emeğimizin karşılığı olarak ödül beklerken bu sürgünü hak etmedik diyerek tepki gösterdi.

    Aydın Belediyesi Hizmet Ağı (AYBA) kurulduğunda berber, şoför, kuaför, hemşire, sağlık görevlisi olarak belediyenin bu şirketinde işe başladıklarını ve yıllardır evde bakım hizmetleri verdiklerini belirten işçiler, sürgünlere hiçbir anlam veremediklerini belirtti. Bugüne kadar hiçbir uyarı almadıklarını, hiçbir disiplin soruşturması geçirmediklerini söyleyen işçiler, “Bize şu yanlışı yaptın, seni şu hatan için gönderiyoruz desinler biz de bilelim suçumuzu. Ama hiçbir şey söylemiyorlar. Çünkü hiçbir suçumuz yok, keyfi bir uygulama bu” diye konuştu.

    40’tan fazla çalışanın sürgün edildiğini belirten işçiler, “Sürgünlerin nedenini bilmiyoruz ama Özlem Çerçioğlu seçimlerde ittifak yaptığı İYİ Partiye kadro açmak istediği için, bizi sürgüne gönderip işi bırakmamızı mı istiyor acaba diye düşünmeden edemiyoruz” dedi.

    Görüştüğümüz bir çalışan, “Ben gönderdikleri yerde işe başladım. Benim borcum var, her ay ödemem gereken taksitlerim var. Eşim işsiz tek ben çalışıyorum. Fizan’a da gönderseler gitmeye mecburum. Şu an 100 kilometre yol gidip geliyorum. 5 saatim yolda geçiyor, üstelik yol parası veriyorum. Çaresizim, ne yapabilirim hiç bilmiyorum” diyerek içinde bulunduğu durumu anlattı.

    CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’la da görüştüklerini söyleyen işçiler, Tezcan’ın kendilerine “Bunu bir sürgün olarak değil bir görev olarak düşünün” dediğini aktardı. Bu yapılanın görevlendirme değil sürgün olduğunu söyleyen işçiler ise “Kimi arkadaşımız Buharkent’te oturuyor, Didim’e gönderilmiş. 200 kilometre var arada. Eşi orada, çocuklar orada, çocukların okulu orada. Nasıl gidecek? Didim’de ihtiyaç var diyorlar ama Didim’deki arkadaşları da başka yere sürgün ediyorlar. Didim’den arkadaşlarımız Karacasu’ya, Nazilli’ye gönderildi. Onlar bunun adını görevlendirme diyorlar ama işçi için bunun tek bir adı var, o da sürgün” dedi. Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’e de ulaştıklarını belirten işçiler “Bize ‘Bilgim yok. Araştırayım’ dedi o günden bugüne kadar da sesini duymadık” diye konuştu.

    Aydın Büyükşehir Belediyesinde yetkili Belediye-İş Sendikasına da yaşanan sürgünü bildirdiklerini söyleyen işçiler, “Önceden taşeron, şimdi de belediye şirket işçisi diye bize sahip çıkan yok. Sorunumuzu çözmelerinden vazgeçtik, destek bile bulamadık” dedi.

    BELEDİYE GERİ DÖNÜŞ YAPMADI

    İşçiler yaşadıklarını ve tepkilerini şu sözlerle belirttiler: “AYBA’da işe başlamak için CHP’ye üye olduk. Bayram tatillerinde Özlem Başkan’ın kutlama kartlarını dağıtırız. Dini bayram günleri camilerde elimizde lokum dolu tepsilerle bekler, bayram namazı bitiminde camiden çıkanlara Özlem Başkan’ın bayram kutlamasını yaparız. Anneler Günü, Sevgililer Günü, 8 Mart’ta çalışırız, mesai ücreti verilmez. Amirin yaptığı Özlem Başkan’ı öven paylaşımı herkes kendi sosyal medya hesabından paylaşmak zorundadır. 15 Temmuz yıl dönümünde tüm personel ilçelerden Aydın’a taşındı. Seçimlerde idari izin günümüzde izin yapmışız gibi imza attırıp, sivil kıyafetle broşür dağıttırdılar. Köylere gönderip seçim çalışması yaptırdılar. Görevini güzelce yap; üstüne görevin olmayan işleri de yap. Özlem Çerçioğlu’ya seçimi de kazandır; sonra da ödül olarak sürgüne git. Bu mu hak hukuk adalet? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizi duysun, bu keyfi uygulamayı durdursun.”

    Konu ile ilgili telefonla aradığımız Aydın Büyükşehir Belediyesi yetkilileri geri dönüş yapacaklarını söylemelerine rağmen geri dönüş yapmadılar.

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