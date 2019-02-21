Sosyal-İş: CHP'li Başkan Özlem Çerçioğlu "işe iade" sözünü tutsun

Sosyal-İş Sendikası, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’yu sendikalaşma nedeniyle işten atılan işçiler için verdiği “Mahkemeden işe iade kararı çıkması halinde işçileri işe geri alacağı” sözünü tutmasını istedi.

Sosyal-İş’e üye oldukları için işten atılan 9 işçinin 7.5 aydır belediye önünde direnişte olduğu hatırlatılan açıklamada, Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun birçok farklı görüşme ve platformda “Mahkeme kararına saygı duyacağını”, işe iade kararı çıkması halinde işçileri işe geri alacağı sözünü verdiği belirtildi.

Aydın 1. İş Mahkemesinin 4 işçi için işe iade kararı verdiği ifade edilen açıklamada “Mahkemenin işe iade kararına rağmen, Başkan Özlem Çerçioğlu sözünü tutmamış, mahkeme kararının gereğini yaparak işçileri işe başlatmak yerine kararı temyiz etmiştir. Çerçioğlu yerel seçimler yaklaşırken artık bu anlamsız inadından vazgeçmeli, temyiz başvurusunu geri çekmeli, üyelerimizi derhal işe iade etmelidir” dendi. (Aydın/EVRENSEL)

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