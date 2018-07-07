Ã–zlem Ã‡erÃ§ioÄŸlu: Gelin elektriÄŸi ve suyu bedava yapalÄ±m

AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zlem Ã‡erÃ§ioÄŸluâ€™dan AKP ve MHPâ€™ye Ã§aÄŸrÄ±: Gelin elektriÄŸi ve suyu bedava yapalÄ±m.

AydÄ±n BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± CHP'li Özlem ÇerçioÄŸlu, kentteki bedava su tartÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lan son isim oldu. BaÅŸkan ÇerçioÄŸlu, AKP ve MHP'lilere "Gelin elektriÄŸi ve suyu bedava yapalÄ±m" çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

AydÄ±n'da siyasi partiler yerel seçimler öncesi vaatlerde bulundu. AydÄ±n AKP Efeler Ä°lçe BaÅŸkanÄ± ÇaÄŸatay GülaÅŸtÄ±, yerel seçimde AydÄ±n BüyükÅŸehir Belediyesi'ni almalarÄ± halinde su faturalarÄ±nda indirime gideceklerini ve belirli bir miktara kadar olan su kullanÄ±mÄ±nÄ± bedava yapacaklarÄ±nÄ± söyledi. AKP Ä°lçe BaÅŸkanÄ± GülaÅŸtÄ±'nÄ±n 'bedava su vaadi' açÄ±klamasÄ± sonrasÄ±, CHP Efeler Ä°lçe BaÅŸkanÄ± ve AydÄ±n BüyükÅŸehir Belediye Meclis Üyesi BarÄ±ÅŸ AltÄ±ntaÅŸ da, “Suyu bedava yapmak için seçimi beklemeye gerek yok. Hemen kanunu çÄ±kartÄ±n, bütün Türkiye'de suyu bedava yapalÄ±m. Hemen AKP'li Denizli BüyükÅŸehir Belediyesi'nden ve diÄŸer AKP'li belediyelerden bedava su projenizi baÅŸlatmalÄ±sÄ±nÄ±z. Sizi tutan mÄ± var?” dedi.

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar da, “Denizli'de de suyu bedava vermeye baÅŸlasÄ±nlar. AKP belediyeler suyu her yerde bedava yapsÄ±nlar da bir görelim. Ama mesnetli bir vaat olmadÄ±ÄŸÄ± belli. O deÄŸerli kardeÅŸimize tavsiyem, AydÄ±n insanÄ±nÄ±n aklÄ±yla dalga geçmesin” ifadelerini kullandÄ±.

TARTIÅžMALARA ÇERÇÄ°OÄžLU DA KATILDI

TartÄ±ÅŸmalara son katÄ±lan isim ise AydÄ±n BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± CHP'li Özlem ÇerçioÄŸlu oldu. Konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada genel seçimlerde kendilerine destek veren AydÄ±nlÄ±lara teÅŸekkür edip, “Vira bismillah” diyerek çalÄ±ÅŸmalarÄ±na kaldÄ±klarÄ± yerden devam ettiklerini belirten ÇerçioÄŸlu, AKP ve MHP'lilere “Gelin elektriÄŸi ve suyu bedava yapalÄ±m” çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. AçÄ±klamasÄ±nda, su ücretlerine iliÅŸkin kanunlarda deÄŸiÅŸikliÄŸe gidilmesi, sosyal devlet olmanÄ±n bir gereÄŸi olarak su ve elektrikten bundan böyle para alÄ±nmamasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan BaÅŸkan ÇerçioÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

“CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi'nin ilk ve önemli icraatÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸüm bu teklifi bugün buradan ilan ediyorum. Bununla da kalmayacaÄŸÄ±z, su ve elektriÄŸin bedava olmasÄ± için kanun önerisi AydÄ±n milletvekilleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla TBMM gündemine getirilecektir. AKP, MHP, HDP ÅŸimdi görev sÄ±rasÄ± sizde. Gelin hep birlikte bu kanunlarÄ± deÄŸiÅŸtirelim ve vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za su ve elektriÄŸi bedava verelim. AydÄ±n BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Özlem ÇerçioÄŸlu olarak, gerekli yasal düzenlemelerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gün, AydÄ±n'da suyu bedava yapmayÄ± kamuoyu önünde taahhüt ediyorum. Ve yürekli diÄŸer büyükÅŸehir belediye baÅŸkanlarÄ±na da bu kampanyamÄ±za katÄ±lmalarÄ± için çaÄŸrÄ±da bulunuyorum. Haydi Ankara, haydi Ä°stanbul, Mersin, Gaziantep, Denizli, Adana… Tüm baÅŸkanlarÄ± halkÄ±mÄ±za nefes aldÄ±rtacak bu uygulamaya 'Evet' dedirtmek için kampanyaya bekliyorum. Bugünden itibaren müjdelerim artarak devam edecek. AmacÄ±m siz AydÄ±nlÄ±lara en iyi hizmeti verebilmek. Beni izlemeye devam edin.” (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 16:06

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